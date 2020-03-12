Скільки в Україні хворих на коронавірус?

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У Німеччині 60-70% людей можуть підхопити коронавірус, про це відкрито говорить канцлер Ангела Меркель. У Британії вже прогнозують тисячі випадків захворювання.

В Італії, у якої з Україною великий пасажиропотік, є понад десять тисяч інфікованих.

А в Україні - лише один офіційно підтверджений випадок хвороби.

"В Італії карантин на території всієї країни. В Україні вже тиждень - один офіційно підтверджений випадок коронавірусу. Чи мене єдиного насторожує це?" - пише Станіслав Грещишин, колишній керівник патронатної служби МОЗ.

Журналісти, депутати, лікарі ставлять питання: чи справді в Україні - один хворий на коронавірус, чи може їх бути більше?

"Вірус повільно йде"

Коронавірус повільно шириться на схід Європи. Так у міністерстві здоров'я пояснюють мінімальну кількість хворих в Україні.

Поки у європейських державах на вірус тестують сотні, а іноді й тисячі людей, в Україні перевірили лише 43-х.

На питання ВВС News Україна, чому так мало, у МОЗ відповіли - такі алгоритми.

Перевіряли, перш за все, тих, хто приїхав нещодавно з країн, де є спалахи вірусу, у кого була температура або інші ознаки ГРВІ, а також людей, які з ними контактували.

"Ми не приховуємо ці випадки (коронавірусу - Ред.), ми діагностуємо ці випадки. Подивіться, в Білорусі, наприклад, в Румунії, у них, так, більша кількість, але не набагато. У Білорусі, наприклад, шість випадків. На сході Європи ми поки що не бачимо такого сплеску, як в Італії, в Німеччині і Франції. Коронавірус повільно шириться на схід Європи", - говорив на брифінгу у Києві 11 березня заступник міністра здоров'я Віктор Ляшко.

При цьому він визнав, що українська влада прогнозує і очікує зростання кількості захворювань на Covid-19.

Зараз ще у п'ятьох людей в Україні підозрюють коронавірус. Їхні аналізи вивчають у лабораторії.

Як перевіряють на коронавірус?

У МОЗ розповіли ВВС News Україна, як виглядає перевірка на коронавірус в Україні.

Якщо у людини, яка приїхала з країни, де є спалах коронавірусу, запідозрили хворобу, її на спеціальній швидкій везуть до лікарні. Далі у неї беруть перший аналіз. Перевірка йде на всі відомі види гострих респіраторних інфекцій.

Якщо їх не знаходять, матеріали передають в обласну лабораторію. Якщо і там не знаходять відомих вірусів, то далі аналіз везуть до Києва.

Поки що лише там є тести на коронавірус. Проте, згодом тести на коронавірус планують розвести у кілька регіонів України. Одним з перших регіонів, який має отримати тести на коронавірус - це Закарпаття.

Україна централізовано закупила тест-систем для виявлення коронавірусу, яких вистачить для обстеження 960 людей. У МОЗ кажуть, що цього має вистачити до моменту отримання чергових реагентів.

"У лікарнях людей діагностують на коронавірус коштом держави. Водночас ми не забороняємо приватним клінікам і аптекам закуповувати тест-системи та експрес-тести (на коронавірус-Ред.)", - розповів пан Ляшко.

Кілька тисяч тестів на коронавірус закупила влада Києва.

Інфікованих може бути більше

Оксана Зінченко, кандидатка біологічних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та біотехногії ОНУ імені Мечникова ставить під сумнів те, що в Україні лише один інфікований на коронавірус.

"Інфікованих може бути набагато більше, просто їх ніхто не реєструє. Часто інфекція може проходити безсимптомно або в легкій формі, тому людина не звертається по медичну допомогу. Якщо уражені тканини респіраторного тракту, то вірус має виділятися звідти", - говорить пані Зінченко.

На думку вченої, хоча тестувати всіх немає сенсу, але кого варто перевіряти на коронавірус, так це людей, які мають симптоми респіраторних захворювань і в групі ризику - літніх людей, лікарів.

Також не впевнений, що в Україні лише один хворий і Федір Лапій, імунолог і доцент кафедри дитячих інфекційних хвороб Національної медичної академії післядипломної освіти.

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"Може бути таке, що ми не довиявляємо випадки коронавріусних інфекцій. Але ми не можемо протестувати всіх хворих чи всіх бажаючих. Система просто не витримає", - вважає імунолог.

За його словами, якщо стан хворого тяжкий, тест на грип є негативним, то тут було б розумним, щоб перевіряли і на коронавірус.

"Введення тяжкого випадку грипу не відрізняється від тяжкого випадку коронавірусу. Тут треба приймати організаційні рішення і вибірково перевіряти більше. Щоб бути впевнені, що серед пацієнтів реанімацій з тяжкими ситуаціями, з пневмоніями, немає коронавірусу", - говорить Федір Лапій.

Вакцини не існує

Вакцину від коронавірусу ще не винайшли, як і спеціального противірусного лікування, вчені над цим лише працюють.

Але більшість пацієнтів одужують у лікарнях. Інфікованих людей лікують, полегшуючи їхні симптоми.

ВООЗ оприлюднив рекомендації, як зменшити ризик інфікування новим вірусом: регулярно і ретельно мити руки, не торкатися обличчя, не вживати в їжу погано оброблене м'ясо, молоко і яйця. Також утримуватися від поїздок у регіони, де є вірус, уникати контактів з хворими людьми, триматися на відстані понад метр з будь-якою людиною, яка чхає чи кашляє. Дотримуватися "гігієни кашлю".

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