Як довго коронавірус живе на поверхнях?

Підхопити Covid-19 можна, торкаючись до поверхонь, заражених новим вірусом, і наразі вчені з'ясовують, як довго він може виживати поза людським організмом.

Із поширенням коронавірусу зростає і наш страх торкатися різних поверхонь.

По всьому світу зараз можна спостерігати однакову картину: люди намагаються відкрити двері ліктями, пасажири у громадському транспорті намагаються не торкатися поручнів, а офісні працівники щоранку завзято труть свої столи.

У багатьох містах активно дезінфікують транспорт та вулиці, посилено прибирають в офісах, лікарнях та магазинах. Подекуди добровольці вночі навіть чистять клавіатури банкоматів.

Як і багато інших респіраторних вірусів, зокрема грип, Covid-19 поширюється через крихітні крапельки, що виділяються з носа та рота зараженої людини під час кашлю чи чхання.

Під час одного кашляння може виділитися до 3000 таких крапель. Ці частинки можуть осідати на інших людей, одяг та поверхні навколо них, але деякі дрібніші частинки можуть залишатися у повітрі.

Також є свідчення того, що вірус довше виживає у фекальних виділеннях, тому кожен, хто не миє ретельно руки після відвідування туалету, може заразити все, до чого доторкнеться.

Варто зазначити, що за даними Центрів контролю та профілактики захворювань (CDC), торкнутися до поверхні або предмета, на яких є вірус, а потім - до свого обличчя - "не є основним способом поширення вірусу".

Попри це CDC, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) та інші організації охорони здоров'я наголошують, що миття рук і щоденна дезінфекція поверхонь, до яких часто торкаються, є ключовим фактором у запобіганні поширення Covid-19. Тож хоча ми досі не знаємо точно, скільки випадків зараження спричиняються безпосередньо забрудненими поверхнями, експерти радять бути обережними.

Наразі вчені намагаються з'ясувати, як довго SARS-CoV-2 - назва вірусу, який викликає захворювання Covid-19 - може виживати поза людським організмом.

Нілтьє Доремален, вірусолог з Національного інституту здоров'я США (NIH), та її колеги зробили кілька перших тестів того, як довго SARS-CoV-2 може виживати на різних поверхнях.

Їхнє дослідження показує, що вірус може виживати в краплях до трьох годин після того, як потрапить у повітря під час кашляння. Дрібні крапельки розміром від 1 до 5 мікрометрів - приблизно в 30 разів менші за ширину людської волосини - у спокійному повітрі можуть перебувати кілька годин.

Це означає, що вірус, що циркулює в нефільтрованих системах кондиціонування, житиме не більше пари годин, тим більше, що у рухомому повітрі краплі швидше осідають на поверхнях.

Але дослідження NIH виявили, що вірус SARS-CoV-2 довше живе на картоні - до 24 годин, і до 2-3 діб на пластикових і нержавіючих поверхнях.

Отримані дані свідчать про те, що вірус може довго жити на дверних ручках, пластикових або ламінованих поверхнях та інших твердих предметах. Однак дослідники виявили, що мідні поверхні, як правило, вбивають вірус приблизно за чотири години.

Але є й швидший спосіб - дослідження показали, що коронавірус можна знищити за хвилину за допомогою дезінфекції поверхонь 62-71% спиртом або 0,5% відбілювачем з перекисом водню або побутовим відбілювачем, що містить 0,1% гіпохлориту натрію.

Наразі невідомо, як довго вірус може вижити на одязі та інших поверхнях, які важче дезінфікувати. Для того, щоб це з'ясувати, потрібно провести додаткові дослідження, але вчені припускають, що на натуральних волокнах, які добре вбирають вологу, вірус буде швидше висихати. Також науковці продовжують досліджувати вплив на вірус високих температур та вологості.

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