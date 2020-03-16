Коронавірус в Україні: Київ та інші міста закривають заклади

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У кількох найбільших містах України з 16-17 березня закривають низку закладів та обмежують пересування громадян, аби обмежити поширення коронавірусу.

Станом на 16 березня у п'ятьох українців знайшли коронавірус, одна з хворих померла 13 березня.

Розповідаємо, які обмеження і в яких містах запроваджують.

Київ

Зранку у понеділок мер Києва Віталій Кличко повідомив, що з 17 березня у місті не проводять культурні, спортивні, релігійні заходи з масовою участю громадян.

Мають припинити роботу ТРЦ, заклади швидкого та громадського харчування, ресторани, кафе, бари. Втім, вони зможуть приймати онлайн-замовлення на доставку їжі.

Також зупиняється робота спортивних комплексів і залів, SPA-салонів, салонів краси, саун, косметологічних та масажних закладів, перукарень, дискотек, нічних клубів, комп'ютерних клубів.

Водночас працюватимуть продуктові та господарські магазини, аптеки, АЗС, банки та банкомати.

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У місті заборонили всі масові заходи за участю понад 50 людей, крім заходів органів влади та самоврядування.

"До стабілізації епідситуації, відповідними органами буде проводитися подворовий обхід з метою виявлення осіб, які повернулися з країн де зафіксовано COVID-19", - наголосив Віталій Кличко.

Також він повідомив про обмеження сполучення з іншими містами.

Втім, за кілька годин на брифінгу перший заступник київського міського голови Микола Поворозник заявив, що поки обмеження сполучення Києва з іншими містами мають рекомендаційний характер. Обов'язкового характеру вони можуть набути лише після відповідних рішень уряду, який вирішує питання зупинки руху міжміських автобусів та потягів.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Микола Поворозник повідомив, що обмеження руху автобусів та потягів між Києвом та іншими містами залежить від рішення уряду

Він зазначив, що міському транспорту з 17 березня доручать збільшити кількість дезінфекційних заходів протягом дня.

"Ми рекомендуємо виходити на вулицю виключно у випадках: робота, магазин, аптека, лікарня", - звернувся пан Поворозник до киян.

Він також рекомендував одягати маски у громадському транспорті.

Львів

Мер Львова Андрій Садовий у понеділок заявив, що на час карантину зупинили роботу закладів громадського харчування, торгово-розважальних центрів, установ сфери послуг та торгівлі (крім онлайн-послуг), повідомляє пресслужба Львівської міської ради.

Окрім того, закриті коворкінгові зони, перукарні, установи побутового обслуговування (салони краси), заборонено надання планової стоматологічної допомоги

"Дозволено діяльність продуктових магазинів, супермаркетів та аптек з обмеженою кількістю людей, яка може одночасно перебувати у приміщенні. А також спеціалізованих магазинів дитячого харчування", - наголошується у повідомленні.

Також працюватимуть банки, поштові відділення, АЗС, магазини ритуальних послуг, СТО.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Львові дезінфікують громадський транспорт

Закладам громадського харчування дозволена лише онлайн-доставка продуктів харчування за умови дотримання окремого протоколу.

Також львівська міська влада рекомендує роботодавцям організувати дистанційну роботу для працівників старше 55 років та осіб, які мають хронічні захворювання

Андрій Садовий закликав мешканців міста звертатися до лікарень лише за невідкладною допомогою.

"Ми очікуємо перевантаження для працівників медичної галузі. Працівники медичної галузі та тих комунальних служб, які працюють для забезпечення міста, будуть отримувати значно вищу оплату за свою працю під час карантину", - пояснив мер.

Копирайт изображения city-adm.lviv.ua Image caption Андрій Садовий закликав менше користуватися громадським транспортом

"Я рекомендую львів'янам максимально утриматись від користування громадським транспортом, краще ходити пішки. Якщо кожна родина побуде вдома в цей час, кількість інфікованих буде значно меншою і медична система зможе впоратись", - зазначив Андрій Садовий.

Одеса

В Одесі пізно увечері 15 березня мер Геннадій Труханов запровадив низку обмежень з понеділка.

З 00:00 16 березня закриті ТРЦ, ринки, ресторани, кафе, дискотеки, паби, кінотеатри, театри, музеї, галереї, бібліотеки, дитячі розважальні центри та клуби, майданчики, у тому числі спортивні, фітнес-клуби та спортзали, стадіони, зоопарки.

Дозволили працювати лише продуктовим магазинам та аптекам.

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Харків

Карантин для шкіл у Харкові 12 березня не запроваджували, як пояснила директорка департаменту освіти міста Ольга Деменко, через ухвалення відповідного рішення урядом.

13 березня мер Харкова Геннадій Кернес назвав необґрунтованим відправлення на карантин 200 тисяч школярів у місті.

"Я як міський голова проти таких заходів. Це зроблено центральною владою без будь-яких консультацій з органами місцевого самоврядування", - повідомив він у своєму каналі в Telegram.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Мер Харкова Геннадій Кернес минулого тижня виступив проти запровадження карантину для школярів. Втім рішенню уряду харківська влада все ж підкорилася

Втім рішенню уряду Кернес таки підкорився, карантин запровадили і з 16 березня по 3 квітня харківські школи мають працювати лише у режимі дистанційного навчання.

Окрім того, міська протиепідеміологічна комісія почала перевірку санітарних заходів в супермаркетах та на ринках міста.

Як повідомляє позаштатна кореспондентка BBC News Україна у Харкові Оксана Нечепоренко, харківські школи фактично пішли на карантин у п'ятницю.

