"Ніхто не знає, що буде завтра". Що кажуть про карантин українці в Італії

Копирайт изображения Getty Images

Італія стала другою країною світу, яка найбільше постраждала від поширення нового коронавірусу Covid-19. Станом на вечір 10 березня в країні було понад 10 тисяч людей, які захворіли, з них 631 людина померла та 724 одужали.

З 10 березня по всій країні з населенням 60 млн людей запроваджено карантин.

Пересуватися між містами відтепер можуть лише ті, в кого є серйозна і невідкладна потреба, пов'язана з роботою або родинними обставинами. На залізничних станціях запроваджено температурний контроль пасажирів.

Заборонені усі спортивні заходи. Школи та університети залишатимуться закритими принаймні до 3 квітня. Кафе, бари та ресторани працюють лише до 18:00.

Що відбувається в Італії і як на житті країни позначилася ця ситуація, BBC News Україна розповіли українці, які мешкають та працюють в країні.

"Злюся на той безвідповідальний відсоток, який не схотів відмовитися від звичок"

Ніна (ім'я змінено), працює в місті Парма, регіон Емілія-Романья

У нас є власне фермерське господарство, і додатково я ще працюю інструктором з плавання з дітьми, у яких є розлади аутичного спектра.

Коронавірус поширився так само як скрізь, різниця в тому, що Італія одразу почала робити двоетапне тестування. Тобто італійці шукають своїх хворих з самого початку, на відміну від інших країн.

Я повністю схвалюю всі заходи від влади, санітарна система це взагалі - наші янголи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Щоб виїхати з міста, італійці мають довести, що для цього є родинні та невідкладні обставини

Італійська влада, на мою думку, дуже гідно та серйозно поставилась до епідемії, я навіть не очікувала. Все транслюється, кожен випадок, захворювання, одужання.

Медики працюють на межі, дуже хочеться їм допомогти, але зараз найкраща допомога - це сидіти вдома.

У мене є знайома санітарка, вона вже три роки на пенсії, але зараз їх викликали на роботу знову, не вистачає рук.

Копирайт изображения Ніна Орловська Image caption Ніна Орловська каже, що її доходи вже постраждали через пошиерння коронавірусу

Чому так багато смертей? Річ у тому, що Італія - одна з найстаріших країн світу, літні люди дуже вразливі до вірусу, і потребують госпіталізації та інтенсиву. Багато померлих - або старші 70 років або онкохворі.

На наші доходи ситуація дуже вплинула, ми ж не працюємо, це по-перше. По-друге, у фермерстві у нас теж великі збитки, тому що продукція продається менше.

Так само ми не поїдемо у відпустку - постраждає вже туризм.

Також я зараз повинна робити обстеження по своїй хронічній хворобі, але всі мої візити анулювали, лікарня завантажена тими, хто захворів на коронавірус.

Незручностей стосовно їжі, ліків, бензину та інших товарів - немає. Все є, супермаркети повні товарів, на заправках черг немає, банкомати вільні.

З самого початку епідемії ми намагаємось все купувати онлайн, як і більшість моїх знайомих і допомагаємо тим, хто не в змозі це зробити.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дівчина на залізничній станції в Мілані заповнює документ, в якому має обгрунтувати причини виїзду з міста. 10 березня

Копирайт изображения Getty Images Image caption Аеропорти в Римі ще працюють, іноземці залишають країну, але чимало рейсів скасовані

Чи боїмося ми? Дуже. Чи панікуємо? Ні. Більшість мого кола сприймає все адекватно.

Звісно, якийсь відсоток дурних та безвідповідальних є скрізь.

Я злюся на цей безвідповідальний відсоток, який не захотів трохи пожертвувати своїми звичками.

І дуже сумую за своїми учнями, а вони за мною.

"Багато готелів зачиняються, як вийти з цієї кризи, ми не знаємо"

Марина Шаламай, працює у готелі в центрі Рима

Я мешкаю в Італії вже три роки. Раніше працювала в готелях на Сардинії, в готелях на півночі Італії, тепер у Римі.

І на нас ця ситуація дуже вплинула, всі туристи відмовилися приїжджати. Пару тижнів тому почалися відмови, а вчора з нашого маленького готелю (10 кімнат) поїхали останні клієнти.

Тепер він порожній і ми вирішили, що поки що готель зачиняється, а потім дивитимемося по ситуації. Дуже багато готелів зачиняються, як вийти з цієї кризи, ми не знаємо.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Зазвичай до фонтана Треві, прославленого на весь світ сценою з фільму "Солодке життя" Федеріко Фелліні, не проштовхнутися черз натовп туристів. Тепер селфі може швидко зробити кожен бажаючий

Тому я наразі без роботи. В мене короткотерміновий контракт, законодавством така ситуація, мабуть, не передбачена, щось будуть вирішувати.

Взагалі, я думала поїхати до України, але після того, як скасували авіарейси, навіть не знаю. Я буду думати, що робити з роботою.

