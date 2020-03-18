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Як демократичні країни зараз борються з коронавірусом та чого вони вчаться в авторитарного Китаю.

У січні, коли Китай оголосив про безпрецедентні заходи для стримування коронавірусу, багато коментаторів зауважили, що у демократичному світі відтворити такий сценарій було б надзвичайно складно.

Серед них, наприклад, карантин усієї провінції Хубей з 56 млн населення і побудова лікарні нашвидкуруч - лише за 10 днів - для надання невідкладної допомоги.

Та схоже, спалах хвороби у Китаї наразі вдалося утамувати, тоді як у решті світу за останні два тижні кількість захворілих зросла у 13 разів.

Проголосивши коронавірус пандемією, голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебрейєсус закликав усі країни до "термінових і рішучих дій".

Яким чином демократичні країни застосовують уроки Китаю у боротьбі з коронавірусом?

Китай: найгірше позаду?

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10 березня президент Сі Цзіньпін відвідав епіцентр спалаху коронавірусу; схоже, це був сигнал про те, що найскладніші часи вже позаду.

Наразі кількість нових випадків хвороби у Китаї зменшилася до кількох десятків на день, за офіційними даними.

Однак Янчжун Хуан, старший науковий співробітник з питань всесвітньої охорони здоров'я Ради з міжнародних відносин (Нью-Йорк) вважає, що китайський досвід навряд чи вдасться відтворити деінде.

"Мало які сучасні держави, демократичні чи ні, втручаються у суспільне життя настільки ж глибоко й ефективно. І це у жодному разі не комплімент, бо людям й суспільству така держава багато чого вартує", - сказав він нашому кореспонденту.

"Деякі демократичні лідери, можливо, й раді були б наслідувати китайський підхід - та просто не мають достатньої влади й повноважень на це", додає він.

Чи треба бути диктатором?

Втім, доктор Роберто Буріані, професор мікробіології та вірусології міланського Університету Віта-Салюте Сан-Раффаеле, переконаний: ефективно боротися з коронавірусом можна і без диктатури.

Якщо з європейських країн, то Італія переживає найсуворіший карантин. Усі 60 млн її мешканців мусять проводити час в ізоляції і з обмеженням пересувань. Зачинені усі крамниці, окрім продуктових та аптек.

Людям заборонено збиратися у громадських місцях і рекомендовано лишатися вдома. Всі подорожні зобов'язані мати документи з обґрунтуванням поїздки; школи та університети зачинені.

"Насправді диктатура вже тут. Диктатор - це вірус, який забрав у нас обійми, поцілунки, вечері у колі друзів, коктейлі, концерти у Ла Скала. Кожен з нас повинен робити все, що в його силах. День перемоги буде солодким", - пише він у Twitter.

"Справа, передусім, у швидкості"

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Як зауважує доктор Брюс Айлворд, старший радник голови Всесвітньої організації охорони здоров'я, реакція урядів на коронавірус визначається не лише тим, наскільки демократичне чи авторитарне їхнє правління.

На його думку, світ ще недостатньо засвоїв уроки, продемонстровані Китаєм.

"Досвід Китаю показує, що справа, передусім, у швидкості. Респіраторну інфекцію, принаймні цю конкретну, можна контролювати лише тоді, коли дуже-дуже швидко діагностувати хворих, ізолювати їх, знаходити тих, з ким вони тісно контактували, і теж їх ізолювати", - сказав він кореспонденту ВВС.

"Населення має розуміти, з чим ми маємо справу, - усвідомлювати серйозність ситуації та співпрацювати з урядом, впроваджуючи потрібні заходи", - пояснює експерт.

Айлворд був вражений спільними зусиллями пересічних китайців перед лицем загрози.

"Люди не боялися уряду. Люди боялися вірусу, боялися недостатньо згуртуватися й не стримати його. Уряд відіграв ключову роль, задавши напрямок, але рух до перемоги був направду загальнонаціональним", - каже він.

Відстеження потенційних носіїв

У Південній Кореї влада агресивно й успішно бореться з вірусом, не вдаючись до жорсткого карантину. Ця країна посідає четверте місце за кількістю хворих, після Китаю, Італії та Ірану.

