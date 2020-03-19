Спорожніле небо. Як змінився повітряний трафік через коронавірус

Копирайт изображения Flightradar24 Image caption Карта світового авіаційного трафіку 18 березня 2020 року о 16:30 UTC

Світова авіаційна індустрія виявилася, можливо, у найглибшій кризі за всю свою історію.

Три провідні авіаційні альянси, в які входять всі найбільші авіакомпанії світу, Oneworld, SkyTeam і Star Alliance кілька днів тому заявили, що пережити цю кризу вдасться не всім. Перші банкрутства можна чекати вже до літа, попереджають вони.

А до цього Міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) оцінила скорочення обороту коштів авіакомпаній через спалах вірусу в 113 млрд доларів. Ці цифри, можливо, не остаточні.

Російська служба Бі-бі-сі вирішила перевірити, як ця криза виглядає на картах онлайн-сервісу Flightradar24. Цей сервіс в режимі онлайн відстежує більшість літаків цивільної авіації, які перебувають у небі.

Ми порівняли нинішню ситуацію на авіаційних маршрутах з тією, яка була приблизно місяць тому. Зверніть увагу на те, що дата одного місяця не збігається з іншим, оскільки ми порівняли ситуацію в повітрі, яка була протягом третьої середи березня і лютого.

Україна повністю закрила регулярне пасажирське авіасполучення з іншими країнами 17 березня. Наступного дня над Києвом літаків було помітно менше. За рішенням уряду, продовжують літати чартерні та спеціальні рейси, які евакуюють українців додому.

Також з 17 березня Україна закрила в'їзд на свою територію всім іноземцям.

Клікніть Київ 18 березня, 8:00 за київським часом 19 лютого, 8:00 за київським часом

За даними газети "Ведомости", найбільші російські авіакомпанії через коронавірус скасували понад 20% рейсів. Керівник "Росавіації" Олександр Нерадько визнав, що це може загрожувати банкрутством компаній. До того ж, російські перевізники страждають не тільки від закритих аеропортів, а й від послаблення курсу рубля.

Клікніть Москва 18 березня, 8:00 мск 19 лютого, 8:00 мск

Італія - ​​одна з найбільш постраждалих від коронавірусу країн. У цій країні ввели тотальний карантин, припинили всі масові заходи і спортивні матчі, закрили навчальні заклади. Людям рекомендували без необхідності не залишати будинки, а в громадських місцях наказали дотримуватися правила одного метра - не наближатися до інших перехожих.

Зверніть увагу - справа над Балканами і Туреччиною проходить жвава повітряна траса. Це повітряний коридор, свого роду автомагістраль в небі, по якій літаки йдуть з Азії, Близького Сходу до Європи. Добре видно, що кількість рейсів суттєво скоротилася.

Клікніть Італія і Балкани 18 березня, 8:00 за белградським часом 19 лютого, 8:00 за белградським часом

Сильне скорочення кількості рейсів загрожує і майбутньому британської авіації, заявила асоціація британських авіаперевізників Airlines UK. British Airways вже попередила персонал про можливі скорочення. У заяві керівництво назвало цю кризу навіть серйознішою, ніж теракти 11 вересня.

Клікніть Лондон 18 березня, 8:00 за лондонським часом 19 лютого, 8:00 за лондонським часом

Сполучені Штати заборонили подорожі до 26 країн Шенгенської зони, а з понеділка поширили заборону на Британію та Ірландію.

На цій карті - трансатлантичні коридори між країнами Європи та Африки з Північною Америкою. Значки літаків блакитного кольору означають, що їх відстежують за допомогою супутників, а не наземних станцій, і вони рівнозначні жовтим.

Клікніть Атлантика 18 березня, 8:00 за нью-йоркським часом 19 лютого, 8:00 за нью-йоркським часом

Ухань був центром поширення коронавірусу на першому етапі епідемії. Однак минулого тижня оголосили, що пік епідемії в цій країні пішов на спад.

Клікніть Китай 18 березня, 8:00 за пекінським часом 19 лютого, 8:00 за пекінським часом

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