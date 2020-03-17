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Верховна Рада на позачерговому засіданні з подання президента України призначила нового генпрокурора. Нею стала колишня депутатка від "Слуги народу" та в.о. керівника Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова.

Вона стала першою жінкою в історії України, яка очолила Генеральну прокуратуру України.

"Обіцяю не продавати справи, не зливати. Обіцяю стояти на засадах верховенства права", - заявила перед призначенням пані Венедиктова.

Харків'янка Ірина Венедіктова є соратницею пана Зеленського й долучилась до його команди ще до президентської кампанії, потім стала радницею президента.

Посадити Порошенка?

5 березня Верховна Рада звільнила попереднього генпрокурора Руслана Рябошапку, якого Володимир Зеленський у розмові з Дональдом Трампом називав "100% своєю людиною".

Серед головних претензій до генпрокурора Руслана Рябошапки, який був частиною команди Зеленського, керівники фракції "Слуга народу" називали прогалини у кримінальному переслідуванні попереднього президента Петра Порошенка.

Пан Рябошапка відмовився підписати підозру Порошенку у справі, яку вело ДБР.

Перед призначенням депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський напряму запитав, чи підпише Венедіктова підозру Порошенку.

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На що вона відповіла досить недвозначно: "Можу відповісти - все, що може бути швидко і законно завершене, буде швидко і законно завершене. Немає можливості довго розбиратись".

ДБР на чолі з пані Венедіктовою розслідувала низку справ щодо Петра Порошенка, а його візити на допит часто перетворювались на шоу та скандали.

Перед призначенням члени фракції "ЄС" також закидали Венедіктовій кримінальну справу проти їхньої колеги Софії Федини.

Із Зеленським з жовтня 2018-го

В інтерв'ю журналістам пані Венедиктова розповідала, що вперше познайомилась із Володимиром Зеленським ще в жовтні 2018 року. Тоді її вже попросили стати експертом з певних правових питань.

"Зеленський запросив мене на зустріч, я приїхала, між нами відбулась розмова, близько 30 хвилин. З цього часу я стала радником Володимира Олександровича з правових питань", - розповідає вона.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський оголосив про намір балотуватись у президенти у новорічну ніч з 2018 на 2019 роки.

За словами пані Венедіктової, у команду Зеленського її привів нинішній перший віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук.

"Ми зі Стефанчуком працюємо вже 10 років, добре знаємо один одного", - згадувала вона.

Ірина Венедіктова стала одним з перших публічних облич виборчої кампанії Зеленського.

Саме вона ще у лютому 2019 року представляла команду кандидата Зеленського у Брюсселі під час представлення бачення на той час найрейнтинговішого кандидата в президенти на євроатлантичну інтеграцію України.

Після перемоги Зеленського на президентських виборах Венедіктова стала "фронтменом" виборчої кампанії партії "Слуга народу" до парламенту. Вона отримала третій номер у списку.

У Верховній Раді вона очолила один з найвпливовіших комітетів - з питань правової політики.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Акція протесту проти діяльності голови ДБР Ірини Венедіктової та її заступника Олександра Бабікова

Керівництво ДБР

Але довго у Раді вона не залишалась. Наприкінці грудня парламент ухвалив закон про фактичний перезапуск ДБР, а його керівника Романа Трубу звільнили.

Тоді ж президент призначив керувати найголовнішим слідчим органом країни свою соратницю Ірину Венедіктову, але у статусі в.о.

Пані Венедиктова ще мала пройти конкурсний відбір, щоб стати повноправним керівником. Але конкурс ще не завершився.

На посаді голови ДБР пані Венедиктова запам'яталась низкою скандалів, зокрема, щодо призначення після конкурсу своїм заступником колишнього адвоката експрезидента Віктора Януковича Олександра Бабікова.

Тоді ЗМІ підняли галас, що пан Бабіков буде курувати розслідуваннями злочинів на Майдані. Але пані Венедиктова заперечила, що пан Бабіков буде займатись справами Майдану.

А всі закиди щодо роботи ДБР вона назвала "інформаційною атакою". Пані Венедіктова обіцяла, що розслідування справ Майдану відбуватиметься об'єктивно та професійно.

Родина і бізнес

До парламентських виборів пані Венедіктова працювала завідувачкою кафедри цивільноправових дисциплін Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

Батько нової голови ДБР - генерал-майор міліції Валентин Венедіктов, працював проректором з навчальної роботи Харківського університету внутрішніх справ.

Чоловік Венедіктової Денис Колесник працює в департаменті кіберполіції. У родини є кілька об'єктів нерухомості, автомобіль Porsche Cayenne та близько 50 тисяч доларів готівки.

За даними системи youcontrol, у минулому вона була засновником кількох компаній - "Чугуївські аграрні інвестиції" та "Старсет".

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Ірина Венедіктова народилася 22 вересня 1978 року у Харкові. Закінчила Харківський національний університет внутрішніх справ. Є доктором юридичних наук.

В офіційній біографії вказано, що вона вивчала курс міжнародного комерційного арбітражу в Chartered Institute of Arbitrators.

Попри стрімку кар'єру за президента Зеленського, в 2016 році під час конкурсу на посаду судді нового Верховного Суду вона не набрала потрібну кількість балів. Так само конкурс тоді провалив і нинішній перший віцеспікер Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Вона набрала 118 балів - менше необхідного мінімуму.

"Незалік - це незалік. Після нього не переводять на наступний курс в університеті", - прокоментувала перед призначенням депутат від "Голосу" Інна Совсун.

На що Венедіктова відповіла, що депутатці варто перевірити, на якому етапі конкурсу та чому вона залишила конкурс до ВС. Але пообіцяла захищати права всіх на свободу висловлювання та критики.

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