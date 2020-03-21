Копирайт изображения УНІАН Image caption В Україні переважають тести на рівень цукру, які потребують уколу

Через епідемію коронавірусу та закриття кордонів українських дітей з діабетом позбавляють доступу до сучасних тестів для вимірювання рівня цукру.

За даними МОЗ, щороку у кількох тисяч дітей в Україні виявляють діабет І типу. Після цього їм щодня доводиться терпіти до десятка уколів пальця, щоб зміряти рівень цукру, а потім ще і отримати уколи інсуліну.

Єдина альтернатива для них - самостійно замовляти із країн Європи малоінвазивні глюкометри, які дозволяють зберегти дитячі пальчики і нерви від болючих уколів.

В Україні ці пристрої несертифіковані. Через пандемію коронавірусу і закриття кордонів купити необхідні глюкометри вкрай важко.

Сенсор замість проколів пальців

Артему не було і трьох років, коли йому діагностували діабет.

Після одужання від скарлатини за кілька місяців малюк став то в'ялим, то надто збудженим. Почав відчувати надмірну спрагу і часто бігати в туалет. Це насторожило батьків.

"Коли здали цукор, його показник був 16 (це у кілька разів вище за норму. - Ред.). І нас зразу поклали в лікарню і поставили діагноз", - згадує мама хлопчика Ірина.

Після цього життя родини змінилось. Постійні заміри цукру і підколювання інсуліну стали обов'язковими. Єдиним способом дізнатись про рівень цукру в крові був глюкометр із тест-смужками, де щоразу треба було колоти палець.

"На день могла міряти цукор 6-8 разів. Крім того ще й в ночі, бо діти часто вночі мають падіння цукру від інсуліну, який спочатку призначають. Тому ще і два рази за ніч міряли", - розповідає жінка. Усе це за допомогою проколу пальчика. Так минув майже рік.

Бабуся малюка працює в Італії. Там, коли сама пішла на прийом до сімейного лікаря, розказала йому про хворобу онука.

"Лікар спитав, чим ми міряємо цукор. Вона сказала, що колемо пальці і вже й не знаємо, що робити. Бо на той час у нього шкіра просто злазила. Там не було живого місця, куди колоти. А дитина, коли складала лего пальчиками, не відчувала детальки", — каже Іра.

Італійський медик розповів про сучасні апарати, які почали у них використовувати і запропонував спробувати.

Сенсор на руці

Такий глюкометр складається із сенсора, який кріпиться на руці пацієнта і вживлюється під шкіру один раз на два тижні, і зчитувача. Вартість такого комплекту досягає 6 000 гривень.

Досить піднести до сенсора зчитувач як той вже за кілька секунд покаже, який зараз показник цукру у крові. Окрім того, показувалось і те, росте показник чи падає в цей момент.

Копирайт изображения Abbott Diabetes Care Image caption Сучасні сенсори не потребують уколів

"Там закладена спеціальна програма і графіки рівня цукру в крові протягом доби. Стрілочки показують, чи зараз цукор росте, падає чи стоїть на місці. Тобто можна зорієнтуватись чого чекати найближчого часу", — каже мама.

Зараз хлопчик навчається у школі. Завдяки пристрою він і вчителька можуть контролювати його стан в режимі реального часу.

Лікарі рекомендують

"Тоді про такі глюкометри лікарі не розказували. А коли у 2017 році ми потрапили на обстеження в Київ у Інститут ендокринології, то лікарка вже знала про такий пристрій, але діти таких ще не мали. До нас в палату водили інших, щоб показати, як це працює", - розповідає Іра.

Зараз лікарі впевнено кажуть, що такі пристрої полегшують життя пацієнта.

"Ви уявіть, по 10 разів на день колоти дитині пальчик. Окрім того, не завжди пацієнту вистачає тест-смужок для звичайних глюкометрів, які надають за кошт держави", — каже Пилип Прудиус, який очолює Вінницький обласний клінічний високоспеціалізований ендокринологічний центр.

Зараз із стандартним глюкометром держава на рік дає 500 тест-смужок - цього вистачає на менше як два місяці.

Такої ж думки і Борис Маньковський, завідувач відділення профілактичної діабетології Інституту ендокринології та обміну речовин.

"Це системи постійного моніторингу глюкози дійсно дуже зручні та інформативні. Ці системи завойовують світ і стають все більш розповсюджені. Але, на жаль, в Україні є лише одна така система, яка зареєстрована офіційно. Але інші системи все ще дуже важко придбати", - каже Маньковський.

Скільком пацієнтам в країні така технологія могла б полегшити життя - невідомо.

За офіційними даними МОЗ, станом на 2017 рік в Україні було 86 505 людей хворих на діабет І типу. З них 9 538 - діти до 17 років. У 5 197 пацієнтів того року хворобу виявили вперше.

Новішої статистики у відомстві немає. У відповідь на інформаційний запит у міністерстві повідомили, що з 2018 року скасована одна із форм звітності, тому з того часу дані про кількість пацієнтів відсутні.

Де шукати, коли Європа закрита

Придбати такий глюкометр в аптеках України не можна. Тож шукати доводиться через знайомих за кордоном, або купувати через оголошення в інтернеті.

У соцмережах вже з'являються дописи про те, що коронавірус перекрив доступ до купівлі сенсорів.

Контент недоступний

"У зв'язку з карантином в країні та за кордоном у нас немає можливості придбати сенсор "лібра-1". Замовляли в Італії, Франції, Німеччині для своєї маленької дівчинки", - пише у Facebook Лана Кравченко і додає, що готові розглянути будь-які пропозиції.

У МОЗ же повідомили, що чекають, коли виробники самі звернуться до України для отримання сертифікату на глюкометри. А від експертів міністерства ініціативи щодо необхідності закупівлі систем безперервного моніторингу глюкози в крові з бюджету не надходили.

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