Березневе меню: рецепт вишуканої свинини з зеленою цибулею

  • 15 березня 2020

Приготування свинини може здатись тривалим, але результат того вартий, а зелена цибуля додасть весняних ноток.

Покладіть свинину в каструлю з анісом, корицею, лавровим листом, фенхелем та гвоздикою. Залийте суміш літром окропу і тушкуйте на слабкому вогні 45 хвилин.

Потім злийте воду і залиште м'ясо в холодильнику на ніч або хоча б на годину.

Поріжте свинину маленькими скибочками, додайте соєвий соус, кунжутну олію, цукор та кукурудзяне борошно. Промасажуйте м'ясо руками.

Тоді обсмажте шматки свинини на розпеченій сковороді з олією. Дістаньте м'ясо, а у сковороду натомість додайте нарізаний часник, цибулю, перець та квасолю.

Квасолю перед цим краще пробланшувати протягом 2 хвилин.

Змішайте інгредієнти соусу та додайте його до овочів, тоді поверніть до сковороди свинину та помішуйте 30-60 секунд.

Прикрасьте страву зеленою цибулею та подавайте на стіл.

Щоб підготувати м'ясо, знадобиться година. Приготування самої страви займе не більше 15 хвилин.

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