Натомість питання закриття метро наразі не обговорюють.

Чернівці

Саме у Чернівцях 3 березня зафіксували перший випадок зараження коронавірусом в Україні.

Копирайт изображения Віталія Козменко Image caption Так виглядав центр Чернівців у понеділок вранці

Обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ще 13 березня ухвалила припинити до 3 квітня роботу кінотеатрів, театрів, дитячих розважальних центрів, розважальних закладів, спортивних комплексів, торгово-розважальних центрів, лазень, усіх ринків.

"Заклади громадського харчування, школи та садочки зачинені ще від п'ятниці. Людей у місті значно менше. Паніки не було, хоча ще в суботу вранці оголосили надзвичайну ситуацію", - повідомляє позаштатна кореспондентка ВВС News Україна у Чернівцях Віталія Козменко.

За її словами, торгово-розважальні центри, в яких не було продуктових відділів, вже почали закривати, але ТРЦ, де є супермаркети "Сільпо", працювали.

Великої споживацької паніки у супермаркетах немає.

Копирайт изображения Віталія Козменко Image caption В чернівецьких супермаркетах продуктів вистачає

"В Metro у суботу одні скуповували олію й туалетний папір, інші просто на тиждень запасалися. У локальних магазинчиках все є", - зазначає Віталія Козменко.

Івано-Франківськ

Лілія Хомишин, позаштатна кореспондентка BBC News Україна в Івано-Франковську

Івано-Франківська міська рада прийняла рішення відсьогодні, 16 березня, запровадити карантин у місті та приміських селах.

Це означає, що закриють усі заклади, окрім аптек, продуктових і АЗС.

На карантині будуть працівники освіти, культури, органів самоврядування. Також після обіду тимчасово зупинять роботу ЦНАПів та відділу субсидій. Подібні послуги тепер будуть надавати онлайн.

У мерії додатково звернулися до Кабінету міністрів з проханням пришвидшити постачання необхідних засобів захисту від коронавірусу, тестових систем і необхідних ліків. А за кошти резерву і меценатів будуть придбані додаткової системи штучної вентиляції легень, додаткових тестів та ліків.

До слова, в Івано-Франківську майже немає масок та респіраторів. А продукти з супермаркетів стрімко розкуповують. У деяких супермаркетах залишаються порожні полиці. Найчастіше розкуповують крупи - гречку та рис. А також фрукти та овочі.

В цілому на Прикарпатті карантину поки що немає. Обмеження діють лише на території міської ради.

Наразі в області не зафіксували жодного випадку коронавірусу. Але з підозрою на це захворювання до лікарень звернулися уже троє людей, які повернулися з-за кордону. Однак підозри не підтвердилися.

Житомир

Як повідомляє позаштатний кореспондент ВВС News Україна Євген Герасимчук, міська влада Житомира готується до ухвалення рішень про припинення роботи низки закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та лікарень.

Про підготовку такого рішення повідомив мер Житомира Сергій Сухомлин.

Ужгород

Мер Ужгорода Богдан Андріїв повідомив у Facebook про рішення тимчасово зупинити в місті із 17 березня роботу більшості закладів, за винятком продуктових магазинів, аптек та АЗС.

"Ініціюю проведення завтра позачергової сесії міської ради, де розглянемо питання про зміни до бюджету, щоб виділити додаткові кошти на заходи із запобігання поширенню коронавірусу: на придбання апаратів штучної вентиляції легень, додаткових засобів захисту для медпрацівників, тестів на коронавірус тощо", - наголосив він.

Копирайт изображения УНІАН

Херсонщина

Іван Антипенко, позаштатний кореспондент BBC News Україна в Херсоні

КПВВ на адмінкордоні з Кримом працюють у звичному режимі, а в обласному центрі вводять додаткові обмеження

Контрольні пункти в'їзду/виїзду "Чонгар", "Чаплинка" і "Каланчак" на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом працюють у звичному режимі.

Про це в коментарі BBC News Україна повідомив помічник начальника Херсонського прикордонного загону, начальник прес-служби Іван Шевцов, відповідаючи на запитання про можливе закриття КПВВ через протидію поширенню коронавірусу.

"Прикордонники здійснюють температурний скринінг усіх громадян, які прямують на материкову частину України та опитують подорожуючих про стан їхнього здоров'я, - говорить Іван Шевцов. - Наразі жодної інформації про зміни в роботі у нас немає. Але якщо уряд прийме таке рішення, ми будемо його виконувати".

За словами Івана Шевцова, динаміка перетину адмінкордону в обох напрямках у зв'язку з карантином загалом не змінилася.

У Херсонському прикордонному загоні повідомляють, що згідно з рішенням уряду, з 16 березня на Херсонщині та Миколаївщині тимчасовому закриттю підлягають пункти пропуску: "Скадовський морський торговельний порт", пункт пропуску для авіаційного сполучення "Кульбакіне" та пункт контролю "Миколаївське МАФДК Укррибпром".

Натомість, херсонська міська влада сьогодні обговорюватиме запровадження низки обмежень у місті.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Контрольні пункти в'їзду/виїзду "Чонгар", "Чаплинка" і "Каланчак" на адмінкордоні з окупованим Росією Кримом працюють у звичному режимі

О 16:00 відбудеться засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

У прес-службі Херсонської міської ради повідомили, що під час засідання планують запровадити обмеження на роботу місць масового скупчення людей: торгово-розважальні центри, кафе, ресторани, спортивні комплекси, салони краси, дискотеки, комп'ютерні клуби тощо.

Працюватимуть продуктові і господарські магазини, аптеки, АЗС, банки.

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