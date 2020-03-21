Копирайт изображения Getty Images Image caption На головній сцені Гластонбері у липні мали виступити Тейлор Свіфт, Пол Маккартні та Кендрік Ламар

Поки країни закривають кордони та оголошують карантин, аби стримати пандемію коронавірусу, а бізнес перелаштовується на нові рейки роботи в онлайн режимі, світова індустрія розваг заморожує проєкти та скасовує заходи.

Так, організатори вже оголосили про перенесення дат або і зовсім скасували музичні фестивалі та кінопрем'єри.

Серед них: 50-й ювілейний Гластонбері, який щороку проходить у Великій Британії; Міжнародний фестиваль джазу у Мельбурні, який мав розпочатися наприкінці травня; фестиваль Коачелла у Каліфорнії, який з квітня перенесли на жовтень; прем'єра нової стрічки про Джеймса Бонда "Не час помирати", яку перенесли на пів року, та багато інших.

"Ми втратили цей чарівний момент"

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Музичний критик Ніл Маккормік назвав скасування Гластонбері "національною трагедією".

У колонці The Telegraph він пише, що ця подія об'єднує Велику Британію, й висловлює подив у зв'язку з тим, що захід не перенесли на іншу дату, а скасували.

"Ми втратили цей чарівний момент, це вшанування, довжиною у пів сторіччя, найстарішого рок-фестивалю Британії і найвизначнішу щорічну музичну подія у світі", - пише критик.

Він цитує гумориста Майкла Легга, який пожартував з цього приводу: "Вперше почув про коронавірус кілька місяців тому, а він вже скасовує Гластонбері."

Через коронавірус перенесли і старт зйомок нового сезону популярного серіалу "Друзі". Замість кінця березня, вони розпочнуться наприкінці травня, повідомляють джерела Deadline.

"Враховуючи серйозність кризи, що загрожує здоров'ю і що зупинила все кіновиробництво у Голлівуді за кілька днів, зараз є сумніви щодо того, що зйомки будь-яких шоу зможуть відновитися до травня", - пише видання.

Фінансові наслідки

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Перші труднощі в індустрії з'явилися в середині січня, коли майже половина всіх кінотеатрів Китаю зачинилися, як тільки вірус почав поширюватися містом Ухань, пише Washington Post.

"Вірус позначиться на великій кількості робочих місць, а фінансові наслідки компанії, працівники та економіки відчуватимуть щонайменше кілька місяців", - пише видання.

Згідно з оцінками Міжнародного альянсу працівників сцени (IATSE), який опікується правами тих, хто працює у кіноіндустрії, через пандемію без роботи залишилися вже понад 120 тисяч представників індустрії, повідомляє The Hollywood Reporter.

"Це надзвичайно скрутні часи для всієї родини альянсу", - цитує видання виконавчу директорку американської Гільдії кінематографістів (MPEG) Кеті Репола.

Видання пише, що альянс виділив 2,5 мільйони доларів гільдії та Фонду акторів Канади для підтримки тих, хто залишився без роботи, але цієї суми замало, щоб повністю відшкодувати збитки.

В іншій статті The Hollywood Reporter пише, що найбільше пандемія вдарила по фрілансерах, які залучені у знімальний процес.

"На відміну від офісних працівників, залучені у кіновиробництво не можуть виконувати свою роботу віддалено або з дому", - пише видання.

Нью-Йоркський музей Метрополітен закрився до липня

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Нью-Йоркський музей Метрополітен оцінює свої імовірні збитки від обмежувальних заходів у 100 мільйонів доларів, повідомляє The New York Times. Музей оголосив про закриття 12 березня і не працюватиме до липня.

"Якщо такий важковаговик, як Метрополітен, з операційним бюджетом у 320 мільйонів доларів та майном на 3,6 мільярда доларів, готується до важкого фінансового удару, тоді менші установи, можливо, взагалі не зможуть вижити", - йдеться у статті.

Газета цитує президента Американського музейного альянсу Лору Лотт, яка каже, що в такій катастрофічній ситуації вона опинилася вперше за 25 років своєї кар'єри в управлінні фінансами у сфері мистецтва.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, ВВС Моніторинг

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