Карантин в Україні: сервіси, які можуть стати вам у пригоді

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Карантин, зменшення контактів між людьми, до яких закликають чиновники і медики, припинення роботи навчальних закладів і транспорту накладає відбиток на звичний стиль життя українців.

І ніхто не може точно сказати, коли насправді завершиться карантин, який поки що запровадили до 3 квітня.

На цьому тлі зростає попит на послуги, які полегшують життя в умовах карантину, - від доставки ліків та їжі, дистанційного навчання до повернення українців, які застрягли за кордоном.

Ліки

Сервіси доставки ліків набувають популярності - не тільки через можливість швидше знайти препарати, але й для того, щоб оминути черги в аптеках.

В Україні існує спеціалізований сервіс доставки ліків liki24.com. За даними сайту, за час існування з 2017 року він обробив вже понад 160 тисяч замовлень.

"Ми допомагаємо людям отримати ліки дешевше, зручніше та вдома. Можемо привезти або дати знижку в аптеці", - розповідає співзасновник liki24.com Антон Аврінський.

За його словами, сервіс намагається вирішити три проблеми, які можуть виникнути під час пошуку ліків. Мова йде про різні ціни на одні ліки, коли люди витрачають багато часу на пошук найдешевшого варіанту, відсутність деяких препаратів та черги.

"Проблема в тому, що іноді людина не може вийти за ліками. І взагалі є ризики в чергах, всі ці віруси можна підхопити", - пояснює Антон Аврінський.

Копирайт изображения УНІАН Image caption У цій львівській аптеці персонал відокремили від покупців пластиковою завісою

Сервіс liki24.com зараз доступний у 20 великих містах та аналізує ситуацію у 5000 аптек.

"Кожні 5-10 хвилин ми оновлюємо дані про залишки в аптеках. Знаємо з точністю до кількох хвилин, в якій аптеці що знаходиться, яка на цей препарат ціна, які є аналоги, замінники або дженерики", - розповідає Антон Аврінський.

За його словами, багато клієнтів сервісу - жінки від 35 до 55, молоді мами, люди похилого віку.

У liki24.com зараз працює приблизно сотня кур'єрів, і в умовах коронавірусу компанія робить пріоритетом безконтактні доставки.

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"Завчасно закупили дезінфектори для рук, маски. Запроваджуємо безконтактні доставки, кур'єр привозить замовлення до дверей, телефонує клієнту, той забирає, кур'єр забирає гроші, якщо був розрахунок готівкою", - розповідає Антон Аврінський.

Їжа

Під час спалаху коронавірусу в Китаї попит на послуги кур'єрів з доставки їжі суттєво зріс.

Сервісам доставки довелося гарантувати клієнтам, що ті, хто готує та доставляє їжу, не є хворими.

Компанії розробили "Гарантію заспокоєння", на якій вказувалася інформація про температуру тіла кухарів, пакувальників та кур'єрів кожного замовлення.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Китаї провідна компанія з доставки їжі Meituan видає кур'єрам спеціальну картку

Як повідомляє Financial Times, провідна компанія з доставки їжі Meituan видає кур'єрам картку з інформацією про температуру їхнього тіла і про те, чи продезінфікували рюкзак, у якому вони перевозять їжу.

Таку картку закріплюють на формі кур'єрів.

В Україні наразі працюють низка сервісів доставки: два глобальних - Glovo, UberEats, та кілька українських, зокрема, Zakaz.ua, Raketa, Menu.ua.

Компанія Glovo виникла у 2015 році в Іспанії. В Україну вона прийшла восени 2018 року і працює у 17 містах: Чернігів, Черкаси, Чернівці, Дніпро, Івано-Франківськ, Харків, Херсон, Київ, Львів, Миколаїв, Одеса, Полтава, Суми, Вінниця. Житомир, Запоріжжя, Вишневе.

Кур'єрів з їхніми жовтими рюкзаками важко не помітити.

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На сайті Glovo зазначається, що компанія доставляє продукти з супермаркетів, їжу з мереж швидкого харчування, товари з аптек.

BBC News Україна звернулася з запитом до українського підрозділу Glovo, аби дізнатися, як компанія забезпечуватиме безпеку кур'єрів та клієнтів під час карантину.

UberEats - донька американської компанії Uber, заснована 2014 року, в Україні працює з минулого року.

На сайті компанії зазначається, що вона доставляє їжу з 500 ресторанів чотирьох міст - Києва, Одеси, Харкова, Львова. З 15 березня цього року запустила доставку з мережі Пузата Хата.

