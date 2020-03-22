Чому ведмеді зараз так рано прокидаються зі сплячки

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Аномально тепла зима спровокувала раннє пробудження ведмедів у всьому світі - від Росії і Фінляндії до Канади і США.

Через зміни клімату нинішня зима стала найтеплішою в Європі від початку температурних спостережень. У грудні й січні у США температура також була вищою, ніж зазвичай.

Це призвело до того, що ведмеді раніше прокинулись і вийшли на полювання.

За словами експерта з дикої природи Алана Райта, "достроковий" вихід зі сплячки погано позначиться і на ведмедях, і на людях.

Алан Райт, який працює у фонді дикої природи Lancashire Wildlife Trust, пояснює, що після пробудження ведмеді дуже ослаблені, зимівля забирає у них багато сил.

Тварини мають швидко відновити сили, адже невдовзі починається сезон розмноження.

Вони починають шукати їжу, але ранньою весною, коли рослин і дрібних тварин ще немає, це може стати справжнім випробуванням.

За словами науковця, ослаблені тварини дають слабке потомство. Крім того, дорослі ведмеді не можуть прогодувати своїх дитинчат.

"Це означає, що значна частина молодняку просто не переживе весну", - пояснює Алан Райт.

Але така ситуація матиме погані наслідки й для людини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ведмежа родина в Єллоустоунському національному парку в США. Тут чотирилапі також вийшли зі сплячки раніше, ніж зазвичай

"Зазвичай ведмеді уникають людей, - говорить Алан. - Але якщо їжі не вистачає, голодні тварини змушені шукати її поблизу людських поселень".

І це створює небезпеку для домашніх тварин і людей.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Голодні ведмеді йдуть до людей

"Ви, можливо, чули про випадки, коли ведмеді намагалися зламати авто. Якщо тварини голодні, вони виходять з лісу в пошуках їжі".

Така поведінка - результат справжнього розпачу, пояснює Алан. Голод і необхідність годувати дитинчат штовхають їх на такі відчайдушні кроки.

Минулого року в Архангельській області Росії навіть запровадили надзвичайний стан через напади білих ведмедів.

Дикі тварини почали заходити на територію населених пунктів. Часом вони поводилися агресивно, нападаючи на людей і проникаючи у їхні оселі.

Цього року ведмеді в Московському зоопарку також рано вийшли із зимової сплячки.

Але керівництво зоопарку очікувала цього. Там вжили заходів, щоб підтримати тварин.

Ведмедиці-мами з дитинчатами зазвичай виходять тільки на початку травня.

Страх і відчай

Алан радить людям триматися якомога далі від тварин: "Якщо їх не турбувати, вони не нападатимуть".

Якщо ж ви зненацька зустрілися з хижаком, краще піти з дороги і зателефонувати до відповідних органів.

"Я б нікому не радив підходити до них близько, тому що зустріч з ведмедем може закінчитись трагічно", - каже науковець.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Якщо дорослі ведмеді не зможуть прогодувати дитинчат, то весну малеча не переживе

Але, на думку Алана, люди мають більше турбуватися про тварин, ніж про себе.

"Мені б не хотілося, щоб люди надто боялися раннього пробудження ведмедів. Це страшне, але водночас дуже сумне і важке явище. Нам варто ставитись до цього з більшим розумінням".

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