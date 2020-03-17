Копирайт изображения Канал Рада

Новим міністром економіки, якому доведеться долати економічну кризу в Україні на фоні пандемії коронавірусу, стане львів'янин Ігор Петрашко.

Останні сім років він працював заступником гендиректора групи компаній олігарха Олега Бахматюка "Укрлендфармінг".

Національне антикорупційне бюро останніми місяцями розслідувало справу щодо виведення коштів з VAB Банку пана Бахматюка й навіть затримувало його.

Перед призначенням депутати наголошували, що компанії Бахматюка мають великі борги перед державою.

Дружина нового міністра є громадянкою Росії, а сам він раніше працював у Москві.

Після зміни уряду попередній міністр економіки Тимофій Мілованов відмовився продовжувати роботу в уряді.

Останніми тижнями в Україні поглибились кризові явища в економіці та фінансовій сфері, а курс гривні стрімко падає.

Топменежер Бахматюка і робота в США та Росії

Ігор Петрашко багато років працював у фінансових компаніях в Україні, в Росії та в США.

З 2013 року він був заступником гендиректора із залучення інвестицій в компаніях, що входять до складу агрохолдингу "Укрлендфармінг".

Перед цим новий міністр майже рік працював начальником департаменту корпоративного бізнесу "Сбербанку Росії" у Києві.

З 2007 по 2012 років Ігор Петрашко працював у компанії "Трійка діалог Україна" у відділі інвестиційно-банківської діяльності.

З 2004 року пан Петрашко перейшов на роботу до компанії "Ернст енд Янг Україна" у Москві, а згодом переїхав до Києва, працюючи у тій же компанії до 2007 року.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У політиків є застереження через роботу нового міністра на холдинг олігарха, який має багато боргів перед державою

Ігор Петрашко народився в 1975 році у Стрию на Львівщині. Першу вищу освіту здобув у "Львівській політехніці".

Перше робоче місце міністра економіки - лікарня у Стрию, де він був медичним братом. Там він працював з 1990 по 1992 роки.

Згодом він навчався у Львівській політехніці за напрямком інженер-економіст, а в університеті Франка отримав кваліфікацію юриста.

Ігор Петрашко кілька років встиг попрацювати у приватних компаніях Львівщини, а 1999 поїхав навчатись до США.

Після чого працював там у кількох фінансових компаніях до 2004 року.

У США новий міністр отримав диплом магістра з бізнес-адміністрування.

Ігор Петрашко одружений та має двох синів. Дружина Ігоря Петрашка є громадянкою Росії.

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