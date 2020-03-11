Віталій Кличко: "Я не заздрю Зеленському"

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віталій Кличко каже, що спілкується з головою ОП Андрієм Єрмаком

Для Віталія Кличка минула осінь видалася гарячою, адже над ним нависла загроза звільнення з посади керівника КМДА.

Це б позбавило мера міста головних важелів для керування столицею.

У команді президента Зеленського боротьбу з керманичем столиці тоді очолив особисто Андрій Богдан, який називав Кличка видатним спортсменом, але нікудишнім господарником.

У вересні указ про звільнення був практично готовий, але на початку 2020 року президент звільнив якраз самого Богдана, а замінив його давній знайомий Кличка Андрій Єрмак.

"В цьому контексті зараз розвивається дискусія: хто ж врятував Кличка? Називають Джуліані, Єрмака, багато прізвищ", - каже Віталій Кличко і додає, що його ніхто не рятував, все - підтримка киян.

Чи спокійніше меру сьогодні, що його пов'язує з Єрмаком, як і з ким йтиме на мерські вибори восени та чи збирається його брат Володимир у політику, він розповів в інтерв'ю ВВС News Україна.

Готовність до коронавірусу

ВВС News Україна: Розпочнемо з найгарячішої теми - коронавірусу. Коли Київ очікує першого хворого і як готується столична влада до можливої паніки?

Віталій Кличко: Ми не можемо гарантувати, що хворих на коронавірус у Києві не буде.

Немає жодної країни у Європі, де б не було хворих, а Італія навіть запровадила карантин і закрила всі аеропорти.

Ми готові й слідкуємо, як розвивається ситуація. Закупили експрес-тест машини, які за моїм завданням встановили в київських аеропортах "Бориспіль" та "Жуляни".

Пояснюємо все у школах та садочках, вимірюємо температуру дітям. Якщо є підвищена температура, такі діти мають залишатися вдома.

Також пояснюємо киянам, розповідаємо, як можна просто уберегтися. Ми бачимо, як ця хвороба поширюється у європейських країнах, і робимо все можливе, аби бути готовими.

Ми підготували сім шпиталів, де у разі чого є інфекційні відділення для дітей та дорослих. Готуємося, але сподіваємося на краще.

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ВВС: Чи можуть закрити школи і садочки?

В.К.: Якщо почнеться поширення цієї хвороби, то ми готові й до такого розвитку ситуації, коли будуть заборонені всі заходи, де є скупчення людей.

І ми будемо закривати школи та дитячі садки, щоб ця хвороба не розповсюджувалася.

ВВС: А що з громадським транспортом? Метро, наприклад, можуть закрити?

В.К.: Ми здійснюємо превентивні заходи, проводимо дезінфекцію двічі на день, але справді є імовірність, що вірус може поширюватися громадським транспортом.

ВВС: Чи існує варіант, коли метро закриють, адже це найбільше місце скупчення людей?

В.К.: Для цього повинен бути дійсно великий спалах хвороби. Ви зараз говорите вже про надзвичайні заходи - закрити метро. Я сподіваюся, що до цього не дійде.

"Мене не потрібно рятувати"

ВВС: Коли ВВС у вас брала інтерв'ю у вересні, то вас вже майже звільняли з посади голови КМДА, а Андрій Богдан практично переміг. Яка ситуація зараз - ви виграли по очках чи це таки нокаут?

В.К.: Я хочу відійти від розмови про те, хто переміг, а хто ні. Ви дуже спростили ситуацію. Розумію, що є політична конкуренція. Було велике бажання контролювати всі гілки влади, змінити мера чи поставити людину, яка буде "смотрящим".

Я неодноразово говорив, що в Конституції вказано, а в 2003 році КС ще раз підтвердив, що людина, обрана київським міським головою, для повної реалізації своїх повноважень і очікувань киян, має бути призначена керівником КМДА.

В іншому випадку - мер, якого обирають і який повинен реалізовувати проєкти, покращувати життя, не матиме таких повноважень.

Якщо ми говоримо про демократичну країну, то єдиний спосіб змінити владу - вибори.

