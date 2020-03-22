Ібупрофен і Covid-19: міфи та правда про ліки

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Останнім часом мережею шириться інформація, що з коронавірусом не можна вживати ібупрофен, нурофен та інші препарати з протизапальним ефектом. Поруч із порадами справжніх медиків з'явилося багато фейків.

Що ж насправді відбувається і якій інформації можна довіряти?

У коментарі ВВС лікарі підтвердили, що при підозрі на коронавірус ібупрофен дійсно вживати не рекомендують.

Однак, за іншими свідченнями, люди, які вже лікують цим препаратом інші хвороби, не повинні переривати робити це без консультації медиків.

У чому суть суперечок про ібупрофен?

Ібупрофен належить до групи нестероїдних протизапальних засобів. Вони допомагають збити температуру і полегшити симптоми грипу або іншої вірусної інфекції, але також можуть викликати побічні ефекти, особливо у людей з астмою, проблемами серця і поганою циркуляцією крові.

Властивості ібупрофену при симптомах Covid-19 не були досліджені, але науковці вивчили вплив препарату під час інших респіраторних інфекцій. Вони довели, що у деяких випадках ібупрофен дійсно може загострювати стан хворого.

Головний висновок експертів полягає в тому, що протизапальний компонент ібупрофену може знижувати ефективність імунної системи людини у боротьбі з вірусом.

Нещодавно на сайті Національної системи охорони здоров'я Британії (NHS) з'явилося повідомлення про те, що, хоч шкідливий вплив ібупрофену під час коронавірусу поки повністю не доведений, людей просять його не вживати.

Раніше NHS не поділяла побоювань щодо протизапальних препаратів.

Що рекомендують фахівці?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Парацетамол розкупили в більшості аптек світу

"Якщо у вас висока температура, випийте парацетамол. Якщо ви вже вживаєте протизапальний засіб з іншої причини або не знаєте, що робити, зверніться до лікаря", - закликає міністр охорони здоров'я Франції Олів'є Веран, невролог за освітою.

Викладач і науковий консультант Ліверпульської школи тропічної медицини Том Вінгфілд рекомендує парацетамол, оскільки він викликає менше побічних ефектів.

"Нестероїдні препарати, такі як ібупрофен, особливо якщо їх вживають тривалий час, можуть спричиняти подразнення шлунка і навантаження на нирки. А це небезпечно для пацієнтів, схильних до захворювань шлунка і нирок", - вважає Том Вінгфілд.

"Такі симптоми, як температура і хворе горло, краще знімати парацетамолом", - говорить професор епідеміології з Лондонської школи гігієни і тропічної медицини Шарлотта Воррен-Гаш. Вона закликає якомога швидше розпочати дослідження впливу протизапальних засобів на стан пацієнтів, що вже мають певні захворювання.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) офіційно рекомендувала людям із симптомами Covid-19 відмовитись від ібупрофену.

Як розпізнати фейк

Копирайт изображения FACEBOOK Image caption Автор цього фейкового допису посилається на дослідження лабораторії у Відні, яке нібито доводить згубний ефект низки препаратів під час коронавірусу

Лікарі закликають обережно ставитись до інформації в інтернеті, оскільки останнім часом з'явилась ціла низка дописів про те, що до лікарень різних країн привезли людей у важкому стані, які нібито вживали ібупрофен під час лихоманки та кашлю.

Однак у згадуваних лікарнях цю інформацію спростували.

В одному з повідомлень, наприклад, йшлося про те, що експерти з Віденського університету стверджують, ніби ібупрофен створює в організмі сприятливе середовище для Covid-19, що і стало причиною такої катастрофічної ситуації в Італії.

Люди, які публікують таку інформацію, посилаються на медичні джерела, однак самі медики стверджують, що такі повідомлення - фейк.

Користувачів мають насторожити посилання на абстрактного лікаря, та якщо повідомлення дублюють на різних акаунтах.

Небезпечно також, коли допис офіційної особи виривають з контексту, що наводить на хибні висновки.

Наприклад, повідомлення у Twitter міністра охорони здоров'я Франції Олів'є Верана про те, що протизапальні засоби можуть провокувати агресивне поширення інфекції, отримав 43 тисячі репостів. Але без згадки про те, що Веран також закликав не припиняти вживання цих препаратів без консультації з лікарем.

Медики різних країн світу закликають вірити лише інформації на офіційних сайтах національних систем охорони здоров'я, на сайті ВООЗ та відомих наукових журналів.

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