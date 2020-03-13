"Зрада крутіша за коронавірус": мережі лютують через переговори в Мінську

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Користувачі соцмереж обговорюють рішення створити Консультативну раду при тристоронній контактній групі в Мінську, в яку мають увійти представники так званих ОРДЛО.

Попереднє рішення про це ухвалили на засіданні ТКГ 11 березня.

На брифінгу в п'ятницю керівник Офісу президента Андрій Єрмак запевнив, що створення такої ради не означає визнання представників ОРДЛО Україною та прямі перемовини з ними.

До групи мають увійти й українці, які проживають в ОРДЛО, і переселенці, які зараз проживають на підконтрольній українській владі території.

"Жодних прямих переговорів - про це мови нема", - запевнив він.

Втім, в соцмережах користувачі бачать в рішенні "зраду" в інтересах Кремля.

"Я правильно розумію, що Зеленський в особі Єрмака дав суб'єктність бойовикам? Зробили нас разом. Ось це - реальна зрада, крутіша за коронавірус...", - пише в Facebook Сергій Сидоренко.

"Прямий діалог Києва з "ЛДНР" - done. Росія досягла свого, а українська влада пішла на обман власного суспільства. Друзі, не майте жодних ілюзій, що це лише Консультативна рада, і що представники ОРДЛО в ній - це учасники експертного процесу, а не влада "ЛДНР", - обурюється користувачка Марія Золкіна.

"Кремль знову обіграв Зеленського. Тепер Росія офіційно спостерігач і не сторона конфлікту на Донбасі", - пише Анатолій Октисюк.

"У Володимира Зеленського є останній шанс врятувати свою політичну кар'єру - вийти на брифінг, відректися від тексту, підписаного Кучмою і засудити, розірвати цей документ. Ніяких компромісів бути не може", - переконаний журналіст Юрій Бутусов.

"А це вже не жарти. Державна зрада - саме так мають бути названі і кваліфіковані дії державних посадових осіб, які перейшли всі межі і стали кремлівськими холуями", - пише в Facebook Зоя Казанжи.

Проти виступили також деякі депутати від фракції Слуга народу.

Депутат від фракції Європейська солідарність Володимир В'ятрович повідомив, що звернеться до Служби безпеки, Національного антикорупційного бюро та Державного бюро розслідувань з вимогою відкрити кримінальне провадження через "державну зраду" у Мінську.

Втім, деякі користувачі виступили на захист домовленостей.

Зокрема, користувач Дмитро Литвин зазначив, що рада, судячи з оприлюднених документів, має виключно консультативний характер, а самі Мінські домовленості - плід попередньої влади.

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