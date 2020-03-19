Копирайт изображения UNIAN Image caption Медсестрам з низькими зарплатами важко діставатись до роботи

На другий день карантину в Україні та припинення транспортного сполучення між містами оголилась проблема логістики для медичних працівників.

Медсестри та лікарі, які часто живуть не у самих містах, раніше добирались у свої лікарні міжміськими автобусами чи електричками.

Особливо серйозна проблема у Києві, де, як вказує міське керівництво, близько половини медичних сестер живе в області чи навіть сусідніх регіонах.

Схожі проблеми виникли і в інших великих містах.

Також в межах самої столиці багато хто не може нормально дістатись з одного району до іншого після закриття метро.

19 березня міністр охорони здоров'я Ілля Ємець у спеціальному зверненні закликав транспортні компанії розробити схему розвезення медичних працівників на час карантину.

Це свідчить про те, настільки гострим виявилось транспортне питання для медицини.

Ми зібрали три життєві історії, які ілюструють проблему.

Скинутись на таксі медсестрі

У киянки Олександри матір якраз вчора повернулась з процедури гемодіалізу - очищення крові при проблемах з нирками. Це життєво необхідна процедура, яку треба робити регулярно.

"Хворі скидались грошима, щоб допомогти медсестрам повернутись додому після зміни. Всі медсестри у відділенні не живуть в Києві", - розповідає жінка.

У медсестер платня складає не більше п'яти тисяч гривень. Для них оплачувати таксі до Боярки чи Вишневого - занадто дорого.

Довго так тривати не може, і керівництво лікарні намагається хоч якось вирішити ситуацію.

Копирайт изображения УНІАН

Один із варіантів - просити сестер ночувати у лікарні і не їздити додому.

Єдиний лікар не доїде

Марина з Дніпропетровщини живе у селищі Верхівцевому, а працює у туберкульозній лікарні на станції Верхньодніпровськ. Розповідає ВВС News Україна, що вона - єдиний лікар у закладі.

Після запровадження карантину і зупинення руху електричок вона не може дістатись до роботи.

"Лишились електрички, які возять тільки залізничників, а інших не пускають. Я доповіла керівництву, й він написав листа на директора станції, щоб мене, як лікаря, пускали в електричку", - розповідає Марина.

Проте всі прохання і звернення до керівництва медицини області та Придніпровської залізниці поки що не мали результату.

"Нам пропонували їхати своїм ходом, але не маю змоги. Якщо таксисти везуть, то це коштує 200 гривень. Туберкульозна лікарня - це не реанімація, але я маю там бути", - скаржиться лікар.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Приміські електрички зупинили, але залізниця возить своїх працівників

Важливі процедури у Києві

Оксана (ім'я змінене) постійно возить доньку на важливі медичні процедури до Києва.

Родина живе у містечку на Півдні України, звідки раніше можна було за ніч дістатись до столиці потягом.

Рух потягів скасували, Оксана змушена шукати приватний транспорт, щоб дістатись на процедури.

"Нам лікар скасував один візит у Київ на 23 березня. Поки що рекомендував попити таблетки, але 26 березня життєво важливо зробити процедури і бути в Києві", - каже Оксана.

Через карантин її саму на роботі відправили у відпустку за свій рахунок. Поїздка в Київ вдарить по бюджету.

Але навіть більше її хвилює, що через якісь обставини лікар скасує процедури 26 березня і шкода для здоров'я буде суттєвою.

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