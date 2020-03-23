На заможних людях лежить значна частина відповідальності за кліматичну кризу, свідчить дослідження британського Університету Лідса, що охопило 86 країн.

Науковці виявили, що у всіх цих країнах десята частина населення з найвищими статками споживає приблизно у 20 разів більше енергії, ніж десята частина з найнижчими прибутками.

Це здебільшого тому, що найбідніші люди менше користуються транспортом і не можуть собі дозволити власні авто.

Дослідження показало, що чим багатша людина, тим більше енергії вона споживає, і ця залежність існує в усіх розглянутих країнах.

Автори доповіді також попередили: якщо уряди кардинально не змінять політику, до 2050-го року споживання енергії зросте вдвічі у порівнянні з 2011-м.

Енергія і транспорт

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Скориставшись даними Євросоюзу та Світового банку, вчені проаналізували, на що групи людей з різним рівнем доходів витрачають гроші.

Вийшло, що в категорії "транспорт" більше половини енергії споживає десята частина людей з найвищими доходами. Це відповідає результатам іншого дослідження, яке показало, що в Британії 70% всіх авіаперельотів здійснює 15% населення.

Супербагатії відвідують найвіддаленіші куточки планети, тоді як, наприклад, 57% населення Британії взагалі ніколи не літає за кордон.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Energy, показало, що розрив у споживанні енергії під час приготування їжі й опалення приміщень у груп з різним прибутком був не таким значним. Але навіть у цій категорії на 10% найбагатших споживачів припадає близько третини всієї використаної енергії. Найімовірніше, це пов'язано з розмірами їхніх будинків.

Рішення?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Грета Тунберг закликає менше літати

"Як змінити ситуацію з нерівномірним розподілом енергії, щоб всі могли гідно жити, захищаючи при цьому клімат та екосистеми?" - запитує професор Джулія Штейнбергер, керівник дослідження в Університеті Лідса.

На думку авторів проєкту, уряди можуть знизити попит на приватні авто шляхом покращення роботи громадського транспорту, підвищення податків на великі автомобілі і збільшення тарифів для пасажирів, що літають частіше за інших.

Інший спосіб, вважають вчені, це прискорити перехід на електромобілі, хоча попередні дослідження виявили, що попит на них все одно необхідно знизити, інакше знадобиться надто багато ресурсів для виробництва і розподілу електрики.

Які країни споживають багато енергії?

Копирайт изображения PA Image caption До 2050-го року споживання енергії зросте вдвічі у порівнянні з 2011-м, кажуть науковці

Дослідники також порівняли споживання енергії в різних країнах.

Виявилося, що п'ята частина британців входить до 5% населення планети, які споживають найбільше енергії. Разом із ними - 40% німців і все населення Люксембургу.

Лише 2% жителів Китаю і 0,02% жителів Індії увійшли до цих п'яти відсотків головних світових споживачів енергії.

При цьому найбідніша частина британців споживає приблизно в п'ять разів більше енергії, ніж мільярд найбідніших жителів Індії.

Звичайне життя?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Чи готові ми менше літати?

Це дослідження має вплинути на майбутні кліматичні переговори в ООН, де питання соціальної нерівності завжди викликає гучні суперечки.

У США політики лібертаріанських поглядів зображають кліматичні зміни як передвісник глобального соціалізму.

Професор Кевін Андерсон з Манчестера, який не брав участі в дослідженні, вважає, що воно має насторожити більшість звичайних британців.

"Це дослідження розповідає нам, заможним людям, те, про що ми не хочемо чути", - вважає пан Андерсон.

"Коли ми - політики, бізнесмени, науковці - говоримо, що високі податки на перельоти не будуть популярні, ми маємо на увазі, що ми самі не хочемо менше літати. Те ж саме з нашими машинами і будинками. Ми переконали себе, що живемо звичайним, нормальним життям, але цифри показують зовсім інше", - відзначає вчений.

За даними дослідження, глобальні витрати енергії лише на транспорт можуть збільшитися на третину до 2050 року, і якщо транспорт і далі працюватиме на викопному паливі, для клімату це стане катастрофою, роблять висновок науковці.

Щоб скоротити споживання різних видів енергії, вони пропонують різні заходи на рівні урядів. Для водіїв великих авто - запровадити вищі податки, а будинки модифікувати за допомогою енергоощадних технологій.

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