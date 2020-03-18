Коронавірус у США: люди купують зброю і туалетний папір

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Влада США пообіцяла, що у найближчі тижні кожен американець може отримати від уряду чек на 1000 доларів. У Білому домі вважають, що цей крок підштовхне споживчий попит і пом'якшить економічні наслідки коронавірусу.

Епідемія коронавірусу, що вже обвалила біржові показники в США, стала рятівною щонайменше для однієї галузі американської економіки. Вартість акцій компаній, що виробляють зброю і боєприпаси, зростає вже кілька тижнів поспіль, а біля дверей магазинів зброї збираються довгі черги.

"Коли економіка в занепаді, люди купують зброю"

Усіх відвідувачів вебсайту магазину зброї United Gun Shop (unitedgunshop.com) у містечку Роквілл у штаті Меріленд, що лише за 20 хвилин автівкою від центру Вашингтона, вітає лаконічне попередження: "Ми відкриті, але через екстремальну завантаженість не можемо відповідати на телефонні дзвінки".

Перед входом до невеликої одноповерхової споруди з вивіскою, оздобленою профілем орла на тлі американського прапора, і справді зібралася значна за мірками США черга - чоловік двадцять.

"Надто багато людей залишаться без роботи, тому мені потрібно захистити свій дім і свою родину", - пояснив свій візит у магазин мешканець Роквілла Алан, який зібрався купити перший у своєму житті пістолет.

Ще вдома він вибрав Glock G43 вартістю 458 доларів, але, як виявилося, всі складські запаси саме цих пістолетів за останні кілька днів розпродали, тому йому довелося терпляче чекати, що порадить купити один з продавців.

Біля прилавків всередині магазину юрмилися кілька десятків покупців, які вибирали зброю і патрони до неї. Як пояснив менеджер Джоел Грін, лише за один день в понеділок, 16 березня, об'єм продажів перевищив 30 тисяч доларів.

"Коли економіці погано, люди купують зброю", - зауважив він, пояснивши, що після того, як наприкінці минулого тижня президент Трамп оголосив надзвичайний стан, продаж зброї і боєприпасів у його магазині зріс на 50%.

Головним "хітом" продажів у магазині стали пістолети калібром 9 мм, помпові рушниці й напівавтоматичні гвинтівки AR-15, різні моделі якої коштують від 600 до 1200 доларів. Мисливські рушниці майже не мають попиту.

"Багато хто купує зброю для самозахисту, вважаючи, що ця криза супроводжуватиметься зростанням злочинності й пограбуваннями", - переконаний Джоел Грін.

На початку тижня президент Трамп оголосив нові правила, які, як вважають у Білому домі, допоможуть подолати епідемію коронавірусу у США. Там, зокрема, рекомендують не виходити зі своїх будинків протягом двох тижнів, уникати натовпу, не збиратися групами понад 10 осіб і намагатися тримати дистанцію від оточення майже у два метри.

В іншому магазині зброї NOVA Armory, що в Арлінгтоні, штат Вірджинія, жодне з цих правил не діє. Біля прилавків товклися десятки покупців, і, як стверджує менеджер Ерік Галуччіо, в останні дні в магазині продавали до 200 одиниць зброї щодня.

"Ходять чутки, що можуть запровадити комендантську годину та інші обмеження, - пояснив він. - Але ніхто достеменно не знає, чого очікувати від цієї епідемії, тому люди готуються до найгіршого".

Про неочікуваний купівельний бум розповіли й інтернет-магазини зброї. Всіх, хто телефонував до одного з найбільших онлайн-магазинів у США Ammo.com, вітає автовідповідач з повідомленням про те, що "через надмірну завантаженість відповіді доведеться чекати значно довше, ніж звичайно".

Різке зростання попиту відразу позначилося й на біржових показниках найбільших виробників зброї у США. За останні три роки вартість цінних паперів компанії American Outdoor Brands, що виробляє пістолети і гвинтівки Smith & Wesson впала з 30 до шести доларів за акцію. Але минулого понеділка, коли Волл-стріт повідомив про падіння котирувань на 12%, компанія заявила, що вартість її акцій зросла на більш ніж 50%.

Одночасно стало відомо про те, що на 12% за останній тиждень зросла вартість акцій Sturm, Ruger & Co. - ще однієї компанії, що виробляє зброю.

Харчові труднощі карантину

Копирайт изображения Reuters Image caption Полиці з туалетним папером спорожніли, і США - не виключення

Головним дефіцитом у США після оголошення надзвичайного стану стали туалетний папір і засоби дезінфекції. Полиці з цими товарами у всіх магазинах Вашингтона і його передмість спорожніли ще два тижні тому, і коли вони з'являться, поки не знає ніхто.

У минулі вихідні президент Трамп спробував заспокоїти схвильоване населення, повідомивши, що він провів переговори з керівниками найбільших роздрібних мереж.

"Жодних перебоїв з продуктами у магазинах немає", - заявив очільник Білого дому, додавши, що незвично порожні полиці у супермаркетах з'явилися через те, що американці "купують сьогодні в три-п'ять разів більше, ніж зазвичай". Він пообіцяв, що ситуація має нормалізуватися "вже найближчими днями".

