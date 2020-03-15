Березневе меню: рецепт вишуканої свинини з зеленою цибулею

Приготування свинини може здатись тривалим, але результат того вартий, а зелена цибуля додасть весняних ноток.

Інгредієнти: Нежирна свинина - 150 г

Зірочка анісу

Паличка кориці

2 лаврових листа

Насіння фенхеля - 1 ст. ложка

Соєвий соус - 0,5 ст. ложки

Кунжутне масло - 1 чайна ложка

Цукор - 0,5 чайної ложки

Кукурудзяне борошно - 1 чайна ложка

Олія - 1 ст. ложка Гарнір: Французька квасоля - 80 г

Олія - 1 ст. ложка

2 зубчики часнику

Половина цибулини

Зелена цибуля - 3 штуки

Червоний солодкий перець - 50 г

Китайська капуста - 50 г Для соусу: Масло чилі - 1 чайна ложка

Соус гойсин - 1 ст. ложка

Соєвий соус - 1 ст. ложка

Курячий бульйон - 100 мл

Покладіть свинину в каструлю з анісом, корицею, лавровим листом, фенхелем та гвоздикою. Залийте суміш літром окропу і тушкуйте на слабкому вогні 45 хвилин.

Потім злийте воду і залиште м'ясо в холодильнику на ніч або хоча б на годину.

Поріжте свинину маленькими скибочками, додайте соєвий соус, кунжутну олію, цукор та кукурудзяне борошно. Промасажуйте м'ясо руками.

Тоді обсмажте шматки свинини на розпеченій сковороді з олією. Дістаньте м'ясо, а у сковороду натомість додайте нарізаний часник, цибулю, перець та квасолю.

Квасолю перед цим краще пробланшувати протягом 2 хвилин.

Змішайте інгредієнти соусу та додайте його до овочів, тоді поверніть до сковороди свинину та помішуйте 30-60 секунд.

Прикрасьте страву зеленою цибулею та подавайте на стіл.

Щоб підготувати м'ясо, знадобиться година. Приготування самої страви займе не більше 15 хвилин.

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