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Як повідомляють "Українські новини", генеральний менеджер Uber Eats в Північній та Східній Європі Чаріті Саффорд оголосила про безконтактну доставку в Україні на час карантину, тобто сервіс уникатиме зустрічей між кур'єрами та клієнтами.

"З огляду на те, що багато користувачів в Україні вважають за краще залишатися вдома, ми хочемо їх підтримати в цей складний кризовий час. Ми почали інформувати користувачів про те, як зробити замовлення з безконтактною доставкою до дверей", - зазначила пані Саффорд.

Окрім того, компанія обіцяє фінансову допомогу кур'єрам у випадку діагностування коронавірусу.

Компанія Raketa запрацювала в Дніпрі з березня 2018 року і наразі доставляє їжу в Києві, Дніпрі, Львові, Одесі. З березня цього року вона також запровадила безконтактну доставку.

Освіта

Через карантин мільйони школярів та студентів по всьому світу змушені навчатися вдома. На щастя, є багато онлайн-курсів, аби заповнити принаймні частково прогалину у знаннях.

Американська платформа Coursera 12 березня оголосила, що надає вільний доступ до своїх курсів університетам, які постраждали внаслідок пандемії.

"Університети можуть зареєструватися, аби надати своїм студентам доступ до понад 3 800 курсів та 400 спеціальностей від провідних університетських та галузевих партнерів Coursera. Ці установи матимуть доступ до 31 липня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Платформа онлайн-курсів для школярів, вчителів та батьків Khan Akademy пропонує безкоштовний доступ до низки курсів 40 мовами.

Щоправда, ця платформа найбільш зручна для тих, хто володіє англійською, а українською мовою доступні лише курси та навчальні відео з математики, розміщені в Youtube 5-8 років тому.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Коли знову запрацюють школи та університети?

В Україні з 2014 року існує платформа Prometheus, яка пропонує чимало курсів для студентів, вчителів, а також курси з підготовки до ЗНО з математики, української мови, літератури та історії, англійської мови. Нещодавно Prometheus та медична платформа Ingenius запустили пояснювальний спецкурс щодо коронавірусу.

Окрім Prometheus, різноманітні курси українською пропонують онлайн-платформи Ed-Era, Wisecow, ВУМ on-line.

Втім, популярні платформи не можуть замінити повноцінне навчання для школярів, тому зростає попит на дистанційне навчання та репетиторів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Українські школи пішли на карантин 12 березня. Батьки намагаються зрозуміти, де тепер можна знайти якісні послуги дистанційного навчання.

У групі Батьки SOS у Facebook батьки учнів висловлюють невдоволення дистанційним навчанням, яке пропонують школи, оскільки воно фактично полягає в самостійному освоєнні підручника.

Саме тому нових клієнтів можуть очікувати школи дистанційного навчання.

У Києві серед таких - центр Джерело (2 000-3 000 грн/місяць), школа Ангстрем (900 грн/місяць), школа Оптіма (3 000 грн/ місяць).

На сайті Міністерства освіти та науки опубліковано перелік державних та приватних шкіл, які надають послуги дистанційного навчання.

Серед популярних ресурсів пошуку репетиторів - сайт buki.com.ua. На ньому зареєстровані тисячі людей, які пропонують послуги репетиторства зі шкільних предметів та університетських дисциплін, іноземних мов, музики та мистецтва.

Заснована в Китаї платформа Italki дозволяє отримувати уроки з багатьох іноземних мов від репетиторів, переважно носіїв мови, з усього світу.

Дезінфекція

Дезінфекція приміщень та транспорту з поширенням коронавірусу стала звичним явищем.

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Відповідно зростає і попит на послуги компаній, які пропонують обладнання та товари для дезінфекції.

Директорка департаменту німецької компанії Kärcher в Україні Тетяна Скрипник в коментарі BBC News Україна повідомила, що до них вже звернулася міська влада Львова, яка бажає закупити апарат високого тиску для дезінфекції лавок та зупинок транспорту.

Ця компанія постачає техніку та миючі засоби для прибирання в домашніх умовах, офісах, на промпідприємствах, торгових центрах та в комунальних службах, для очищення автотранспорту.

"В нашому розпорядженні є обладнання, яке дозволяє як очищати, так і робити дезінфекцію. Є апарати високого тиску, які можуть нагрівати воду до 140 градусів, до пароутворення, - за такої температури можемо знезаражувати поверхні, є промислові пароочищувачі для ресторанів, закладів громадського харчування", - розповідає вона.

