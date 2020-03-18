Довга дорога додому: як українці повертаються з-за кордону

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Через закриття кордонів та скасування авіарейсів, залізничного та автобусного сполучення тисячі українців опинилися за кордоном без можливості повернутися додому.

Влада запевняє, що робить все, аби повернути громадян до України.

Але десятки й сотні українців змушені днями чекати у буферних зонах на кордоні, ночувати в аеропортах або самостійно дбати про своє перебування за кордоном.

Готелі закривають

У понеділок, 16 березня, група українців не змогла виїхати з Німеччини. Як повідомила ВВС News Україна Тетяна Калиниченко, лише у Франкфурті перебуває понад сто українців, ще близько двадцяти - в інших німецьких містах.

"Ми всі заповнили форми консульства та зареєструвались в системі "Друг". Ми навіть знайшли варіант бізнес-борту, але Україна припинила сполучення", - розповідає українка.

"Сьогодні евакуюють курорти, а нам навіть нема де зупинитись - готель, їжа, все своїм коштом, і поки ще це все працює. Завтра готелі просто закриють і ми не знаємо, де ми зможемо лишатись", - додає Тетяна Калиниченко.

За її словами, єдиний варіант, який їм пропонували - летіти в Білорусь чи Росію, а звідти на авто. Вирішили спробувати через Білорусь.

Дві доби в автобусі

Понад 70 українців другу добу перебувають у буферній зоні між Чехією та Польщею. Як розповіла ВВC News Україна Вікторія Усачова, 15 березня о 12.00 українці виїхали рейсовим автобусом із Праги до Львова. Їх не пропустили, адже з 15 березня Польща закрила свої кордони.

З-поміж українців перебуває тітка Вікторії. За словами жінки, люди дві доби ночували в автобусі, у них закінчується їжа та вода, відсутні елементарні засоби гігієни.

"Наразі ситуація незмінна, тільки погіршується. Перевізники сказали їм, що автобус більше стояти не може, людям пропонують хостел у Празі, але у багатьох немає грошей", - розповідає Вікторія.

Українці записали відеозвернення і вирішують, що робити далі.

Заблоковані в аеропорту

Копирайт изображения Nastya Rezvin

Українка Настя Резвін разом з групою з 42 українців вже добу перебувають в аеропорту в Дубаю.

За її словами, усі українці придбали квитки до Одеси та Києва на авіалінії Flydubai.

"Ще коли я сідала на літак в Бангкоку мене запевнили, що з транзитом в Дубаї має бути все добре, ми зареєстровані на рейс і всі встигнемо до закриття кордонів. У Дубаю при пересадці нам сказали, що далі рейс скасований, українська сторона не приймає літак", - розповідає свою історію Настя Резвін.

Українці звернулися в посольство України в ОАЕ. "Працівники не надали ніякої інформації, а лиш попросили заповнити анкету та порадили бронювати готелі в Дубаї своїм коштом", - каже українка.

Flydubai твердить, що проблема не в їхній роботі, адже авіасполучення закрила Україна.

Представники посольства запропонували пасажирам викупити літак за свої кошти, це приблизно 400-800 доларів з одного пасажира. Авіакомпанія погоджується на таку пропозицію.

"Питання лише за Україною, чи відкриють вони для нас небо", - пояснює Настя Резвін.

Мандрівка з happy end

Микола Бортничук - один з тих щасливчиків, кому вдалося майже без пригод повернутися додому. Він змінив маршрут подорожі, втратив на квитках, переплатив на поверненні, але попри це щасливо повернувся з дружиною і сином до Києва.

Копирайт изображения Desmond Kein Image caption Для Миколи та його сім'ї повернення до Києва стало випробуванням, але зі щасливим фіналом

"У нас був запланований маршрут Відень - Будапешт - Братислава. Спочатку кордони закрила Словаччина. Заброньовані там апартаменти самі вийшли на зв'язок та повернули повну суму передплати. Ryanair скасував рейси зі Словаччини і теж запропонував повернути коштів", - розповідає українець.

За його словами, після звернення президента, у якому він дав українцям три дні на повернення додому, авіакомпанії "радісно задрали ціни на виліт".

16 березня квитки для сім'ї економ-класом замість звичних 350-450 євро здорожчали до 1000 і вище. Агрегатори видавали квитки зі звичайними цінами, а під час оформлення бронювання вказували, що ціна збільшилася у 3-4-5 разів, описує ситуацію Микола.

Таких грошей у родини на картці не було, тому придбали квитки на потяг Відень-Київ на 19 березня, а згодом дізналися, що Україна не пускатиме поїзди, і втратили 50% вартості квитків при поверненні.

Їхній сім'ї дивом вдалося придбати квитки на понеділок, 16 березня, на авіарейс Wizzair Відень-Київ, яких раніше не було в продажі.

"Квитки обійшлися нам в 400 євро. А літак був напівпорожнім, що дуже дивно з огляду на ажіотаж", - каже Микола. "Цим рейсом і долетіли", - додає українець.

Британський турист

Через скасування рейсів і закриття кордонів постраждали не лише українці.

Британець Марк Фостер з дружиною Оксаною приїхали в Україну ще до того, як ситуація з авіаперевезеннями стала критичною.

Марк жартує, що ситуація для нього особисто не є аж надто критичною, тому що він "застряг" на гірськолижному курорті.

Image caption Буковель

Насправді подружжю повернули гроші за квитки до Британії, якими вони не змогли скористатися через скасування рейсу. Вони придбали квитки на 5 квітня і сподіваються, що таки вдасться вилетіти з України.

Марк домовився зі своїм роботодавцем і увесь цей час працюватиме дистанційно.

"Я зв'язався з посольством Британії, щоб дізнатися, чи є у них якісь поради і чи планують вони якось повертати людей, які застрягли за кордоном. На жаль, мені порадили просто прочитати інформацію на їхньому веб-сайті, яке не дуже допомогла. Та дослухатися до порад, які дає українська влада", - розповів Марк.

"Це дивний час, коли країни закривають кордони та забороняють подорожі. Сподіваюся, що всі ми зможемо безпечно та якнайшвидше повернутися додому", - додав британець.

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