Південнокорейський уряд тестує на коронавірус сотні тисяч перехожих й автомобілістів, а також відстежує потенційних носіїв за локацією мобільних телефонів і супутниковими даними. Президент Мун Чже Ін назвав ці заходи "війною" із загрозою.

У Південній Кореї мешкає близько 50 млн людей, майже стільки ж, як в Італії, але під карантином наразі менш ніж 30 тисяч.

І нових випадків хвороби дедалі менше. Зокрема у п'ятницю, 13 березня, їх зареєстровано 110 - найнижчий показник за більш ніж два тижні. Наразі більше людей одужують і виписуються з лікарень, ніж з'являється нових хворих.

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Як вказує професор Хуан, корейський уряд спрямовує заходи не лише на стримування хвороби, а й на захист економіки.

Сеул "гостро відчуває необхідність балансувати між радикальними засобами приборкання вірусу та збитками для економіки й суспільного життя", каже він.

Професор Хуан також вважає, що деякі драконівські заходи у Китаї спричинили низку вторинних проблем, наприклад, перевантаженість системи медичної допомоги в Ухані, через яку смертність від коронавірусу в цьому місті виявилася безпрецедентно високою. Звісно, негативний досвід повторювати не варто.

"Інші країни не можуть відтворити китайську модель - але й не мусять; це зовсім не золотий стандарт боротьби зі хворобою", - каже він.

Як діють інші країни?

Намагаючись зупинити поширення коронавірусу, президент США Дональд Трамп наклав суворі обмеження на подорожі, а саме, заборонив в'їзд усім, хто прибуває з 26 європейських країн Шенгенської зони.

Водночас його критикують за брак рішучих дій у межах своєї країни.

Старші сенатори від демократичної партії висловлювали занепокоєння тим, що президент Трамп не подбав про достатню кількість тестів на коронавірус.

"Для безпеки та економічної стабільності американського народу президентові слід кинути всі зусилля, власне, на зупинення коронавірусу", - йдеться у спільній заяві спікерки Палати представників Ненсі Пелосі та лідера меншості у Сенаті Чака Шумера.

Щодо заборони на в'їзд, експерт з охорони здоров'я Джорджтаунського університету Лоуренс Ґостін написав у Twtter: "Більша частина Європи настільки ж безпечна, як і США. Ця заборона ніяк не вплине на ситуацію у США… мікроби не мають поваги до кордонів".

Іран критикують за відсутність повного карантину у північній провінції Кум - місцевому епіцентрі коронавірусу. Уряд обладнав медичні пропускні пункти та просить громадян утримуватись від подорожей.

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Багато інших країн також застосовують карантин і тимчасово закривають школи.

Саудівська Аравія ввела карантин в регіоні Ель-Катіф, де зареєстровано найбільше випадків захворювання.

У Японії, як і у багатьох країнах Близького Сходу та Азії, школи лишатимуться закритими до квітня.

За даними ЮНЕСКО під шкільні карантини підпало понад 330 млн дітей у 29 країнах світу, а також близько 60 млн студентів вищих навчальних закладів.

Водночас керівники багатьох європейських країн остерігаються вводити такі ж драконівські правила, як, наприклад, в Італії.

Уряд Великої Британії закликає тих, хто нещодавно був у Італії, самостійно ізолюватися на 14 днів і ухвалив закон, що дозволяє ізолювати людей примусово; втім, посадовці вважають, що закривати школи поки зарано.

"Якби негайна заборона на масові зібрання була ефективною у наших умовах, уряд вже прийняв би таке рішення. Однак наші розрахунки вказують на інше, а ми намагаємося максимально дотримуватися наукового підходу", - сказала кореспонденту ВВС Дженні Герріс, заступниця голови Медичної служби Англії.

Центральна координація

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Британський уряд очікує, що хворих на коронавірус більшатиме, але докторка Герріс переконана, що країна до цього готова. Вона вказує на відмінності між медичними системами Великої Британії та Італії.

"У їхній системі керівні функції передані регіонам, тож їм знадобилося трохи часу, щоб об'єднати зусилля. Натомість у нашій медицині ми маємо єдиний механізм управління та контролю, який здійснюються урядом і застосовується однаково по всій країні", - каже вона.

Пандемію можливо приборкати, заспокоює нас Гебрейєсус із Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Він радить усім національним лідерам реагувати на загрозу, виходячи з потреб своєї країни та особливостей її системи охорони здоров'я.

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