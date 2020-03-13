Березневе меню: рецепт зеленого салату з горошком і спаржею

Свіжий зелений салат з зеленим горошком, спаржею та гарбузовим насінням - чудовий вибір для березня, а також для тих, хто дотримується посту.

Інгредієнти основної страви: • картопляний салат - 200 г • зелений горошок - 200 г • спаржа - 300 г • кабачки - 200 г • листя салату - 1 пучок • зелена цибуля - 4 штуки • підсмажене гарбузове насіння - 2 ст. ложки • сіль і чорний перець Чим приправити: • оливкова олія - 4 ст. ложки • лимонний сік - 2 ст. ложки • дрібно нарізані свіжий кріп, цибуля і листя м'яти - 2 ст. ложки • цільнозернова гірчиця - 1 ст. ложка • подрібнений зубчик часнику • рідкий мед - 1 ст. ложка

Порізану картоплю слід відварювати в підсоленій киплячій воді 10-12 хвилин до готовності, потім додати зелений горошок, потримати каструлю на вогні ще 2 хвилини та злити воду.

Тим часом розігрійте сковорідку, додайте столову ложку оливкової олії та злегка обсмажте спаржу з двох боків, потім додайте спаржу до картопляного салату.

Так само на оливковій олії обсмажте порізані кабачки.

Кабачки, подрібнене листя салату та порізану цибулю додайте до решти салату.

Інгредієнти до заправки пропустіть через блендер, заправте салат та додайте до страви гарбузове насіння.

Час приготування - 10-30 хвилин.

Одна порція містить: 292 ккал, 6,5 г білка, 16 г вуглеводів, 21 г жиру та 6 г клітковини.

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