Коронавірус: як церкви України борються з хворобою
Найвпливовіші церкви України офіційно відреагували на спалах коронавірусу та рекомендують, як не заразитись у храмі.
Поки що в Україні тільки один підтверджений хворий, але церкви вирішили діяти на випередження.
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Перебування в церкві потенційно може нести небезпеку, адже це скупчення людей в обмеженому просторі. Окрім того, небезпеку може нести прикладання губами до ікон чи святинь, а також причащання, яке часто відбувається з однієї ложечки.
Згідно з офіційними даними, найбільше храмів у країні мають Українська православна церква Московського патріархату, Православна церква України та Українська греко-католицька церква.
Найменше змінювати звичний плин речей готова УПЦ МП. Там допускають дезінфекції рам ікон, а от ПЦУ та УГКЦ готові до серйозніших змін звичного церковного укладу.
Що радить УПЦ МП
УПЦ МП є складовою частиною Російської православної церкви, яка під час засідання свого синоду 11 березня затвердила спеціальні правила протидії коронавірусу.
Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій був на цьому засіданні й пресслужба церкви поширила рекомендації РПЦ.
Насамперед там закликали вірян не піддаватись паніці, пов'язаної з поширенням неперевіреної інформації про інфекцію.
"Але недопустимо легковажно ставитись до коронавірусної інфекції, ігнорувати вказівки лікарів та профілактичні заходи", - йдеться у рішенні.
Серед прямих вказівок РПЦ є дотримання санітарно-епідеміологічних заходів у монастирях та парафіях.
Одним із головних санітарних заходів у храмах буде "широке застосування санітарних розчинів для дезінфекції кіотів (рамок) ікон, до яких прикладаються віряни".
Про те, цілувати чи не цілувати ікони, у рішенні не йдеться.
Друга рекомендація - використання одноразових стаканчиків для запивання після причастя.
Щодо причастя рекомендацій немає.
За умови поширення інфекції в конкретному регіоні за погодженням з церковним керівництвом дозволяється застосовувати додаткові профілактичні заходи.
Що радять у ПЦУ
Православна церква України оприлюднила заяву щодо протидії вірусу й закликала усіх вивчати достовірну інформацію про коронавірус, шляхи його поширення, профілактику та лікування.
ПЦУ закликала уникати крайнощів: ігнорувати реальну небезпеку і впадати у паніку.
Посилаючись на досвід інших помісних православних церков, ПЦУ рекомендувала використовувати дезінфекційні засоби для підтримання чистоти ікон та святинь.
У разі підвищеної небезпеки достатнім виявом шанування святинь - хреста, ікони, мощей - буде поклін без поцілунку.
Під час особистих вітань та вияву шани між священнослужителями та вірянами також достатньо поклону.
Тимчасово рекомендують не переносити святині з місць постійного збереження та використовувати одноразові стаканчики для запивання після причастя.
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ПЦУ наголошує, що у разі виконання цих рекомендацій немає обґрунтованих підстав обмежувати регулярні богослужіння.
При цьому церква не обмежує і не змінює таїнство причастя.
"Церква незмінно зберігає особливе ставлення до Євхаристії, Причастя Тіла і Крові Христових, як до Таїнства, що подається "на зцілення душі й тіла", а не як до споживання їжі", - пояснили в ПЦУ.
УГКЦ радить не цілувати і лишатись вдома
У спеціальному коментарі предстоятель УГКЦ Святослав закликав вірян виконувати всі розпорядження влади та санітарних служб, а також закликав людей похилого віку залишатись вдома, адже вони перебувають у зоні ризику.
"У цей час Великого посту дотримуймося домашнього молитовного правила. Можна користати із трансляцій богослужінь за посередництвом сучасних засобів комунікації. Заохочуємо священників відповідати на прохання вірних уділяти їм таїнства сповіді та причастя вдома", - розповів Святослав.
Предстоятель церкви заявив, що зараз може бути виправданим не торкатись та не цілувати ікони.
Святослав закликав не дискримінувати хворих на коронавірус.
А всіх, хто відчуває себе хворим, чи контактував із хворим, він закликав лишатись вдома та самоізолюватись.
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