Бути тут немає сенсу, карантин спрямований на те, щоб люди були менш активними, не виходили нікуди.

Ніхто не знає, що завтра буде. Всі хочуть вірити, що завтра це припиниться, але ніхто не може нічого припустити.

Копирайт изображения Марина Шаламай Image caption Марина Шаламай каже, що готелі в Римі зіткнулися з великими труднощами і зачиняються

Що стосується, українців, які тут живуть - чимало людей доглядають за італійцями похилого віку, я не думаю, що вони втратять роботу. Вони тут потрібні. Ті, які займаються прибиранням, теж залишаться тут.

У Римі є певна паніка, бо рішення (закрити країну на карантин. - Ред.) було дуже різким. Знайомі сказали мені сьогодні не ходити до супермаркетів, бо вони зараз забиті людьми, великі черги є, і люди сваряться.

Розумієте, в італійців є певна ментальність. Вони не звикли до стресів, в них є ця південна розслабленість. В країні довгий час була стабільність, це не наш випадок, коли батьки пів року були без роботи і все одно знаходили шляхи, як прогодувати дітей. В Італії такого не було.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Черга в один з супермаркетів Рима, 10 березня

Ми до тяжких ситуацій звикли, а в них такого не було, для них стрес вже, коли вони не пообідали. Я зовсім не вважаю, що це погано, це добре, коли нація розслаблена, але наразі вони мають триматися.

Зараз відомі актори закликають людей не виходити з дому, адже італійці - нація невгамовних людей, які дуже люблять подорожувати.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перевірка пасажирів на вокзалі Терміні у Римі

І вулиці дійсно почали порожніти. Ще у неділю, 8 березня, людей було багато у центрі Рима.

Вважаю, що карантин все ж допоможе в цій ситуації.

"З полиць супермаркетів продукти змітають"

Юлія Маховська, живе поблизу Неаполя

З 2001 року я живу в Італії зі своїм чоловіком, у місті Оттавіано неподалік від Неаполя, діти в нас вже тут народилися. Я наразі не працюю, чоловік працює на заводі, відповідає за технічний стан приміщень.

У нас спочатку не було паніки. Але після того, як закрили на карантин Ломбардію, всі кинулися їхати до нас, на південь, почалася паніка. І буває, з полиць супермаркетів продукти змітають, роблять закупи на 300-400 євро, виносять по три-чотири кошики.

В супермаркетах роблять оголошення - тримати дистанцію, не підходити близько один до одного, не цілуватися при зустрічі. Люди тут трохи неслухняні, але особливо діти, тому просять їх контролювати, щоб не сиділи разом.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякі італійці подекуди масово закуповують продукти

Ми стараємося не виходити, але чоловік працює на заводі, їх на карантин не закривають.

Маємо лікарів-знайомих, вони кажуть, що є багато тяжкохворих. Забирають з хат тільки тих, кого треба інтубувати. Кажуть, що коли багато хворих, то мусять обирати, кого інтубувати.

Копирайт изображения Юлія Маховська Image caption "Ми стараємося не виходити, але чоловік працює на заводі, їх на карантин не закривають", - каже Юлія Маховська

Діти - малому 16 років, донька в першому класі - сидять вдома, вчаться через інтернет, вчителі відправляють завдання на сайти. Школи на карантині ще з кінця лютого, і до 3 квітня точно будуть зачинені.

Мені здається, що коронавірус тут швидко поширився, тому що тут туристична зона, не було обмежень. І тут будь-яка людина, яка з тобою вітається, обов'язково поцілує в щоку, навіть якщо ви нещодавно познайомилися.

І це демократична країна, яка не може обмежувати серйозно, тільки рекомендує. Не може мер сказати сидіти вдома, або завтра прийдуть карабінери та самі позакривають.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Карантин не означає, що всі сидять по домах і ходять в масках

На ціни ситуація, на щастя, ще не вплинула. Маски тільки коштують 6 євро замість 1 євро. Ми тільки милом закупилися.

На українців, які тут живуть, ситуація вплине по-різному.

Ті українські мігранти, які працюють день і ніч біля старих жінок, вони так і залишаються в хаті. А ті, хто працює по годинах, хто влаштований неофіційно - це може по них вдарити, особливо якщо немає заощаджень. По них це може боляче вдарити.

"Закликаю не їхати до України"

Маріана Пучковська, місто Больцано у провінції Трентіно Альто Адідже, північ Італії.Мешкає в країні 13 років

Відсьогодні ми в червоній зоні на карантині. Працюють в повному режимі тільки аптеки, лікарні й супермаркети. Все інше або закрите, або працює до 18:00. Комерційний центр закрили на вихідні, з понеділка по п'ятницю він працює до 18:00.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Маріана Пучковська закликає співвітчизників не їхати до України

Ми з чоловіком удвох працюємо в супермаркеті, тому мушу бути в постійному контакті з людьми. Зараз не використовуємо маски, тільки рукавиці, антибактеріальні гелі для рук і метр дистанції з людьми.

