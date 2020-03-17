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Письменник і політик Едуард Лімонов помер на 78-му році життя.

Про це повідомив депутат Державної думи Росії Сергій Шаргунов.

Інформацію про смерть Лимонова підтвердила і заснована ним партія "Другая Россия".

Причина смерті письменника не уточнюється. На сайті "Іншої Росії" повідомляється, що всі подробиці оголосять у середу, 18 березня.

Лимонов 13 березня писав на своїй сторінці у Facebook, що підписав договір на нову книгу. Він додав, що вона вже написана і називається "Старий подорожує".

Едуард Лимонов (справжнє прізвище — Савенко) народився в 1943 році в Харкові. Почав писати вірші в 15 років, однак перший роман - "Це я, Едічка" - опублікував тільки в 1976 році в США, куди емігрував в 1974 році. Як він сам пояснював — через тиск КДБ.

У США письменник вступив в соціалістичну партію і критикував місцеву владу. У 1980 році він переїхав до Франції, де підтримував комуністичну партію, а у 1987 році отримав французьке громадянство. У ті роки він опублікував ще сім повістей і романів, а також кілька збірок оповідань.

Після розпаду СРСР він повернувся до Росії й відновив російське громадянство.

У 1993 році Лимонов заснував Націонал-більшовицьку партію, яку згодом російський суд визнав екстремістською організацією і заборонив. У 2010 році на її основі створили нову опозиційну партію "Другая Россия".

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