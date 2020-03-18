Для боротьби з коронавірусом у середу зранку міський транспорт у столиці перейшов на обмежений режим роботи.

Припинив роботу метрополітен, а маршрутки і автобуси мали б перевозити не більше 10-20 людей.

При чому допускати в салон мали б лише тих пасажирів, які вдягнули маски.

Втім, вранці в середу цього правила практично не дотримувалися.

Користувачі соцмереж повідомляють про черги на зупинках автобусів, постять фотографії переповненого транспорту та обурюються відсутністю метро.

Черги біля зачинених станцій метро у Святошинському районі бачила кореспондентка BBC News Ukrainian.

У масках були не більше чверті від усіх пасажирів.

Чекаючи в черзі на свій автобус, киянка Олена скаржиться, що її офіс працює за звичним графіком, а без метро добиратися дуже важко. Маски на ній немає.

"Я б з радістю маску носила, але не знаю, де купити, в аптеках масок немає. Їду на свій страх і ризик", - зізнається вона.

Люди зізнаються, що чули про обмеження - до 10 людей в маршрутках та до 20 в автобусах - але скаржаться, що добратися на роботу, дотримуючись такого правила, нереально.

Водії, з якими вдалося поговорити BBC News Ukrainian, розгублені та показують повідомлення від КМДА в салоні, що обмеження пасажирів почне діяти з 12:00.

"Яка система вентиляції в цьому автобусі? Жодної. В метро люди розприділені по всій довжині вагона", - обурюється користувач Facebook Слава Масонський.

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Втім, окремі користувачі бачили, як заповнення транспорту контролює поліція.

"На кінцевій зупинці 16-го трамвая — черга. Нарахувала близько 70 людей. Поруч — поліціянт і муніципальний охоронець. Кажуть, що запускатимуть по 10 осіб", - пише Ольга Опанасенко на Facebook.

Пасажири зляться, багато хто не знає, яким наземним транспортом замінити звичний маршрут метро.

У "Київпастрансі" запевняють, що в столиці достатньо транспорту, який дублює рух "підземки", а також обіцяють розробити додаткові маршрути, які курсуватимуть вздовж зачинених гілок метро.

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"Київський метрополітен" на Facebook написав зворушливий пост: "Ну, як ви там? Я без вас сумую!".

Також вранці кияни повідомляли про затори. Особливо перевантажені були мости в напрямку правого берега.

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"Неочікувано для влади з'ясувалося, що кияни живуть на лівому березі, а працюють на правому, і не всі можуть працювати віддалено, і не всім працювати ще заборонили", - пише Гліб Вишлінський.

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