Працює поліція безпеки, яка перевіряє, аби люди дотримувались правил. Не рекомендується виходити без причини. Почали працювати асоціації для покупки продуктів літнім людям.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Метро у Мілані

Я дуже закликаю і прошу своїх співвітчизників в Італії не їхати до України. Пожалійте своїх родичів, близьких і знайомих.

Давайте вбивати цей вірус, а не поширювати. Я бажаю всім приємного дня і насамперед міцного здоров'я.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Венеція 10 березня

Копирайт изображения Getty Images Image caption Центр Флоренції 10 березня

"Бари, ресторани, крамниці. Постраждав хребет італійської економіки"

Олена Назаренко, регіон Апулія, місто Маргеріта-ді-Савойя на півдні Італії

Я живу тут понад 20 років з чоловіком-італійцем, діти мої - громадяни Італії. Працюю перекладачем.

Коронавірус швидко дуже поширюється. Багато людей після запровадження карантину на півночі повернулися на південь. І зараз всі ці випадки проявляються на півдні.

У нас в Апулії станом на 9 березня, на 10 заражених більше, ніж було в неділю 8 березня.

Копирайт изображения Олена Назаренко Image caption Олена Назаренко розповідає, що на півдні Італії паніки через коронавірус немає

В містечку у нас паніки немає. Деякі фірми закрилися, люди працюють з дому.

Але маски давно зникли, і звичайний спирт теж.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Маски в італійських аптеках закінчилися. Пояснюють не тільки італійською, але й китайською - фотографія з центру Рима

Бари, ресторани, крамниці не зачиняються, але в них набагато менше клієнтів. Постраждав хребет італійської економіки

Я бачила у Facebook заклики власників цих закладів до місцевої влади, аби вона звернулася до уряду по допомогу цьому сектору.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кафе, бари та ресторани - дуже важливий сектор італійської економіки, який постраждав від поширення коронавірусу

Водночас якщо ви десь бачите фотографії черг в Італії, це не тому, що супермаркети переповнені, а тому що всіх зразу не пускають, тільки якусь невелику кількість людей. Спочатку звичайно в Ломбардії змітали продукти, але потім цього не було.

Взагалі італійські вчені кажуть, що чим більше і швидше запроваджуються заходи карантину, тим менше пошириться ця хвороба.

Політичні та економічні наслідки: випробування на міцність для Італії почалося

В коментарі BBC News Україна асоційований експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Вікторія Вдовиченко прогнозує, що для Італії поширення коронавірусу буде випробуванням і в політичному, і в економічному плані.

"Я очікую, що Італія проситиме допомоги у своїх партнерів. Напевно, буде засідання міністрів охорони здоров'я європейських країн, за участі ВООЗ, аби мінімізувати поширення хвороби в демократичних країнах", - зазначає пані Вдовиченко.

"Як показує ситуація, демократична країна дуже важко справляється із заборонами, адже одразу з'являється багато критиків, які говорять про порушення прав", - додає вона.

Копирайт изображения Вікторія Вдовиченко Image caption Українська експертка з італійської політики Вікторія Вдовиченко пояснює, що італійському уряду довелося зіткнутися з віковічними італійськими традиціями під час запровадження карантину

Експертка нагадує, що спочатку італійська опозиція критикувала уряд Джузеппе Конте за надто суворі заходи карантину в містах на півночі країни, а тепер критикує за те, що їх було недостатньо.

Потім ще був конфлікт між урядом та регіонами Ломбардія та Венето, які не хотіли запроваджувати суворі заходи.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Уряд Джузеппе Конте під час запровадження карантину довелося зіткнутися з італійською ментальністю

"Думаю, влада піде на посилення заходів карантину, які будуть більш критично сприйматися суспільством", - прогнозує експертка.

Проте уряду довелося стикнутися з давніми традиціями італійського суспільства.

"Китайська ментальність - це не італійська ментальність. Правоохоронець може рекомендувати, не може заборонити виходити на вулицю. Основна цінність в Італії - це родина, і якщо є зазіхання на неї - не можна приходити, цілувати родичів - це удар по найбільш чутливому. В них в історії не було таких обмежень, щоб забороняли візити до родичів", - пояснює пані Вдовиченко.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Всі додому", - пише італійська преса

Ще однією проблемою Італії експертка називає нестачу місць в реанімаціях.

"Італійці вже порівнюють ситуацію з часами Другої Світової війни, коли можуть почати віддавати місця тим, хто має більше шансів вижити, тобто молодим. Якби це жахливо не звучало. Для італійців це дуже чутлива річ, бо традиції патерналізму зберігаються", - каже експертка.

Окрім того, італійська економіка зазнала потужного удару - в понеділок обвалилися біржі, Італія може звернутися за допомогою до ЄС.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!