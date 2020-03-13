Копирайт изображения УНІАН Image caption "Замок Радомисль" - найвідоміша пам'ятка Радомишля

Хвора на коронавірус жінка у місті Радомишль на Житомирщині 8 березня відвідала літургію у храмі. Про це ВВС News Україна розповів місцевий священник отець Мирослав.

За його словами, на службу приходили близько 20-25 людей.

"Були ікони, то вона їх цілувала. Інші люди могли цілувати ікони після неї, але важко сказати точно", - розповів отець Мирослав. Він додав, що жінка того дня не причащалась.

Камер у храмі немає, тому точно відстежити хід подій неможливо.

За його словами, тоді вона почувалась добре, ніяких симптомів помітно не було.

12 березня МОЗ повідомило, що у місті Радомишль підтвердили випадок захворювання на коронавірус у 70-літньої жінки, яка повернулась з Польщі.

Вона перебуває у лікарні у важкому стані.

Влада повідомила, що жінка могла останнім часом відвідувати церкву.

Людей поінформували

"Я з цією жінкою розмовляв. Я поки не на ізоляції, поки не хворий і немає жодних симптомів", - додав отець Мирослав. Влада не пропонувала йому пройти експрес-тест на коронавірус.

Священник сказав, що влада взяла інформацію про вірян, які були у храмі в той день, і з ними провели бесіди.

"Люди поінформовані і стараються берегтись. У разі чого будуть звертатись до лікарів", - додав він.

Отець Мирослав каже, що найближчим часом відкритих богослужінь не проводитиме.

Ближче до Великодня священник з правлячим єпископом будуть вирішувати, як діяти далі. Зокрема, чи відновлювати служіння без цілування ікон та інших заходів, які рекомендувала 12 березня Православна церква України.

ВВС News Україна детально писала про рекомендації головних українських церков щодо протидії поширення хвороби.

Вони стосувались рекомендації не цілувати ікон та святих речей, не цілуватись при зустрічі та у разі наявності симптомів хвороби залишатись вдома.

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