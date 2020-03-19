Копирайт изображения Фото Вікторії Кузьмик Image caption Вікторія Кузьмик розповідає, як це одночасно і працювати, і бавити дитину

Карантин для багатьох дітей виглядає як пригода та можливість в десять разів більше гратися з батьками.

Як при цьому бути самим батькам, яким тепер треба шукати спосіб попрацювати у перервах між іграми?

Розповідаємо про практичний досвід людей, які через карантин опинилися "під молотом на ковадлі" у вигляді роботи і дітей.

Страждання стін

Копирайт изображения Фото Вікторії Кузьмик

"Працювати вдома з дитиною - складно. Уявіть собі, що ви лишилися вдома з обома батьками, але майже весь час вони проводять у своїх ноутбуках", - зізнається Вікторія Кузьмик, керівник діджитал-департаменту "Медіа групи Україна".

Її чотирирічній дочці всидіти на місці вкрай непросто.

Після того, як маневр з відволіканням на іграшки, планшет та книги не спрацювали, дійшла черга до фломастерів. І стін.

Розриватися між бажанням побути з дитиною і роботою мамі також непросто.

Копирайт изображения Фото Вікторії Кузьмик

"І ось ти сидиш, намагаєшся працювати, а дитина лізе до тебе на руки, натискаючи всі можливі кнопки ноутбука, і кричить: "Давай робити татові подалок!" І що тут скажеш?" - запитує Вікторія.

Вона додає, що іноді під вечір вже хочеться втекти: "Поки був офіс, можна було налаштуватися на роботу, відпочити головою. А тепер в мене конференс-дзвінки починаються, ще коли я в ліжку".

Хабарі

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А журналістка Мирослава зізнається, що впоратися з її чотирирічними двійнятами на карантині їй допомагає планування.

"Я вирішила поділити день удома на робочі блоки з перервами на обід та спілкування з дітьми. Обрала робочою зоною собі кухню - там найзручніший стіл. Вранці я повідомила малим, що сьогодні наша квартира - це мій офіс і я працюю звідси, гратися з ними не зможу, але все одно дуже-предуже їх люблю", - розповідає Мирослава.

Не обійшлося й без "хабарів" - апельсинового зефіру в обмін на обіцянку "спокійно гратися" до обіду в своїй кімнаті.

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За умовами угоди другий "транш" мав надійти після обіду — якщо все буде тихо, звичайно.

"Кілька разів наша угода була на межі зриву, діти вимагали їм із чимось допомогти, розборонити, підточити поламані олівці, дати шоколад, погратися у м'яча, переплести щойно заплетену косичку, почитати книгу і так далі. Але робота дивним чином робилася. І краще, ніж я уявляла", - зазначає Мирослава.

Час від часу з ванної кімнати долітав голосок, який лічив до 20 - це молодша донька мила руки. Її розбавляв спів Happy Birthday To You - це вже мила руки старша на хвилину її сестра.

Так були зроблені два матеріали на роботу, прийшов час обіду.

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"А тоді прочитала їм казку про "Потяг-Дрімотяг" і вони заснули на денний сон. Увечері ми гралися, малювали і розважалися, як завжди", - каже мама двійняток.

"Тож мій вердикт: віддалена робота з дітьми - це реально, але потребує планування і роз'яснювальної роботи. Хабарі теж працюють - рекомендую", - радить вона.

Якщо їх троє

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Інша журналістка Женя розповідає, що "карантин не застав зненацька", бо працювати з дому з дітьми доводилося і раніше.

Але оскільки дітей у неї троє, то фантазію тут треба підключати по-максимуму.

"Прокидаєшся вранці і думаєш: зараз діти поснідають і будуть гратися, а я зроблю всю роботу. Але ж ні. Комусь сніданок не смакує, хтось вдягатися не хоче, у когось настрій звечора поганий. Завжди тисяча причин, аби зламати мамин "ідеальний сценарій", - констатує Женя.

За її підрахунками, мультиків дітям вистачає хвилин на 40.

Потім вже треба альтернатива: "Дістаю з полиць забуті іграшки, прокладаю маршрути, будую вежі й вигадую історії. Якщо робота термінова - у хід ідуть підручні засоби: канцелярське приладдя, прищепки, кухонні дрібнички або інше безпечне і цікаве для дитини, аби лиш мама отримала кілька хвилин спокою".

Термінові задачі бувають різні - наприклад, поговорити з кимось телефоном. Саме у цей момент дітям, звичайно ж, обов'язково треба вилізти мамі на руки.

"Бувало, одним вухом слухаю і записую коментар, іншою рукою подаю дитині усе, що б її забавило на ті декілька хвилин", - пригадує Женя.

Самі діти карантин сприймають нормально: середуща дочка прогул дитсадка трагедією не вважає.

А старша - школярка - взагалі називає карантин "ідеальним часом", щоб спати, читати і гуляти.

"Добре, що навколо нашого дому - чисте поле і природа. Тому після напруженої роботи вдома йдемо відновлювати сили на вулицю", - радіє Женя.

А як татам?

Копирайт изображения Антон Махонін

Антон — проєктант, працює з графікою і розрахунковими програмами.

Коли його компанія вирішила працювати дистанційно, йому довелося перевезти великий системний блок і вперше спробувати попрацювати з дому.

Так само вперше з режимом "батько в роботі" довелося стикнутися і п'ятирічному Ярославу, чий дитсадок закрили на карантин.

"Син звик, що коли ми з дружиною вдома (або хтось то один з нас), то приділяємо йому максимум часу, бо весь тиждень бачимося лише вечорами й спілкування ні йому, ні нам не вистачає. І ось коли я залишився працювати вдома, він, за звичкою, хотів повноцінної уваги - довелося неодноразово пояснювати ситуацію", - розповідає Антон.

За його словами, Ярослав "поставився з розумінням", але все одно періодично відволікав.

Також довелося брати його з собою в супермаркет — надовго самого хлопця вдома ще не залишають. Плюс вирішили провітритися.

Візит в магазин запам'ятався в основному тим, що не вдалося купити бананів, всі розібрали.

"Сьогодні ми працюємо вдома з дружиною, увагу сина розподілено між нами двома і працювати вже трохи легше. Поки ситуація не проясниться, будемо звикати до такого режиму", - резюмує "батько на карантині".

"Карантинне дитинознавство"

Батьки на карантині часто діляться секретами.

Lena Greys, наприклад, радить заспокійливі трави і голубці.

"Від себе, як багатодітна мама, хочу порадити заспокійливий збір трав тричі на день, голубці (раз накрутив і є що їсти), бульйон на перепілці і ТікТок! Там тепер танцтренди, діти по пів дня то вчать і є можливість просто подивитися в одну точку в усамітненні у спальні", - пише вона.

А дитячий психолог Світлана Ройз навіть ввела рубрику "карантинне дитинознавство", у якій наводить списки ігор, серіалів та мультиків якраз на непростий період карантину.

"Кожен мультфільм можна використовувати для того, щоб потім поговорити на складну тему. Або не говорити. А просто посидіти, обнявшись", - радить Світлана Ройз.

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