Коронавірус: відповіді на головні питання

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Коронавірус торкнувся понад 100 країн, а ВООЗ офіційно визнала хворобу глобальною пандемією.

Відповідаємо на головні питання про нову інфекцію.

1. Скільки триває інкубаційний період?

За словами науковців, перші прояви хвороби з'являються в середньому протягом п'яти діб.

ВООЗ повідомляє, що інкубаційний період складає 14 днів, однак деякі лікарі кажуть, що він може тривати до 24 днів.

Дані про інкубаційний період - дуже важливі. Вони дозволяють лікарям і органам охорони здоров'я більш ефективно боротися з поширенням вірусу.

2. Чи мають імунітет ті, хто перехворів?

Поки говорити про це зарано. Вірус вперше зафіксували лише вкінці грудня, але, як свідчить досвід, організм виробляє захисні антитіла після контакту з вірусами і коронавірусами.

Випадків повторного зараження Sars та іншими коронавірусами не було. Зараз з Китаю надходять повідомлення про те, що у деяких виписаних пацієнтів повторні тести на коронавірус виявлялися позитивними. Однак ми не впевнені у результатах цих тестів.

Головне - що ці люди не можуть інфікувати інших.

3. Як коронавірус відрізняється від грипу?

Коронавірус і грип мають багато подібних симптомів, що ускладнює діагностику без тесту.

Найбільш поширеними симптомами коронавірусу є лихоманка і кашель. Грип часто має й інші симптоми, наприклад, біль в горлі, тоді як коронавірус може викликати утруднення дихання.

Тому при перших ознаках зараження необхідно негайно звернутися до медиків.

4. Що таке самоізоляція?

Режим самоізоляції означає, що ви маєте залишатись вдома протягом 14 днів - навіть за відсутності симптомів.

На роботу, до школи та в інші громадські місця ходити не можна. Від контактів з родичами на період карантину також краще утриматися.

Не можна ходити в магазини та на ринки. Користуйтеся кур'єрами або доручіть все це близьким.

Намагайтесь триматися якомога далі від домашніх тварин - якщо це неможливо, мийте руки до і після контакту.

Головне - сидіти вдома, взагалі нікуди не виходити.

5. Наскільки небезпечний коронавірус для людей з астмою?

Респіраторні інфекції, такі як коронавірус, можуть викликати симптоми астми.

Хворим на бронхіальну астму лікарі радять дотримуватись профілактичної терапії, зокрема щодня користуватись інгаляторами.

Це допомагає знизити ризик загострення астми, викликаного будь-яким респіраторним вірусом.

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6. Чи можна заразитись через дверні ручки, і як довго коронавірус живе на предметах?

Якщо інфікована людина кашляє або чхає, прикрившись руками, а потім торкається ними різних поверхонь, там осідають частки зараженої слини.

Гарний приклад - дверні ручки або кнопки ліфта.

Дослідження показали, що вірус може виживати протягом кількох годин, а в деяких випадках - навіть днів.

Тому регулярно мийте руки, щоб зменшити ризик зараження та поширення інфекції.

7. Чи безпечно плавати в громадському басейні?

Вода в більшості басейнів містить хлор - хімічну речовину, що вбиває віруси. Тому при ефективній дезінфекції купатися, звичайно, можна.

А проте, підхопити вірус можна в роздягальні або в будівлі басейну, наприклад через дверні ручки.

Крім того, вірус передається від людини до людини повітряно-крапельним шляхом під час розмови, кашлю, чхання, при тісному контакті.

Ось кілька рекомендацій, як зменшити ризик інфікування.

8. Чи захищають медичні маски?

За даними ВООЗ, використання масок має вирішальне значення для медичних працівників. А от їхня користь за межами лікувальних установ має мало доказів.

Експерти стверджують, що дотримання простих заходів гігієни є набагато ефективнішим.

Щоб уникнути зараження лікарі радять:

регулярно мити руки теплою водою з милом

не торкатись очей і носа

вести здоровий спосіб життя

9. Який ризик для дітей?

Згідно з даними Китаю, діти не дуже схильні до впливу коронавірусу.

У більшості хвороба минає у м'якій формі, а іноді симптоми можуть майже не проявлятися.

Проте, діти, що мають проблемні легені, наприклад астму, мають бути більш обережними, оскільки вірус викликає напади і ускладнення.

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10. Чи можна заразитися через їжу, яку готував хворий?

Інфікована людина потенційно може передати вірус іншим, якщо їжа, яку вона готує, не обробити як слід.

Коронавірус може поширюватися через руки хворого.

Найважливіше, що можна зробити, щоб захистити себе й інших, - це дотримуватися правил особистої гігієни.

Тримайте руки в чистоті, часто мийте їх водою з милом або користуйтесь дезінфекційним засобом.

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