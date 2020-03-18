Карантин: як пристосовується український бізнес
"Вітаміни і поживні речовини, які так потрібні, щоб подолати коронавірус. Їжте ікру і буде вам щастя". Так приблизно звучить у Києві реклама однієї з марок червоної ікри.
Українці на карантині отримують десятки рекламних повідомлень, як ті чи інші продукти або сервіси допоможуть їм захиститися від вірусу.
Закриті ресторани, торгові центри і кінотеатри, скасовані сотні подій і відправлені у відпустки працівники - через це підприємці мають проблеми.
Але бізнес пристосовується до життя в нових умовах.
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"Мені з собою"
Попри карантин, деякі кафе і ресторани продовжують роботу, але готують їжу "з собою", яку можна забрати.
Інші ресторани закрились, залишивши лише доставку.
У такому режимі працюють і невеличкі кав'ярні, і такі гіганти як McDonalds - у форматі McDrive і доставки.
Не панікувати, проводити час удома - з серіалами та піцою - закликає мережа ресторанів il Molino.
Безкоштовну доставку їжі до кінця березня у Києві рекламує сервіс Uber Eats.
Зберігати спокій та готувати брауні вдома, пропонує заснована ветераном АТО компанія Veterano Brownie. Для цього вони зробили спеціальні набори з усіма інгредієнтами та рецептом.
"Нова пошта" з 18 березня скасовує плату за зберігання посилок клієнтів до кінця карантину.
Коронавірус як реклама
Продукція, яка підходить для дезінфекції та особистого захисту, тепер часто продається зі словами про боротьбу з вірусом.
Львівська швейна фабрика "Троттола", яка виготовляє верхній одяг оголосила, що під час пандемії шитиме захисні костюми для медиків.
Інтернет-магазин українських брендів loveandlivebrand, де раніше продавали одяг і взуття, тепер рекламує і маски з веселими принтами.
Щоправда, виробники попереджають, що такі маски не є медичними, носити їх можна лише поверх такої.
Клінінгові компанії пропонують послуги з прибирання, щоб коронавірус "подолати" чистотою.
Засоби для очищення поверхонь, ганчірки та спреї, рукавички та інші товари для дому також рекламують як боротьбу з епідемією.
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Бум онлайн-тренінгів
"Якби карантин наздогнав Григорія Сковороду, він би продовжував навчатися. Гіппі зі Слобожанщини та сонячний філософ - все це про нього", - так рекламує свою онлайн-лекцію про Григорія Сковороду компанія INVERIA flow space.
Карантин відправив додому тисячі людей. І щоб не нудьгувати у чотирьох стінах, онлайн-сервіси пропонують людям багато всього.
Здається, тепер ми все можемо робити онлайн: дивитися оперу і слухати лекції, відправитися у віртуальні тури музеями, а ще вчитися.
Освітня платформа Prometheus і медична INgenius підготували курс, який розвінчує найпоширеніші міфи і надає інформацію про коронавірус.
Чимало сервісів додали у свою рекламу слова карантин. Наприклад, інтернет магазин KNIGOVO пропонує зошити і підручники для карантину без нудьги.
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