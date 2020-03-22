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Пандемія коронавірусу призвела до безпрецедентних заходів у всьому світі.

Від Іспанії до США уряди намагаються за їхньої допомоги зменшити поширення вірусу. Окрім обмеження міжнародних поїздок, деякі країни також намагаються обмежити рух у власних кордонах та заборонити публічні зібрання.

Експерти з питань охорони здоров'я та правозахисники попереджають, що при цьому постає складне питання балансу між охороною здоров'я та порушенням особистої свободи.

Тож як країни впроваджують обмежувальні заходи, зокрема карантин та ізоляцію?

Протягом тижнів Китай, де розпочався спалах Covid-19, зазнав тяжкого удару через поширення вірусу. Лунала критика дій влади на початку епідемії, дехто звинувачував Пекін у замовчуванні серйозності спалаху.

Коли ситуація почала погіршуватись, влада ізолювала місто Ухань, епіцентр спалаху та одне з найбільших міст країни. Вжиті заходи, включно із зупинкою громадського транспорту, згодом поширились на інші регіони й заторкнули десятки мільйонів людей.

Щонайменше двоє громадянських журналістів, які намагалися поділитися інформацією про спалах в інтернеті, зникли безвісти.

На вулицях людям перевіряли температуру, і навіть надходили повідомлення про те, що охоронці взагалі не давали людям виходити з будинків. Китай звинувачували у застосуванні системи відеоспостереження для обмеження пересування та моніторингу стану здоров'я людей.

Після того, як ситуація почала покращуватися, життя у Китаї поступово починає повертатися до норми.

Водночас деякі правозахисні групи, такі як Human Rights Watch, критикували реакцію Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) на дії Пекіна під час спалаху - йшлося про те, що боротьбою з вірусом виправдовували обмеження прав людини та цензуру.

Після швидкого погіршення ситуації протягом останніх тижнів, другою найбільш ураженою коронавірусом країною стала Італія. Там вводять все більш жорсткі обмеження щоденного життя, щоб спробувати зупинити розповсюдження хвороби. Спочатку обмеження на пересування впровадили на півночі країни, а згодом поширили на решту території.

Уряд закликав 60-мільйонне населення країни за можливості залишатися вдома. Мешканці можуть виходити на вулицю лише за нагальної потреби - наприклад, щоб купити товари першої необхідності, і мають носити із собою форму, що підтверджує мету пересування. Порушникам загрожує грошовий штраф у розмірі 206 євро, або навіть ув'язнення строком на три місяці.

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Люди в Іспанії також зіткнулися з обмеженнями суспільного життя. Усі заклади, окрім першої необхідності, закриті, а людям наказано виходити з дому лише за нагальної потреби. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив надзвичайну ситуацію - вдруге у новітній історії - і попередив, що на країну чекають "дуже важкі тижні".

Повідомляють, що за дотриманням правил стежать силовики та військові. Збройні сили також залучають до захисту безпритульних.

Деякі країни погрожують жорстким покаранням за недотримання встановлених правил.

Франція заявила, що накладатиме штрафи до € 135. У понеділок міністр внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер заявив, що за дотриманням нових правил стежитимуть 100 тис. поліцейських.

Президент Емманюель Макрон раніше наказав людям залишатися вдома і виходити лише за крайньої потреби. Пан Макрон сказав: "У нас війна ... ми не боремося ані з іншою армією, ані з власною нацією. Але ворог тут - його не можна побачити чи торкнутися, але він набирає силу".

Саудівська Аравія оголосила штрафи в розмірі до 133 тис. доларів за ненадання достовірної інформації про стан здоров'я та деталі подорожі під час в'їзду до країни.

Деякі країни взагалі заборонили в'їзд, закривши сухопутні та повітряні кордони. Інші запровадили обов'язковий 14-денний карантин для тих, хто прибуває до країни, зокрема накази про самоізоляцію вдома чи у готелі.

Кожному, хто не дотримується нових правил ізоляції в Австралії, загрожуватимуть великі штрафи, а у деяких районах - навіть ув'язнення. Наприклад, у Західній Австралії порушники будуть змушені заплатити до 50 тис. доларів США.

Прем'єр-міністерка Нової Зеландії Джасінда Ардерн попередила, що мандрівникам, які не дотримуються правил самоізоляції, загрожуватимуть штрафи або навіть депортація. "Якщо ви приїжджаєте сюди і не маєте наміру виконувати наші прохання про самоізоляцію, відверто кажучи, вам тут не раді, і ви маєте виїхати, перш ніж вас депортують", - сказала вона.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Джасінда Ардерн закликала новозеландців не "не влаштовувати набіги на супермаркети"

У Сполучених Штатах чиновники Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC) мають повноваження запобігати в'їзду та поширенню інфекційних захворювань з-за кордону та між штатами. Це застосували, зокрема, коли американців, які прилетіли додому з Уханя, помістили на обов'язковий карантин на каліфорнійській військовій базі.

У деяких штатах вже ввели додаткові обмеження щодо суспільного життя, зокрема заборонили зібрання понад 50 людей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Страх коронавірусу спустошив зазвичай багатолюдні місця, як-от Центральний вокзал Нью-Йорка

Були поодинокі випадки, коли порушення правил спричиняло проблеми.

Наприклад, у Кентуккі один місцевий житель відмовився самоізолюватись, і біля його будинку довелось поставити поліцейського, який мав стежити за тим, щоб він не виходив з дому.

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