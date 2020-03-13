Копирайт изображения Євген Герасимчук Image caption У Радомишлі Житомирської області маски розкупили ще на початку тижня

Надзвичайний стан, блокпости, але жодної паніки. Як дають собі раду мешканці Радомишля та Чернівців, де виявили нові випадки зараження коронавірусом.

Нові випадки 12 березня виявили одразу в двох регіонах України - в Чернівецькій та Житомирській областях.

У Чернівецькій області захворів 64-річний чоловік, дружина якого повернулася з Італії напередодні.

У цьому регіоні це вже другий підтверджений випадок зараження. Вперше коронавірус виявили 3 березня у чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії.

На Житомирщині у Радомишлі жертвою коронавірусу стала 70-річна жінка, яка 1 березня повернулася з Польщі.

Симптоми хвороби вона відчула 3 березня, а 8 березня відвідала церкву.

За даними місцевої влади, у жінки діагностували пневмонію, вранці в п'ятницю їй стало гірше, вона перебуває на штучній вентиляції легень.

Наразі місцева влада встановила 26 людей, які з нею контактували. Всіх їх закликали залишатися в ізоляції вдома. Будинок, де вона проживала, охороняє поліція, повідомила заступниця голови Житомирської ОДА Наталія Остапченко.

Ввечері 12 березня місцева влада оголосила про введення надзвичайного стану в регіоні.

Блокпости в Радомишлі

Копирайт изображения Євген Герасимчук

Зараз у місті спокійно, розповідає мешканка Радомишля Анна Мозгова позаштатному кореспонденту ВВС News Україна на Житомирщині Євгену Герасимчуку.

"Люди гуляють, багато розмовляють про коронавірус, але такої масової істерії в місті немає", - запевняє вона.

Останній тиждень є певний ажіотаж навколо ліків, а в четвер люди стали більше купувати продуктів харчування.

"Маски ми не змогли купити ще дні три-чотири тому. Антисептики зникли вже сьогодні", - розповідає Анна Мозгова.

Копирайт изображения Євген Герасимчук Image caption На вулицях Радомишля більш порожньо ніж зазвичай

Позаштатний кореспондент ВВС News Україна уточнює, що через надзвичайний стан у Радомишлі влада обмежить масові заходи, роботу розважальних закладів, ринків та закладів харчування.

Загалом посилять санітарний контроль.

Станом на 11:00 оперативний штаб міста вирішив відкрити блокпости на в'їзді до Радомишля, щоб перевіряти температуру всіх, хто в'їжджає та виїжджає з міста.

Крім того, влада намагається з'ясувати у місцевих священиків, скільки парафіян було на службі 8 березня, щоб встановити всіх, з ким реально контактувала хвора жінка, яка зараз перебуває в лікарні.

У Чернівцях без паніки

В Чернівцях, де випадок коронавірусу виявили вже вдруге, люди реагують на загрозу спокійно, повідомляє позаштатна кореспондентка ВВС News Україна у тому регіоні Віталія Козьменко.

Якщо після першого зараження місцеві влаштували протести, вимагаючи ізолювати дружину хворого, то зараз паніки немає. В мережі частіше можна побачити іронічні коментарі.

Навіть більше, у місцевих групах в соцмережах батьки обурюються, що через карантин у садочках і школах немає кому залишитись з дітьми.

Товари в магазинах не розмітають, хіба що в маршрутках стало вільніше.

Крім того, на вулицях стало більше літніх людей, які власне і перебувають в головній групі ризику через коронавірус.

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