В цьому контексті зараз розвивається дискусія: хто ж врятував Кличка? Називають Джуліані, Єрмака, багато прізвищ. Я можу сказати тільки одне: в цій ситуації я можу опиратися тільки на киян.

ВВС: Які у вас зараз рейтинги?

В.К.: Наскільки я пам'ятаю останні показники, рейтинг Кличка в більше ніж два рази перевищував рейтинг Ткаченка (головний претендент від "Слуги народу" - ред).

ВВС News Україна: Тобто ви вважаєте, що ключову роль у всій цій історії з вашим можливим звільненням зіграли кияни, бо Зеленський до них прислухався?

В.К.: Будь-яка політична сила вимірює реакцію суспільства на будь-які кроки. І суспільство тут зіграло ключову роль, адже людину, яку обрали керувати містом, зараз намагаються усунути. У киян намагалися забрати право обирати владу. Це ключова складова.

ВВС: Як вам допоміг у цьому Андрій Єрмак?

В.К.: У мене є комунікація з Єрмаком, але жодного разу я не порушував питання, як врятуватися на посаді. Мене не потрібно рятувати. Все, що я роблю, я роблю щиро, працюю на 110%, щоб місто Київ було європейським.

ВВС: Єрмак вас підтримує?

В.К.: Ви знаєте, я жодного разу не звертався до Єрмака і не питав: ти будеш мене підтримувати?

У нас виключно робочі стосунки, і в цьому напрямку на Банковій теж бачать, що Київ має важливі показники. Я можу без перебільшення говорити, що Київ - це місто благополуччя. Є робочі місця, найвища зарплатня, найвищі стандарти життя, найбільша кількість кілометрів доріг, відкритих дитсадків, шкіл, парків, скверів. Тобто місто розвивається.

ВВС: Але є багато критики за всіма цими пунктами.

В.К.: Кожен з нас хоче, щоб раз - і все змінилося. Такого не може бути.

Чинник Джуліані

ВВС: Яку роль в історії з вашим можливим звільненням відіграв радник Трампа Рудольф Джуліані?

В.К.: Я знайомий з Джуліані ще з 2006 року і неодноразово з ним зустрічався.

Я вважаю, що ця людина є великим другом України, який завжди підтримував Україну і місто Київ. Він завжди давав поради, як мер з великим досвідом, про те, як впоратися з багатьма викликами, які сьогодні існують у місті.

Я звертаюся до нього за порадами як до друга. Яку роль він зіграв? Я переконаний, що він офіційно ні з ким на тему Кличка не говорив, але я спілкувався з ним з питань самоврядування.

Цікаву річ кажуть іноземні експерти: навіть найвпливовіша людина у світі, Дональд Трамп, не може звільнити мера Вашингтона. Він підкоряється тільки своїм виборцям, тим, хто живе у Вашингтоні.

Копирайт изображения FACEBOOK.COM/VITALIY.KLYCHKO Image caption В розпал суперечки Кличко задіяв "важку артилерію" - зустрівся з адвокатом Трампа Руді Джуліані і виставив фото в соцмережах

Якщо ми говоримо про децентралізацію, про самоврядування, то втручання у місцевий процес - це порушення цих складових. І мер Джуліані це розуміє також. Він написав маленький твіт після нашої зустрічі, у якому все сказано.

ВВС: У вашу ситуацію він не втручався?

В.К.: Я переконаний, що жодної офіційної розмови для того, аби рятувати Кличка, не було.

ВВС: А неофіційної?

В.К.: Неофіційно... Він неодноразово був у Києві, я презентував багато проєктів, і він каже, що вся робота, яка відбувається у Києві, дуже позитивна.

ВВС: Багато експертів говорили про те, що ваше усунення - це був план Богдана-Ткаченка. Чи ви говорили про це із Зеленським в останні місяці? Що він вам говорив про ваше майбутнє у Києві?

В.К.: Із Зеленським я жодного разу не говорив про порятунок. Я говорив про проблемні питання у Києві і те, що мені, як меру, і киянам потрібна підтримка Кабінету міністрів, Верховної Ради та президента.

