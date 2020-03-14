Коронавірус: що він робить з організмом

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Коронавірус з'явився лише в грудні минулого року, а сьогодні ВООЗ офіційно визнає хворобу глобальною пандемією.

Більшість випадків перебігають легко, але іноді хвороба закінчується смертю.

Отже, як вірус атакує організм, чому деякі хворі вмирають і як його лікувати?

Інкубаційний період

Це час від моменту зараження до появи симптомів хвороби.

Вірус проникає в клітини організму, створює свої копії, які потім вражають нові клітини.

Коронавірус, який офіційно назвали Sars-CoV-2, можна "підхопити" під час дихання (якщо хтось кашляє поблизу), або коли ви торкаєтесь забрудненої поверхні, а потім обличчя.

Він спочатку вражає горло, дихальні шляхи та легені, перетворюючи їх на "коронавірусні фабрики", які виробляють величезну кількість своїх копій, що продовжують "захоплювати" ще більше клітин.

На цій ранній стадії ви не будете хворіти, а іноді симптоми можуть не з'явитися взагалі.

Інкубаційний період зазвичай триває близько п'яти діб.

Легка форма

8 з 10 людей переносять інфекцію Covid-19 у легкій формі. Головні симптоми - лихоманка і кашель.

Слабкість, головний біль та біль у горлі - можливі, але не гарантовані.

Лихоманка і загальне нездужання - це реакція вашої імунної системи на інфекцію. Вона зафіксувала ворога і сигналізує решті організму, що щось не так, продукуючи при цьому спеціальні хімічні речовини - цитокіни. Вони зміцнюють імунну систему, але викликають лихоманку і біль у тілі.

Covid-19 зазвичай супроводжує сухий кашель, котрий зрештою переходить у кашель з мокротою - густим слизом, що містить мертві клітини легенів, знищені вірусом.

Ці симптоми лікує постільний режим, рясне пиття і парацетамол. Спеціальна медична допомога тут не потрібна.

Така стадія триває близько тижня - більшість одужує, тому що їхня імунна система перемогла вірус.

Проте, іноді Covid-19 може викликати більш серйозний стан.

Важка форма

Якщо хвороба прогресує, це пов'язано з надмірною реакцією імунної системи на вірус. Так виникає запалення, що може вражати інші органи.

"Вірус викликає дисбаланс в імунній реакції, і як він це робить, ми не знаємо", - пояснила доктор Наталі МакДермотт з Королівського коледжу Лондона.

Копирайт изображения SPL Image caption Легені, інфіковані коронавірусом

Запалення легенів називають пневмонією.

Якби можна було потрапити через рот і трахеї до легенів, ми б опинилися у маленьких повітряних мішечках.

Тут кисень надходить у кров, а вуглекислий газ - виходить. Але під час пневмонії крихітні мішечки починають наповнюватися водою, спричиняючи задишку і утруднене дихання.

Тоді деяким людям потрібен апарат для вентиляції легенів, який допомагає їм дихати.

Вважають, що така форма Covid-19 зачіпає близько 14% хворих.

Критична форма

За оцінками науковців, кількість важких випадків становить близько 6%.

На цій стадії організм більше не може боротися, і виникає реальний ризик смерті.

Проблема в тому, що імунна система виходить з-під контролю і завдає шкоди всьому організму.

Це може призвести до септичного шоку, коли артеріальний тиск падає до небезпечно низького рівня, а органи перестануть працювати належним чином або повністю виходять з ладу.

Якщо імунна система не долає вірус, він врешті-решт захоплює кожен куточок організму.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Важкого хворого під'єднали до апарату штучного дихання (ЕКМО)

Лікування на цій стадії буде високоінвазивним, зокрема за допомогою апарату штучної вентиляції легень (ЕКМО).

Але іноді ураження надто серйозні, і органи більше не можуть підримувати життєдіяльність організму.

Перші смертельні випадки

За словами лікарів, деякі хворі померли попри всі їхні зусилля.

Перші два летальні випадки у китайському Ухані докладно описані в медичному журналі Lancet. Пацієнти були загалом здоровими, але курили тривалий час, і це послабило їхні легені.

Перший, 61-річний чоловік, вже мав важку пневмонію, коли його привезли до лікарні.

У нього був гострий респіраторний дистрес-синдром, тому його під'єднали до апарату штучної вентиляції. Але марно - легені не витримали, і серце перестало битися.

Він помер за 11 днів після госпіталізації.

Другий пацієнт, 69-річний чоловік, також мав гострий респіраторний дистрес-синдром.

Його під'єднали до ЕКМО, але цього було недостатньо. Кров'яний тиск впав, і він помер від важкої пневмонії та септичного шоку.

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