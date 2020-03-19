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19 березня легендарній українській письменниці та поетесі Ліні Костенко виповнилось 90 років.

Пані Костенко вважається однією з найповажніших з українських митців, яку багато хто називає "совістю нації".

Вона одна з небагатьох культурних діячів країни, яка відмовилась отримувати звання Герой України.

Ми зібрали для вас фотогалерею і десятку показових висловлювань та віршів Костенко.

Віруси і Чорнобиль

І страшно, і не віриться, - невже не спам'ятаються?

А часом вже і думаєш, - а може, люди віруси,

от просто собі віруси на цій живій Землі?!

Копирайт изображения УКРІНФОРМ Image caption Ліна Костенко на почтаку 90-х брала участь в експедиціях у зону відчудження в Чорнобилі й відобразила це у своїй творчості

Ми атомні заложники прогресу.

Вже в нас нема ні лісу, ні небес.

Так і живем од стресу і до стресу,

абетку смерті маємо - АЕС.

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Взаємна краса

Люди, будьте взаємно ввічливі! —

і якби на те моя воля,

написала б я скрізь курсивами:

— Так багато на світі горя,

люди, будьте взаємно красивими!

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Страшні слова, коли вони мовчать,

коли вони зненацька причаїлись,

коли не знаєш, з чого їх почать,

бо всі слова були уже чиїмись.

Копирайт изображения ОЛЕНА ПАВЛОВА

Хто не має власного таланту,

того присутність генія гнітить.

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Любов

Я дуже тяжко Вами відболіла.

Це все було як марення, як сон.

Любов підкралась тихо, як Даліла,

А розум спав, довірливий Самсон.

Копирайт изображения Wikipedia Image caption Ліна Костенко у 1948 році

Двори стоять у хуртовині айстр.

Яка рожева й синя хуртовина!

Але чому я думаю про Вас?

Я Вас давно забути вже повинна.

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Політика та Україна

Номенклатурні дурні, бюрократи,

пласкі мурмила в квадратурі рам!

Ваш інтелект не зважать на карати,

а щонайбільше просто на сто грам.

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Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову.

Ми повинні бути свідомі того, що мовна проблема для нас актуальна і на початку 21 століття.

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Всі люблять Польщу в гонорі і в славі.

Всяк московит Московію трубить.

Лиш нам чомусь відмовлено у праві

Свою вітчизну над усе любить.

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