У магазині гуртової торгівлі Costco в одному з передмість Вашингтона на початку тижня до кас вишикувалися небачені черги. Скуповували макарони, консерви, бутельовану воду і, звичайно, туалетний папір.

Самі, покупці, втім, ледве могли пояснити "паперовий" ажіотаж.

"Її всі купують, от і я вирішив взяти, поки вона є", - коротко пояснив ВВС житель міста Сілвер-Спрінгс Брайан.

Ще один покупець, який представився Патріком, вважає, що вже найближчим часом влада США запровадить ще суворіші заходи, повністю заборонивши мешканцям залишати свої будинки, тому "запас паперу зовсім не завадить".

Такі заборони на початку тижня дійсно запровадили в шести округах у штаті Каліфорнія, зокрема у Сан-Франциско і Берклі. Жителям рекомендували не залишати свої будинки без потреби. Винятком є лише продовольчі магазини і лікарні.

Губернатор штату Нью-Джерсі Філ Мерфі заборонив жителям штату залишати свої будинки з 20:00 вечора до 5:00 ранку. У штатах Нью-Йорк, Коннектикут, Індіана, Меріленд і кількох інших, зокрема у столичному окрузі Колумбія, з понеділка зачинилися для відвідувачів усі бари та ресторани. Їжу, як і раніше, можна замовити на винос, але посидіти біля барної стійки вже не вдасться.

У вівторок мер Нью-Йорка Білл де Блазіо оголосив, що в найближчі 48 годин у місті можуть запровадити заборону для жителів залишати свої будинки без гострої потреби.

Школи та коледжі у 70% американських міст оголосили про перерву в навчанні на невизначений термін. Як пояснила ВВС директор школи Walter Johnson в окрузі Монтгомері штату Меріленд Дженніфер Бейкер, поки місцеве управління освіти лише розробляє програми дистанційного навчання.

"Ми не знаємо, наскільки затягнеться цей карантин, - сказала вона. - Єдине, що ми можемо зробити, - це продовжити забезпечувати харчуванням школярів з малозабезпечених родин. В окрузі наразі щодня працюють понад десять точок, де їм двічі на день видають сніданки та ланчі".

Країна зачинених дверей

За офіційними даними, 17 березня у США зафіксували 4226 хворих. 76 померли.

"Хтось просто взяв нашу країну, струснув її і повністю перевернув наше життя", - зауважив у вівторок губернатор штату Нью-Йорк Ендрю Куомо.

Ще наприкінці минулого тижня жителям США запропонували добровільно "самоізолюватись" на найближчі два тижні. На прес-конференції у вівторок президент Трамп заявив, що рекомендований владою 15-денний карантин може тривати до серпня цього року.

У Вашингтоні зачинилися або перейшли на "особливий режим" роботи усі державні установи. Більшості посадовців рекомендували працювати з дому.

Такі ж заходи запровадила переважна більшість приватних компаній у США.

У більшості американських міст у всіх штатах цього тижня припинили роботу кінотеатри, концертні зали, театри, спортивні зали і клуби. Працюватимуть лише продовольчі магазини і аптеки. Однак через особливості американського законодавства цю заборону не скрізь можна забезпечити.

У штаті Вірджинія, наприклад, губернатор не має права закрити приватні підприємства, тому влада штату звернулася до власників ресторанів і барів з проханням тимчасово припинити обслуговування відвідувачів, обмежившись торгівлею на винос і доставкою їжі клієнтам.

Копирайт изображения Reuters Image caption Через епідемію Верховний суд у Вашингтоні зачинений для відвідувачів

Суди в Сполучених Штатах також взяли паузу. Початок нових процесів відклали щонайменше до кінця квітня, запровадили заборону на відбір журі присяжних. Вперше з часів епідемії 1918 року Верховний суд США заборонив очний обмін аргументами між представниками захисту і обвинувачення: усі претензії сторонам запропонували висловлювати лише письмово.

Загроза економічної рецесії і тривале падіння біржових індексів змусили американську владу вжити надзвичайних заходів щодо підтримки економіки.

Загальний обсяг можливого пакету фінансової допомоги, який запропонували Білий дім і Конгрес, вже перевищив суму в 1 трильйон доларів. Серед можливих отримувачів державної допомоги - авіакомпанії, підприємства малого і середнього бізнесу, які постраждали через вимушену віддалену роботу працівників та відсутність клієнтів.

Серед запропонованих Білим домом заходів - персональні виплати кожному дорослому жителю США.

За словами президента Трампа, кожен з жителів країни вже найближчим часом може отримати чек на 1000 доларів. Цей захід, на думку Білого дому, підтримає споживчий попит і зможе пом'якшити економічні наслідки епідемії.

"Ми розглядаємо можливість негайно розіслати ці чеки американцям, - заявив у вівторок міністр фінансів США Стівен Мнучін. - Працюючі американці не винні в тому, що з медичних причин ми змушені закрити частину країни".

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