Чи справді через пандемію повітря стало чистішим

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"Є позитив у карантині: вперше за довгий час у Києві різко зменшився рівень забруднення повітря", - заявив у відеозверненні 17 березня Володимир Зеленський.

Значно чистішим стало повітря і в містах інших країн, що пов'язують з коронавірусом.

Наприклад, в Нью-Йорку лише за кілька днів рівень CO2 впав на 5-10%. Подібну ситуацію зараз спостерігають в Італії та Китаї.

Спостереження вчених

Дослідники з Нью-Йорка розповіли BBC, що загазованість повітря через автомобілі зменшилася на 50% у порівнянні з минулим роком.

Викиди CO2 також знизилися, але ці показники можуть швидко зрости після пандемії.

Коли глобальна економічна активність знижується, зменшення викидів різних газів у повітря не виглядає дивним.

Вчені стверджують, що до травня, коли викиди CO2 досягають піку через розкладання листя, рівень забруднення може бути найнижчим з часів фінансової кризи десятиліття тому.

Попередні дані, зібрані в Нью-Йорку на цьому тижні, говорять про те, що обмеження пересування суттєво впливає на якість повітря.

Рівень трафіку в місті знизився на 35% у порівнянні з минулим роком. За даними дослідників Колумбійського університету, за кілька днів цього тижня суттєво зменшилися викиди чадного газу, в основному через зменшення кількості автомобілів.

Вони також встановили, що в Нью-Йорку фіксують падіння рівня CO2 на 5-10%, так само як і метану.

Подібну ситуацію з впливом спалаху вірусу на навколишнє середовище спостерігають у Китаї та Італії.

Кліматичний аналіз на сайті Carbon Brief показав, що протягом двох тижнів у Китаї споживання енергії та викиди у повітря знизились на 25%. Це може привести до загального падіння викидів вуглецю в Китаї цього року приблизно на 1%, вважають експерти.

Китай та Італія також зафіксували падіння діоксиду азоту в повітрі, що пов'язують зі скороченням поїздок на авто та зниженням промислової активності.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На вулицях Нью-Йорка рух транспорту значно скоротився

Які прогнози?

Завдяки призупиненню авіації та переведення роботи мільйонів людей на дім знизиться рівень викидів і в багатьох інших країнах.

І хоча люди, які працюють з дому, швидше за все, більше використовують опалення та електроенергії, обмеження їхнього пересування та загальне сповільнення економіки, ймовірно, вплинуть на рівень викидів.

"Я очікую, що у травні, коли зазвичай пік CO2, буде найменший показник, який ми мали у північній півкулі з 2009 року, або навіть до цього", - сказав професор Русін Команд, з Колумбійського університету, який досліджував повітря в Нью-Йорку.

Ця думка збігається з прогнозами інших експертів з інших регіонів, які вважають, що обмеження країн вплинуть на рівень CO2 цього року.

"Все буде залежати від того, як довго триватиме пандемія, наскільки великим буде уповільнення темпів економіки, особливо в США. Але, швидше за все, я думаю, ми побачимо зміни у світових викидах цього року", - сказала професор Корін Ле Керре з університету Східної Англії.

"Якщо це триватиме ще три-чотири місяці, безумовно, ми побачимо деяке зменшення показників".

Що може суттєво змінити масштаб викидів вуглецю та забруднення повітря, так це те, як уряди вирішать відновлювати економіку після пандемії.

У 2008-2009 роках, після світової фінансової кризи, викиди вуглецю збільшилися на 5%. Але цього разу все залежатиме від рішень урядів.

Наприклад, вони можуть наполягти на тому, що допомога авіакомпаніям, які перебувають у скрутному становищі, буде пов'язана зі скороченнями авіаційних викидів.

Але деякі експерти запевняють, якщо пандемія триватиме довго, то скоріше увагу зосередять на сприянні будь-якому економічному зростанню, незалежно від впливу на навколишнє середовище.

"Я гадаю, що клімат може перейти на задній план. Не думаю, що є велика надія на те, що ситуація стимулюватиме до переходу на чисту енергію", - вважає професор Глен Петерс з Центру міжнародних кліматичних досліджень.

А що в Україні?

В Україні, як і в багатьох інших країнах, запровадили карантин та ввели обмеження на пересування транспорту та людей.

З 17 березня зупинили авіасполучення та ввели заборону на в'їзд іноземцям.

Багато хто перейшов на віддалений режим роботи.

Президент Зеленський заявив, що вперше за довгий час у Києві різко зменшився рівень забруднення повітря. 16 березня про різке зниження забруднення повітря у столиці повідомили ЗМІ з посиланням на ресурс SaveEcoBot.

У четвер, 19 березня, він показує показник забруднення у центрі міста як "помірний" (жовтий) - тобто середній. Зокрема, на Майдані Незалежності 83 пункти при нормі від 0 до 50.

Копирайт изображения saveecobot.com Image caption Забруденість повітря у Києві станом на 17.00 19 березня

З даними місцевого сайту "Хмарочос", в кінці січня індекси, які фіксував SaveEcoBot, були в рази вищими.

На Майдані Незалежності фіксували "дуже шкідливий" (червоний) рівень забруднення, який становив 219 пунктів (при нормі від 0 до 50).

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