Зірки TikTok. Хто вони і скільки заробляють?

Знайомтесь, це - Джейк Світ (на TikTok його знають як Surfaceldn).

Коли ми зустрілись, його саме запросили як спеціального гостя на нагородження MTV Video Music Awards в Іспанії. Він був такий щасливий, що протуркотів мені про це всі вуха.

Після офіційної частини будуть афтепаті-вечірки, де він зустрінеться зі світовими музичними зірками - але найприємніше, за словами 21-річного хлопця, те, що він зможе потусити з інфлюенсерами соцмереж.

Джейк має понад три мільйони підписників (удвічі більше, ніж у поп-зірки Dua Lipa ) у TikTok - соцмережі, де записують і постять відео під готові музичні треки.

TikTok особливо популярний серед молоді. Тож присутність Джейка приверне увагу до заходу, а його профіль отримає більше прихильників.

Але щойно ця "казка" скінчиться, доведеться повертатись до суворої реальності - лекцій у Ноттінгемському університеті.

У вільний від навчання час Джейк знімає смішні відео на TikTok, у яких шуткує над друзями і знайомими. Наприклад, одного разу він розіграв свого брата, наповнивши його ковдру попкорном.

Джейк зареєструвався на TikTok 2018 року - просто заради сміху. Майже відразу його відео отримали десятки тисяч переглядів. Зараз хлопець приділяє платформі весь свій вільний час.

Особливою популярністю користуються його трюки з різнокольоровими полімерними кульками orbeez, що можуть змінювати розмір у воді.

Наступні зірки TikTok - Фелісіті Гарфін (@refelicity) і її сини.

Копирайт изображения Harfin Family

Фелісіті живе в Единбурзі й працює маркетологом - або, принаймні, раніше працювала.

Вона дізналась про TikTok минулого року і вирішила зробити кілька кумедних відео. Але справжній успіх прийшов, коли Фелісіті долучила до розваг своїх дітей.

Жінка зняла цілу серію відео під назвою "Помститися дітям", де вони з синами опиняються у різних кумедних ситуаціях.

Її відео незмінно отримували два мільйони переглядів, а одне набрало 13 мільйонів.

Зараз у неї 1,8 мільйона підписників, а платформа перетворилася на головне джерело її доходів.

TikTok запустив 2016 року китайський стартап ByteDance. Користувачі платформи можуть створювати і розміщувати короткі відео.

Міжнародна версія TikTok налічує понад мільярд користувачів. 2019 року він став другим найпопулярнішим додатком у світі після WhatsApp.

TikTok відрізняється від інших соцмереж особливою системою пошуку відео. Окрім перегляду роликів, розміщених друзями користувачів, їм рекомендують відео за програмним алгоритмом .

На відміну від Facebook, який рекомендує контент, базуючись на активності ваших друзів, TikTok аналізує поведінку користувачів у додатку, щоб з'ясувати їхні смаки. Створіть правильний контент, і ви зможете отримати мільйони переглядів.

Саме це пояснює популярність TikTok. Теоретично будь-хто може стати інфлюенсером платформи. Щоб знімати вірусні відео, не обов'язково бути зіркою реаліті-шоу або відомим спортсменом.

Прибутки інфлюенсерів у YouTube і Instagram в останні роки зростають з космічною швидкістю. Бренди готові щедро платити за рекламні повідомлення, відео, історії та блоги.

Та чи можуть популярні тіктокери заробляти такі ж гроші?

Копирайт изображения other Image caption В одному з найбільш популярних відео Джейк напхав попкорн у ковдру свого брата

TikTok приносить Джейку Світу невеликий, але стабільний дохід. Цих грошей вистачає на життя студента, зокрема на їжу.

Однак більша частина заробітку йде на реквізити для його наступних відео, говорить він.

Зйомка кількох відео на день займає багато часу - навіть на 15-секундні ролики може знадобитися до години. А ще треба встигати вчитися в університеті.

