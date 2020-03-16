Wasp-76b: пекельна планета, де йдуть залізні дощі

Копирайт изображения ESO/M.Kornmesser Image caption Уявіть, що замість води з неба падають залізні краплі. На фото - художня ілюстрація

Астрономи виявили далеку планету, на якій йде дощ із розплавленого заліза.

Звучить як науково-фантастичний фільм, але це природа деяких екстремальних світів, які ми зараз відкриваємо.

Відомо, що Wasp-76b обертається дуже близько до своєї материнської зірки, тому денна температура там перевищує 2400 °C. Цього достатньо для випаровування металів.

На одній стороні планети завжди панує день, а на іншій - ніч, і там прохолодніше - 1500 °C. Тому пари заліза конденсуються у залізні краплі.

"Можна сказати, що вечорами на цій планеті йде дощ, але дощ із заліза", - говорить Девід Еренрайх, професор Женевського університету в Швейцарії.

Він очолив дослідження цієї екзотичної екзопланети, результати якого опублікували в журналі Nature.

Астрономи вперше зафіксували хімічні зміни на цій гарячій газовій планеті. Вони зробили це за допомогою нового інструмента Espresso на телескопі ESO VLT, який встановили в чилійській високогірній пустелі Атакама.

Копирайт изображения ESO/S.Brunier Image caption Espresso - новий спектрометр, під'єднаний до гігантського телескопа

WASP-76b розташована на відстані близько 640 світлових років від Землі. Планета обертається так близько до материнської зірки, що встигає зробити оберт навколо своєї осі лише за 43 години. Тому вона завжди повернена до неї лише однією стороною.

Така ж залежність існує між Землею і Місяцем, який завжди обернений до Землі однією півкулею.

Денний бік планети отримує у тисячі разів більше випромінювання від материнської зірки, ніж Земля отримує від Сонця.

Як показало комп'ютерне моделювання, різниця в температурах між денною та нічною стороною WASP-76b спричиняє потужні вітри - до 18 тисяч км/год, розповідає Девід Еренрайх. Вони переносять атоми заліза зі спекотної на більш прохолодну сторону, де перетворюються на залізний дощ.

Астрономи виявили, що концентрація залізної пари в атмосфері була найбільшою на так званому "термінаторі" - кордоні, що розділяє денну і нічну сторони планети, а зранку її практично не було. Отже, вважають науковці, під час руху атмосфери металева пара конденсується і випадає у вигляді дощу.

Копирайт изображения Frederik Peeters Image caption Фредерік Пітерс відомий своїми науково-фантастичними ілюстраціями

Wasp-76b - це газова планета-монстр, яка вдвічі ширша за Юпітер. Небесне тіло назвали на честь телескопа UK-led Wasp, за допомогою якого його відкрили чотири роки тому.

Один із членів наукової команди, професор Дон Поллакко з Ворицького університету, заявив, що такі екзотичні світи важко передбачити.

"Ця планета обертається дуже близько до своєї зірки — практично у її зовнішній атмосфері. І які фізичні процеси там відбуваються, ми насправді не розуміємо", - пояснив він BBC News.

Доктор Еренрайх є шанувальником графічних романів і попросив відомого швейцарського ілюстратора Фредеріка Пітерса створити художню інтерпретацію Wasp-76b.

Копирайт изображения ESO/L.Calçada Image caption Wasp-76b - це газовий гігант, схожий на наш Юпітер, але обертається дуже близько до своєї материнської зірки. Художня ілюстрація

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