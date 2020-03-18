Як кияни добирались на роботу без метро
Для боротьби з коронавірусом у середу зранку міський транспорт у столиці перейшов на обмежений режим роботи.
Припинив роботу метрополітен, а маршрутки і автобуси мали б перевозити не більше 10-20 людей.
При чому допускати в салон мали б лише тих пасажирів, які вдягнули маски.
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Втім, вранці в середу цього правила практично не дотримувалися.
Користувачі соцмереж повідомляють про черги на зупинках автобусів, постять фотографії переповненого транспорту та обурюються відсутністю метро.
Черги біля зачинених станцій метро у Святошинському районі бачила кореспондентка BBC News Ukrainian.
У масках були не більше чверті від усіх пасажирів.
Чекаючи в черзі на свій автобус, киянка Олена скаржиться, що її офіс працює за звичним графіком, а без метро добиратися дуже важко. Маски на ній немає.
"Я б з радістю маску носила, але не знаю, де купити, в аптеках масок немає. Їду на свій страх і ризик", - зізнається вона.
Люди зізнаються, що чули про обмеження - до 10 людей в маршрутках та до 20 в автобусах - але скаржаться, що добратися на роботу, дотримуючись такого правила, нереально.
Водії, з якими вдалося поговорити BBC News Ukrainian, розгублені та показують повідомлення від КМДА в салоні, що обмеження пасажирів почне діяти з 12:00.
"Яка система вентиляції в цьому автобусі? Жодної. В метро люди розприділені по всій довжині вагона", - обурюється користувач Facebook Слава Масонський.
Втім, окремі користувачі бачили, як заповнення транспорту контролює поліція.
"На кінцевій зупинці 16-го трамвая — черга. Нарахувала близько 70 людей. Поруч — поліціянт і муніципальний охоронець. Кажуть, що запускатимуть по 10 осіб", - пише Ольга Опанасенко на Facebook.
Пасажири зляться, багато хто не знає, яким наземним транспортом замінити звичний маршрут метро.
У "Київпастрансі" запевняють, що в столиці достатньо транспорту, який дублює рух "підземки", а також обіцяють розробити додаткові маршрути, які курсуватимуть вздовж зачинених гілок метро.
"Київський метрополітен" на Facebook написав зворушливий пост: "Ну, як ви там? Я без вас сумую!".
Також вранці кияни повідомляли про затори. Особливо перевантажені були мости в напрямку правого берега.
"Неочікувано для влади з'ясувалося, що кияни живуть на лівому березі, а працюють на правому, і не всі можуть працювати віддалено, і не всім працювати ще заборонили", - пише Гліб Вишлінський.
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