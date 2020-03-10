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Слідом за обвалом на світових фондових ринках та падінням цін на нафту похитнулася також українська гривня.

У понеділок коронавірус, що крокує планетою, запустив ефект доміно в світовій економіці.

Через падіння попиту на енергоносії та відсутність злагодженої політики ОПЕК у світі рекордно обвалилися ціни на нафту. Вартість барелю нафти марки Brent впала на 30% і дійшла до 31 долара.

На це падіння миттєво відреагував російський рубль, курс якого впав до чотирирічного мінімуму - 73,29 рубля за долар.

Слідом стався обвал на фондових ринках, який аналітики охрестили "чорним понеділком". Востаннє таке бачили під час економічної кризи 2008 року.

Відгомін кризи вже вдарив по українській валюті. За два дні офіційний курс долара до гривні виріс на 20 копійок. У вівторок в обмінниках долар купували за 25,3 гривні, а продавали за 25,6.

Аналітики кажуть, що це лише початок. Тиск на гривню буде зростати, і світова криза - лише одна з причин цього.

Ідеальний шторм

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Економіка України потерпає відразу від декількох серйозних проблем, пояснює інвестиційний банкір Сергій Фурса.

З одного боку, країна вже починає відчувати наслідки нової світової фінансової кризи. Ціни на сировину падатимуть, для сировинної економіки України - це погана новина.

З іншого боку, під загрозою опинилася нова програма МВФ для країни.

"Економіка України потрапляє в ідеальний шторм, - пояснює Фурса. - І потрясіння на світових ринках, і труднощі в співпраці з МВФ - кожна з цих проблем тиснула б на гривню, а разом вони будуть створювати постійний тиск".

Певна девальвація цього року відбулася б навіть без світової кризи, переконаний директор економічних та соціальних програм Центру Разумкова Василь Юрчишин.

Про це говорили і слабка економічна динаміка в країні, і падіння промисловості, і зниження інтересу до українських облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Саме завдяки ОВДП, за словами експерта, гривня динамічно укріплювалася минулого року.

"Тепер додались зовнішні обставини, - каже Юрчишин. - Я боюсь, що це все матиме надалі деструктивні наслідки, не тільки для самої валюти, але і для всієї української економіки".

Боятися слід зменшення іноземних інвестицій, пояснює економіст Олег Устенко.

"Кредитори будуть намагатися захищатися від ризиків, шукати тихі гавані. І, дуже ймовірно, знизять апетити на вкладання коштів в боргові папери країн, що розвиваються, а Україна - саме така країна", - каже експерт.

Яким буде курс долара?

Всі ці фактори роблять девальвацію неуникною, переконані аналітики. Втім, різких стрибків боятись не варто, каже Василь Юрчишин.

За його словами, в найближчі тижні курс може зрости до 26 гривень за долар. Середньорічний курс, швидше за все, не перевищить 27 гривень за долар.

"У найближчий тиждень може бути сплеск через панічні настрої, але я думаю, що Нацбанк зможе стримати такі шокові сплески", - пояснює економіст.

Розмір золотовалютних резервів НБУ зараз перевищує 26 млрд доларів, цього достатньо, щоб без різких коливань пройти цей і наступний рік, переконаний Олег Устенко.

Для того, щоб мінімізувати наслідки світової кризи, владі слід сконцентруватись на проведенні реформ, додає економіст. Інвестиційної привабливості країні додала б судова реформа та ефективні кроки в боротьбі з корупцією.

"Але варто розуміти, що цей запас міцності не вічний. Чим більші будуть проблеми в економіці, тим менше в нас буде поле для маневру", - додає Сергій Фурса.

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