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Сім вправ з української мови, 40 завдань з математики, 15 сторінок читання. 10-річна Оксана має зробити це все вдома сама за кілька днів. Потім зі школи пришлють ще.

Ольга з села Немішаєве, що у Київській області, жартує, що на час карантину у школах вона перекваліфікується на вчительку для своєї доньки.

Для багатьох українських дітей тритижневий карантин через коронавірус став продовженням попереднього карантину, запровадженого через грип.

Перерва у навчанні у деяких школах розтягнеться на місяць, а то й більше.

"Ура, знову канікули", - кричали діти після новин про карантин.

"Куди подіти дітей, що робити з навчанням?" - обурювалися в соцмережах батьки.

Чи можуть школи проводити навчання на карантині, і що для цього потрібно, розбиралась ВВС News Україна.

Домашка по вайберу

Оголошуючи карантин, Міністерство освіти порадило школам "розробити заходи з проведення занять за допомогою дистанційних технологій".

У когось є системи, і хтось знає, як це робити, у когось немає, але все це питання до самих шкіл і до місцевих органів, кажуть у МОН.

"Дистанційне навчання - це список занять на сайті школи", "домашку, як і зазвичай, будуть слати у вайбері" - у спільноті "Батьки SOS" у Facebook сотні коментарів обурених батьків про те, що навчання повністю переклали на їхні плечі.

"Нам сказали, що у нас дистанційне навчання і що кожного дня будуть завдання для самостійного вивчення. Сказали, вважайте, що ви ходите в школу, але про жодні онлайн- чи відеоуроки не говорили", - розповідає Надія з села Чубинське.

"Отримала дитина свіжу порцію завдань, сидить і вчить. Якщо щось незрозуміло, можна дзвонити вчителю. І так, незрозуміло, чи буде хтось ці завдання перевірити", - розповідає, як організовано дистанційне навчання у Слов'янській гімназії у Києві Оксана Тороп.

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Щоб організувати повноцінні онлайн-заняття, потрібні спеціальні платформи і вміння ними користуватися, можливість організувати відеоконференції, наявність у вчителя відповідних матеріалів, розмірковує мама двох школярів і викладачка у минулому Вікторія.

Кілька років тому вона сама розробила дистанційний курс зі свого предмету - теорія перекладу.

Її доньці задали у школі вивчити табличку множення за час карантину і писати щодня під диктовку по п'ять речень.

Перевірка на гнучкість

"Дати дітям весь матеріал на самостійне опрацювання - це не дистанційне навчання! І система (освіти, з МОН на чолі) ще ні разу системно не давала рекомендацій на такий випадок. Все, що вона зможе зробити зараз - дасть якийсь набір лінків на дистанційні платформи, але і це не є дистанційне навчання! Бо знати лінки недостатньо, треба ще вміти ними користуватися", - пише у Facebook Іванна Коберник, співзасновниця ГО Smart освіта і екс радниця міністерки освіти.

За її словами, все залежить від кожної конкретної школи і конкретного вчителя - наскільки вони гнучкі й зможуть швидко перебудувати свою роботу, наскільки у дітей і у вчителів є якісний інтернет, і наскільки вони вміють ним користуватися.

Щодо того, чи здатні вчителі швидко адаптуватися, дискутують у групі Батьки-SOS: "Вчителі не в змозі електронний щоденник оформити і вести, а тут цілі заняття онлайн", "Все вони прекрасно можуть. Це просто лінь і небажання".

Попри велику кількість нарікань від батьків на домашні завдання у вайбері і відсутність допомоги з боку вчителів, у деяких школах до змін все ж пристосовуються.

У перший день карантину директор київської школи №210 і вчитель інформатики Дмитро Ламза провів урок для 10-го класу у Telegram.

"Я записував відео для дітей. Спочатку пояснив тему - що таке векторні і растрові зображення. Показав їм записуючий екран, як це працює. І дав їм завдання. Вони відповідали мені аудіоповідомленнями", - розповів пан Ламза.

Схожий урок у нього заплановано і з правознавства для 9-го класу. У Telegram дітям розповідатимуть тему "Правопорушення".

За словами Дмитра Ламзи, у школі №210, що на Оболоні у Києві, вчителі використовують для дистанційного навчання Facebook, Youtube і Skype.

Записують трансляції, завантажують опитування, створюють відео, чати, онлайн уроки.

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Схожу історію про уроки онлайн у Запоріжжі розповідає Інна Позднякова:

"Ми можемо похвалитися, наш класний керівник 4-В класу, школи №12 міста Запоріжжя під час минулого карантину створив у Facebook групу для наших дітей і проводив уроки онлайн! Поки їх було кілька, але все одно - це прорив".

Вчитель приватної школи ThinkGlobal Максим Лисенко розповідає, що на час карантину перекваліфікується у відеоблогера.

Як вчитися онлайн?

Де вчителю виставляти інформацію для своїх класів, як формулювати завдання і перевіряти домашнє завдання? Своїми лайфхаками поділилася Оксана Пасічник, вчителька інформатики ліцею "Сихівський" зі Львова.

У пості на Facebook вчителька опублікувала перелік ресурсів для дистанційного навчання, якими можуть скористатися вчителі, і короткий опис до них.

Освітні експерти також радять вчителям для уроків платформи Kahoot, Quzizz, IDroo, Miro, GIOS.

Освітній омбудсмен Сергій Горбачов рекомендує звернути увагу на дві українські освітні онлайн-платформи Prometheus і EdEra.

Prometheus, наприклад, має понад 100 безкоштовних онлайн-курсів для дистанційного навчання і курси підготовки до ЗНО.

"Історія України в історіях", "Лайфхаки з української мови", "Автостопом по біології" - так про онлайн-курси з підготовки до ЗНО розповідають у EdEra.

"Цей карантин, як будь-яка криза, це хороший привід почати робити те, що давно потрібно було зробити. Бо ті ж карантини через сезонні ГРВІ бувають щороку", - говорить Іванна Коберник.

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