Однак є й свої бонуси - наприклад, зіркові вечірки та спілкування із селебритіз.

"Я небагато заробляю на рекламі, - пояснює він. - Працював з Amazon Music, реперами Trippie Redd і Juice Wrld. Для них важливо, щоб їхні пісні поширювали серед молоді. Їм також подобається, як я це роблю".

Копирайт изображения Harfin Image caption Популярне відео родини Гарфін, де вони прикидаються, що притиснули руку Фелісіті дверцятами машини

Наступна зірка TikTok - Шоні Кіббі (@itzshauni).

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Шоні навіть впізнають на вулицях завдяки TikTok, де вона має 3,2 мільйона підписників.

Дівчина зареєструвалась на платформі 2016 року. За п'ять днів її відео набрали 10 тисяч лайків і вона відразу ж побачила у цьому потенціал, розповідає Шоні.

Її відео схожі на відеоігри - там багато жартів, трюків, щоб справити враження на друзів, танців або пародій про кохання. Тому не дивно, що її пости приваблюють молоду аудиторію.

Шоні добре заробляє на TikTok. Їй вистачає на і життя, і на шопінг. Дівчина полюбляє гарний і дорогий одяг.

Сара Маккоркодейл, менеджер аналітичної платформи CORQ, пояснює, що заробити на платформі не так вже й просто.

Вона прогнозує, що бренди витрачатимуть більше грошей на рекламу цього року, але комісійна винагорода для інфлюенсерів TikTok буде відрізнятись від YouTube чи Instagram - залежно від популярності контенту і окремих тіктокерів.

Копирайт изображения other Image caption Сестри-близнючки Шані та Рене рекламують блиск для губ на TikTok.

Наразі TikTok розширює свої рекламні можливості. Тому компанії доводиться ретельніше контролювати своїх інфлюенсерів.

"Якщо ви створюєте спонсорський контент, то маєте робити це відкрито. Інакше бренд або інфлюенсер ризикують отримати штраф від рекламного регулятора, наприклад від британського Управління з рекламних стандартів (ASA), - говорить Маккоркодейл. - Приміром, якщо ви носите одяг, який вам подарували, це потрібно пояснити".

Однак не всі відомі тіктокери дотримуються цих правил. А нещодавно Instagram заблокував акаунти кількох своїх інфлюенсерів через безвідповідальність і приховування інформації про товар, який вони рекламували.

Image caption Сара Маккорквадейл керує агенцією, що моніторить соціальні медіа

"Ми перевіряємо кожне рекламне відео - чи відповідає воно рекомендаціям ASA", - заявили у TikTok.

Минулого року інфлюенсерів платформи зловили на тому, що вони заохочували дітей та молодь переказувати їм гроші в обмін на свої номери телефонів.

TikTok вибачився і сказав, що посилить свої правила.

Зростаюча популярність TikTok має свою зворотну сторону. Особисті дані користувачів соцмережі можуть стати знаряддям у руках зловмисників.

Минулого року влада США оштрафувала TikTok за збереження даних про дітей до 13 років За американськими законами, компанії повинні отримувати згоду батьків на отримання інформації про дітей молодше 13 років.

Нещодавно платформа опинилась в епіцентрі скандалу через підлітковий челендж SkullBreaker ("Проломи череп"), де жертву, яка нічого не підозрює, збивають з ніг так, щоб вона вдарилася головою об підлогу. В результаті - кілька підлітків отримали травми і переломи.

Однак все це не впливає на кількість користувачів платформи. А Джейк Світ планує отримати диплом і продовжити свою кар'єру інфлюенсера TikTok.

"Я хочу займатись цим професійно", - розповідає він.

А поки хлопець насолоджується цікавими можливостями, які дарує йому соцмережа.

На черзі - показ нової колекції взуття відомого бренду, про яку він обов'язково розповість своїм підписникам.

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