"Богдан мені не ворог"

ВВС: Ви раніше говорили, що Зеленський віддав ситуацію в Києві Богдану. А кому зараз віддав?

В.К.: Зеленський не може віддавати ситуацію. Кияни на виборах доручили відстоювати їхні права меру.

ВВС: Через кого ви зараз комунікуєте з ОП?

В.К.: Якщо потрібно зв'язатися, то ви бачите, в мене там багато телефонів, піднімаю слухавку і дзвоню президенту чи прем'єр-міністру, голові ВР.

ВВС: Скажіть чесно, у день звільнення Богдана ви відкоркували шампанське?

Копирайт изображения УНИАН Image caption Андрія Богдана звільнили 11 лютого

В.К.: По-перше, я не п'ю шампанське. По-друге, до звільнення Богдана я ніякого стосунку не маю. Хочу сказати, що Богдан мені не ворог, я проти принципів, які порушуються.

Я не беру участі в цих підкилимних речах і це моя сильна риса.

ВВС: Коли саме ви зрозуміли, що гостре протистояння з владою минуло?

В.К.: Воно триває, бо це політика. Але я завжди робив акцент на такому: є унікальна українська риса - нам завжди потрібен ворог. У нас їх достатньо. У нас настільки багато викликів і зовнішніх, і внутрішніх, а ми починаємо знищувати один одного.

Це може бути одна із причин того, що ми концентруємося не на тих проблемах, які треба подолати, а на знищенні один одного всередині країни.

ВВС: Коли ви зрозуміли, що ситуація заспокоїлася?

В.К.: Ситуація не заспокоїлася. Я б хотів, щоб ця боротьба проти персоналії перетворилася б на боротьбу за результат. Коли ти показуєш своїм виборцям, чого ти досяг. Моя різниця у порівнянні з іншими політиками - мені є чим звітувати.

ВВС: Чи налагодилася у вас сьогодні співпраця з Офісом президента?

В.К.: Вони зрозуміли, що таке протистояння іде в мінус і президенту, і ОП, і провладній партії.

Зараз тимчасовий тиск зменшився. В цьому році будуть місцеві вибори, не таємниця, що контроль над столицею дуже важливий для опонентів. Адже ще Наполеон колись казав: "Хто контролює Париж, контролює Францію".

Тому я переконаний, що буде брудна боротьба, будуть розповсюджувати брехню.

Про стосунки з Єрмаком

ВВС: Як довго ви знайомі з Єрмаком? Чи були у вас в минулому спільні проєкти?

В.К.: Ніяких спільних проєктів у нас не було. Ми з ним познайомилися, коли він був адвокатом компанії, яка купувала трансляції братів Кличків.

Він мав стосунок до телевізійних прав. Ми були знайомі, я знаю, що він кілька разів був на боях. Але сказати, що ми були великими друзями - ні. Ми були знайомими.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Андрій Єрмак давно познайомився з братами Кличками

ВВС: А зараз ви часто зустрічаєтесь?

В.К.: Хотілося б частіше. Минулого разу - два тижні тому. Він, як керівник ОП, повинен мати інформацію про те, що відбувається у місті.

ВВС: Вашу перемогу у протистоянні з Богданом пов'язують з Андрієм Єрмаком. Нібито саме він переконав президента вас не звільняти.

В.К.: Я думаю, що Зеленський відчув інтуїтивно, що зараз боротьба у місті Києві може призвести до дестабілізації ситуації в країні. Тому не зробив цей крок.

Не знаю, хто йому дав пораду. Але можете собі уявити, якщо сюди зараз приходить ще одна людина, починається боротьба. Дві господині на кухні - нічого доброго від цього не буде.

Може, тут хтось порадив. Може, Єрмак, щоб Зеленський не зробив цей крок, який міг би привести до економічних та політичних наслідків у країні.

Адже столиця - це серце, це індикатор всіх процесів, які відбуваються в країні. Дестабілізація ситуації в столиці могла принести велику шкоду для всіх інших регіонів.

Про вибори мера

ВВС: В якому форматі ви будете іти на вибори мера? Чи припускаєте, що вдасться домовитися з командою Зеленського і ми не побачимо кандидата від "Слуги народу"?

