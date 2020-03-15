Березневе меню: рецепт вишуканої свинини з зеленою цибулею
Приготування свинини може здатись тривалим, але результат того вартий, а зелена цибуля додасть весняних ноток.
Покладіть свинину в каструлю з анісом, корицею, лавровим листом, фенхелем та гвоздикою. Залийте суміш літром окропу і тушкуйте на слабкому вогні 45 хвилин.
Потім злийте воду і залиште м'ясо в холодильнику на ніч або хоча б на годину.
Поріжте свинину маленькими скибочками, додайте соєвий соус, кунжутну олію, цукор та кукурудзяне борошно. Промасажуйте м'ясо руками.
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Тоді обсмажте шматки свинини на розпеченій сковороді з олією. Дістаньте м'ясо, а у сковороду натомість додайте нарізаний часник, цибулю, перець та квасолю.
Квасолю перед цим краще пробланшувати протягом 2 хвилин.
Змішайте інгредієнти соусу та додайте його до овочів, тоді поверніть до сковороди свинину та помішуйте 30-60 секунд.
Прикрасьте страву зеленою цибулею та подавайте на стіл.
Щоб підготувати м'ясо, знадобиться година. Приготування самої страви займе не більше 15 хвилин.
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