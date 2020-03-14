Березневе меню: рецепт ситної пасти з броколі та анчоусами
Фіолетова броколі - вдалий сезонний інгредієнт для весняних страв. Особливо виграшне поєднання з анчоусами та перцем.
Для приготування пасти с броколі закип'ятіть велику каструлю з підсоленою водою. Поріжте невеликими шматочками броколі, перець, часник та анчоуси.
Розігрійте сковорідку та додайте чотири столові ложки оливкової олії, обсмажте перець, часник та анчоуси, тоді додайте броколі, солі і перцю.
Відваріть пасту до готовності. Це може зайняти від 7 до 12 хвилин.
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Влийте частину окропу, в якому вариться паста, в сковороду з броколі і тушіть страву на сильному вогні.
Після готовності, злийте воду з пасти, додайте до броколі дві столові ложки оливкової олії та сиру, а тоді змішайте отриманий соус з пастою та одразу подавайте на стіл.
Приготування займе від 10 до 30 хвилин.
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