В.К.: Політична боротьба буде, це конкуренція, це нормально. Домовитись - я не вірю в такі речі. Я готовий до конкуренції і дуже хотів би, щоб ця конкуренція була чесна.

ВВС: Ви виключаєте можливість компромісу і спільного походу на вибори зі "Слугою народу"?

В.К.: Є політична конкуренція. Я не є представником партії "Слуга народу". У мене немає ніяких намірів вступати в цю партію. Я буду брати участь у виборах.

ВВС: Партія "Удар" - це віджитий проєкт чи вона має майбутнє?

В.К.: Кожного дня наші партійці зустрічають мене і питають: Віталію Володимировичу, коли ми вже оголосимо, що ми йдемо і беремо участь у виборах? Я відповідаю, що партія буде брати участь у місцевих виборах. Переконаний, що представництво буде і в Київраді, і в інших радах.

Осередки ми зберегли, побачимо, наскільки ефективно вони зможуть працювати.

ВВС: "Удар" йтиме на вибори самостійно?

В.К.: Ми плануємо йти самостійно. Свого часу ми вже підтримали інші партії, інших кандидатів, але переконаний, що сьогодні ми будемо брати участь самостійно.

"Подвійний удар" однозначно є"

ВВС: Брат до вас може приєднатися на виборах?

В.К.: Брат мені допомагає. Він завжди, коли прилітає, каже: "Щойно закінчився прийом громадян". Він летить в літаку, і до нього звертаються: "Пане мер..." Він відповідає, що не мер, а його брат. А йому: "Будь ласка, передайте меру, що так і так..." І він мені передає ці слова.

ВВС: Обличчя Володимира може з'явитися у першій п'ятірці, щоб допомогти вам. "Подвійний удар" може бути?

В.К.: "Подвійний удар" є однозначно, ми постійно по життю йдемо разом і допомагаємо один одному. У якій формі це буде відбуватися - це інше питання.

ВВС: Ви не підтверджуєте, але і не спростовуєте.

В.К.: У якій формі - я не готовий зараз вам сказати. Але те, що Володимир мені допомагає по життю - це факт. І я переконаний, що він буде і далі підтримувати.

Я не хочу зараз відповідати за брата. Якщо вам цікаво, я можу допомогти домовитись про інтерв'ю з Володимиром. Він з великим задоволенням зможе відповісти на це питання.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Віталій Кличко не каже, у якому статусі брат може допомогти йому на мерських виборах восени

Про стосунки з урядом і президентом

ВВС: У вас були непрості стосунки з експрем'єром Гончаруком, він натякав на корупційні дії та зв'язки, ви це спростовували. На вашу думку, це був професійний уряд?

В.К.: Я вже говорив Гончаруку і хотів би сказати всім, хто натякає на корупційні дії: дійсно, корупція є одним із ключових викликів. Але в мене є прохання: будь ласка, приклади. Ми говорили про пішохідний міст, кричали, що вкрали гроші. Як ми можемо їх вкрасти, якщо вони на рахунках мерії?

ВВС: Після таких натяків ви з урядом Гончарука співпрацювали?

В.К.: Я зустрівся з Гончаруком і повторив йому ті самі слова, які вам сказав: якщо у вас є приклади, я відкритий і готовий вислухати. Він нічого не зміг мені розповісти.

ВВС: Є новий прем'єр-міністр - Денис Шмигаль.

В.К.: Я пану Шмигалю не заздрю. Економічна ситуація дуже складна. Виклики великі, як сказав президент - "треба зробити неможливе".

Коли призначили, то я почитав його біографію. Не пам'ятаю, щоб у нас була комунікація, можливо, десь і зустрічались раніше. Але жодних персональних стосунків з ним у минулому не було.

ВВС: Якось ви сказали, що президентство Зеленського - це як пасажир літака потрапив у кабіну пілота, згодом говорили про певну турбулентність від цього. У вас є враження зараз, що пілот втрачає керованість?

В.К.: Я один з тих людей, які відповідають, щоб турбулентності в країні не було. Від ситуації в місті Києві залежить дуже багато, я допомагаю усіма силами.