Пані Скрипник зазначає, що про надійні на 100% засоби боротьби з коронавірусом говорити зарано:

"Цей коронавірус ще недостатньо вивчений, немає абсолютної гарантії, що термічної або хімічної дезінфекції достатньо для боротьби саме з ним. Втім, можна мінімізувати ризик його поширення".

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А от для клінінгових компаній, які займаються прибиранням в будинках українців, зараз не найкращі часи.

Засновник компанії "Уберем" Карен Мірзаханян каже, що в останні дні кількість замовлень впала приблизно на 60%.

"Всі наші виконавці проходять термоконтроль, мають маски та антисептики. Пропонуємо клієнтам обробку антисептиками, робимо кварцевання поверхні. Але кількість клієнтів падає, ми вважаємо, що людей просто залякали. Просто затишшя настало з понеділка", - розповідає він.

Ще одним ударом для компанії стала припинення роботи метро, адже це ускладнило і збільшило час на поїздки виконавців.

Повернення додому

Через запровадження карантину та закриття кордонів тисячі українців застрягли за кордоном. Українські посольства докладають зусиль, аби допомогти бажаючим повернутися додому.

В МЗС українців, які опинилися у скрутній ситуації за кордоном, просять реєструватися в системі ДРУГ, звертатися електронною поштою чи телефоном гарячої лінії (втім, він може бути перевантажений) до посольства чи консульства у країні перебування, повідомляти контактні дані, місце перебування.

Надалі потрібно чекати від дипломатів інструкцій та інформації щодо формування груп для повернення додому.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В МЗС та посольств зараз гарячий сезон - повернення українців через закриті кордони вимагає часу і великих зусиль

Українські дипломати сформували точки-хаби, з яких "громадяни України гарантовано зможуть дістатися до України безкоштовно або за пільговими цінами" - Стамбул у Туреччині, Дубаї та Абу Дабі в ОАЕ, Прага у Чехії, Берлін у Німеччині, Варшава та Перемишль у Польщі, Відень в Австрії, Братислава у Словаччині, Рига у Латвії, Вільнюс у Литві.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що авіакомпанія SkyUp вивезе українців чартерами за пільговими цінами з 18 міст Європи.

Співзасновник SkyUp Airlines Олександр Альба у Facebook зазначив, що компанія не може "ігнорувати величезну кількість рекомендацій, правил і обмежень", які виникли після запровадження карантину в багатьох країнах, але намагатиметься допомогти з поверненням туристів.

"Ще потрібно десь на це все знаходити кошти. Тільки на повернення туристів Join UP! з Єгипту ми повинні витратити близько 80 млн гривень. Для цього будуть виконані десятки рейсів: 17 березня — 21 рейс, 18 березня — 26 рейсів, 19 березня — також близько 20 рейсів. Плануємо, що до кінця цього тижня вдома будуть всі", - зазначив він.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Очільник МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що українців з 18 міст Європи вивозитиме авіакомпанія SkyUp за пільговими цінами

Українським дипломатам вже вдалося домогтися повернення тисяч українців, які застрягли в інших країнах.

Станом на 9:00 19 березня до України вдалося повернути 15 776 українців, які не могли потрапити до країни через закриття кордонів

Посольству України в Австрії вдалося організувати рейс для 174 українців, які раніше застрягли в країні через скасування рейсів Австрійських авіаліній

З міжнародного аеропорту Ференца Ліста у Будапешті 18 березня відправили автобусами українців, які застрягли в транзитній зоні

Угорщина дозволила транзит 310 українців, які застрягли в Австрії та Хорватії

З Італії вивезли два автобуси з українцями, які застрягли на італійсько-словенському кордоні

Спецрейс SkyUp 15 березня вивіз з Італії 123 українців

20 березня з Пшемисля (Польща) українців вивозитимуть три потяги

Посольства в багатьох країнах продовжують складати переліки українців, як хочуть дістатися додому, але не можуть виїхати.

У месенджері Telegram 11 березня створили урядовий канал COVID-19 Travel Info, в якому розміщують інформацію про закриття авіапростору різними країнами, працюючі пункти пропуску на українському кордоні та різноманітні поради для громадян за кордоном.

На цьому каналі є посилання на групи та чати українців, які координують зусилля, аби виїхати з різних країн Європи, Азії, Латинської Америки, Африки.

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