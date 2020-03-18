Карантин: як пристосовується український бізнес

Копирайт изображения instagram.com/loveandlivebrand

"Вітаміни і поживні речовини, які так потрібні, щоб подолати коронавірус. Їжте ікру і буде вам щастя". Так приблизно звучить у Києві реклама однієї з марок червоної ікри.

Українці на карантині отримують десятки рекламних повідомлень, як ті чи інші продукти або сервіси допоможуть їм захиститися від вірусу.

Закриті ресторани, торгові центри і кінотеатри, скасовані сотні подій і відправлені у відпустки працівники - через це підприємці мають проблеми.

Але бізнес пристосовується до життя в нових умовах.

"Мені з собою"

Попри карантин, деякі кафе і ресторани продовжують роботу, але готують їжу "з собою", яку можна забрати.

Інші ресторани закрились, залишивши лише доставку.

У такому режимі працюють і невеличкі кав'ярні, і такі гіганти як McDonalds - у форматі McDrive і доставки.

Копирайт изображения ВВС Україна

Не панікувати, проводити час удома - з серіалами та піцою - закликає мережа ресторанів il Molino.

Безкоштовну доставку їжі до кінця березня у Києві рекламує сервіс Uber Eats.

Зберігати спокій та готувати брауні вдома, пропонує заснована ветераном АТО компанія Veterano Brownie. Для цього вони зробили спеціальні набори з усіма інгредієнтами та рецептом.

"Нова пошта" з 18 березня скасовує плату за зберігання посилок клієнтів до кінця карантину.

Копирайт изображения facebook.com/brownieveterano

Коронавірус як реклама

Продукція, яка підходить для дезінфекції та особистого захисту, тепер часто продається зі словами про боротьбу з вірусом.

Копирайт изображения ВВС

Копирайт изображения ВВС

Львівська швейна фабрика "Троттола", яка виготовляє верхній одяг оголосила, що під час пандемії шитиме захисні костюми для медиків.

Інтернет-магазин українських брендів loveandlivebrand, де раніше продавали одяг і взуття, тепер рекламує і маски з веселими принтами.

Щоправда, виробники попереджають, що такі маски не є медичними, носити їх можна лише поверх такої.

Копирайт изображения instagram.com/loveandlivebrand

Клінінгові компанії пропонують послуги з прибирання, щоб коронавірус "подолати" чистотою.

Засоби для очищення поверхонь, ганчірки та спреї, рукавички та інші товари для дому також рекламують як боротьбу з епідемією.

Бум онлайн-тренінгів

"Якби карантин наздогнав Григорія Сковороду, він би продовжував навчатися. Гіппі зі Слобожанщини та сонячний філософ - все це про нього", - так рекламує свою онлайн-лекцію про Григорія Сковороду компанія INVERIA flow space.

Копирайт изображения INVERIA flow space

Карантин відправив додому тисячі людей. І щоб не нудьгувати у чотирьох стінах, онлайн-сервіси пропонують людям багато всього.

Здається, тепер ми все можемо робити онлайн: дивитися оперу і слухати лекції, відправитися у віртуальні тури музеями, а ще вчитися.

Освітня платформа Prometheus і медична INgenius підготували курс, який розвінчує найпоширеніші міфи і надає інформацію про коронавірус.

Копирайт изображения courses.prometheus.org.ua

Чимало сервісів додали у свою рекламу слова карантин. Наприклад, інтернет магазин KNIGOVO пропонує зошити і підручники для карантину без нудьги.

Копирайт изображения knigovo

Копирайт изображения Study academy

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!