Ми всі перебуваємо в одному човні - Україна.

ВВС: Президента Зеленського ви не критикуєте.

В.К.: Чому критикувати? На сьогодні є великі очікування, він взяв на себе велику відповідальність. Багато людей мають думку, що бути президентом - це привілей. Ні - це каторжна робота і шалена відповідальність.

Я не заздрю Зеленському через посаду президента. Адже ти собі вже не належиш. За великим рахунком, це взяти відповідальність за всіх людей. За кожного солдата, який гине, відповідає президент. За кожну проблему в країні відповідає президент.

Легше всього нічого не робити і казати, що у нас все погано. Моє завдання - робити все, щоб місто Київ було спокійним.

Копирайт изображения УНІАН

Про проблему "Укрбуду"

ВВС: Якраз питання у цьому контексті. Як у Києві могла скластись ситуація з "Укрбудом", де постраждали багато інвесторів? Вони будували без дозволів, земля не мала оформленого цільового призначення.

В.К.: Хочу пояснити ситуацію. "Укрбуд" - це державна компанія, засновником якої є уряд. Друге питання - недолугість законодавства, коли кожен будівельник може отримати дозвіл в ДАБІ й місто тут не впливає.

Також є велика проблема - продають квадратні метри на папері. Малюють будинок і кажуть, що можете придбати і це буде дешевше. Але гарантій ніхто не може дати. Потрібно законодавчо гарантувати, що кожна людина, яка придбає, отримає своє житло.

На Заході банк є гарантом. У нас сьогодні ніякої гарантії немає. Люди починають будувати, але можуть погано прорахувати. Або просто знімають гроші. І ніхто за це не відповідає.

Люди потім приходять за допомогою до нас. Розуміючи, як це може вплинути на загальну ситуацію, київське комунальне підприємство "Київміськбуд" взяло на себе відповідальність, щоб добудувати об'єкти. Ця проблема ще не вирішена.

Загальна проблема не Кличка і не тільки Києва, подібна ситуація є в інших містах. Потрібно законодавчо закріпити, щоб кожен будівельник мав гарантії, що будинок буде добудований. Такий законопроєкт вже є у Верховній Раді.

ВВС News України: Що ви відповісте на закид, що керівнику "Укрбуду" Максиму Микитасю сприяли, бо в нього мер Києва - друг?

В.К.: В політиці ти можеш сфотографуватись чи тебе побачать з людиною - і тобі приписують, що ти друг чи навіть родич. На пальцях однієї руки можу порахувати, скільки разів я бачив Микитася. Можу сказати, що ніяких привілеїв Микитасю не було, і це показали багато перевірок.

Бокс і "спорт поза політикою"

ВВС: Як близька до спорту людина, оцініть ситуацію з міністерством спорту. Його спочатку приєднали до культури в серпні, ось знову від'єднали. Наскільки такі рухи шкодять розвитку спорту, особливо в рік Олімпіади?

В.К.: Має бути людина, яка відповідальна за спорт. Спорт - це важлива складових презентації країни. На сьогодні в нас не так багато речей, якими ми можемо пишатись.

Спортсмени зараз змушують вставати десятки тисяч людей, коли лунає переможний гімн України й піднімається наш переможний прапор.

Нам потрібно робити все, щоб спорт розвивався. Потрібна людина, яка за це відповідає.

У багатьох країнах є міністерство спорту. Я не знаю, чому так робили з міністерством у нас, але об'єднувати його було помилкою.

Добре, що в нас є Олімпійський комітет, але міністерство спорту потрібне.

Це вкрай важлива політична складова, бо спорт несе і політичне навантаження.

Копирайт изображения УНІАН

ВВС: Щодо політичного навантаження. Ваші колишні колеги по боксу, чинні українські чемпіони часом роблять заяви щодо конфлікту з Росією. Бойові дії називають напруженістю, наголошують, що спорт поза політикою. Як оціните подібні слова та дії українських боксерів, які часто спричиняють скандали?

В.К.: Ваше питання притягнуте за вуха. Таких скандалів є багато в будь-якій сфері. Приклади подібні є, але це питання інформаційної політики.

Бюджет Києва складає понад 2 мільярди доларів. Уявіть бюджет каналу Russia Today, якщо він більше за київський. Чому? Тому що інформація - це зброя. Вона набагато важливіша за ракети та танки.

Людям потрібно пояснювати і роз'яснювати речі, які відбуваються. На жаль, ті люди потрапляють під вплив, можливо, не ті канали дивляться і потрапляють під дію російської пропаганди.

ВВС: Але ж вони - чемпіони, мають доступ до всіх джерел.

В.К.: Ці чемпіони також мають отримувати об'єктивну інформацію, а не грати на користь інших держав. На жаль - це війна, інформаційна війна, яку ми на сьогодні не виграємо.

Людям потрібна державна інформаційна політика. Ми повинні знати, хто ми, куди йдемо, що робимо і для чого. А не грати на руку й казати - "Крим, так сталось, хай зараз буде в Росії", або що зараз на Донбасі "громадянська війна".

Кожен розуміє, що без промивання мізків, без постачання зброї та фінансування "ЛНР" та "ДНР" не буде існувати. Всі це у світі розуміють. На жаль, деякі наші відомі люди в унісон з російською пропагандою починають повторювати ті самі речі.

ВВС: Ви з Ломаченком та Усіком колись про ці речі спілкувались?

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В.К.: З Ломаченком на цю тему не спілкувався. З Олександром Усіком говорив. У нього така ситуація, він каже: "Я кримчанин, родичі в Криму". По-людськи він хвилюється за них. Він іноді може робити якісь висловлювання, але він робить дуже багато для України. Він українець, він кримчанин, Крим - це Україна, й він представляє і Крим, і Україну.

Може бути, що дехто маніпулює, хтось не так його слова трактує, але його позиція патріотична.

ВВС: Ви, мабуть, дивились нещодавно бій, коли Тайсон Ф'юрі здолав Деонтея Уайлдера. Чи можливий ще бій-реванш брата з Ф'юрі, який здолав Володимира в 2015 році?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Історична поразка Володимира Кличка у листопаді 2015 року

В.К.: Кожен день отримую це питання. Ну, може, Володимир зможе? Це моя вина, тому що я недостатньо був наполегливий, коли він боксував з Ф'юрі.

Це був восьмий чи дев'ятий раунд. Я йому казав, Володя, треба йти ламати, перебивати і руйнувати. І він почав агресивно боксувати, в нього великий арсенал. Але так сталось, що він програв.

Щодо повернення в спорт - а кому що потрібно доводити? Він найбільше в світі захистив чемпіонських титулів. Десять років був на вершині, кожен намагався скинути. Такого не було в історії.

Моя позиція - якщо Володя вирішить повертатись, я його підтримаю. Якщо скаже - ні, я також буду підтримувати. А моя особиста думка - йому немає чого комусь доводити. Він був найсильнішим, зібрав усі пояси в своїх руках.

ВВС: Скоро буде бій Повєткін проти Уайта, на кого в би поставили?

В.К.: Нецікаво це. Я навіть не знаю. Відверто, не цікавлюсь ними, для мене немає сенсу. Що один виграє, що інший. Не вболіваю ні за одного, ні за іншого.

ВВС: Чи були у вас моменти в житті, щоб хоч трохи пошкодувати, що пішли в політику? Адже, коли ідеш у політику, багато хто починає ненавидіти.

В.К.: Дійсно, коли займався спортом, Кличка любили майже всі. Ідеш у політику - половина тебе недолюблює.

Політика - це боротьба без правил, нагадує ММА - взагалі бої без правил.

Зараз я знаю, що від мене залежить дуже багато. Маю можливість змінити світ навколо себе на краще, знаю, що таке світові стандарти життя. Частину життя провів закордоном - у Німеччині та США, я хочу і знаю, як зробити так у себе вдома в Києві.

Це складно, але якщо ти хочеш знаєш і борешся, то зможеш перемогти. Без боротьби перемоги не буде.

Якщо зараз повернутись на 15 років тому, я впевнений, що зробив би те саме і пішов змінювати світ навколо себе.

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