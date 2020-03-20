Копирайт изображения ДПСУ Image caption Українські прикордонники поки що не мають вказівок повністю закривати пункти пропуску на Донбасі

21 березня влада самопроголошеної "Донецької народної республіки" повністю закриває рух через лінію розмежування з підконтрольними Україні територіями.

Раніше Росія заборонила в'їзд мешканцям Донбасу без російського паспорта, а Україна пускає тільки тих, в кого є реєстрація на підконтрольній Києву території.

Рішення закрити КПВВ бойовики "ДНР" аргументували тим, щоб не допустити поширення у "республіці" коронавірусу. При цьому в Донецьку стверджують, що у них досі не зареєстрували жодного випадку цього захворювання. Така ж ситуація і в Луганську.

Офіційно на підконтрольних уряду України територіях Донбасу 18 березня зареєстрували одного хворого на коронавірус - у Маріуполі.

Натомість влада України раніше повідомляла про десятки зафіксованих хворих на території "ДНР", зокрема у Горлівці.

Через це штаб Операції об'єднаних сил ще з 16 березня суттєво обмежив рух через лінію розмежування з "ДНР" і "ЛНР".

Українська сторона заборонила в'їзд на підконтрольні Києву території тим, у кого немає тут реєстрації. Натомість виїзд на території "республік" дозволили тільки тим громадянам, у яких є реєстрація на непідконтрольних територіях.

Виняток передбачили для тих, кого дозволить пропустити окремим рішенням командувач ООС.

Копирайт изображения УНІАН

Вчора таких була 31 особа.

Через це, як заявили у Державній прикордонній службі України, пасажирський та транспортний потік через лінію розмежування в останні дні скоротився на 90% - з понад 40 тисяч на добу до 3,3 тисячі. А з 21 березня після рішення влади "ДНР" має припинитись повністю.

А що в "ЛНР"?

Офіційно в "ЛНР" стверджують, що хворих на коронавірус у них немає.

Влада "ЛНР" поки не заявляла про повну зупинку руху через лінію розмежування по єдиному пункту пропуску у Станиці Луганській.

За добу після обмеження з українського боку там лінію перетинають 700 людей. Якщо влада "ЛНР" не наслідує своїх сусідів з "ДНР", то цей пункт пропуску може залишитись єдиним відкритим на лінії розмежування.

Проте перетинати його зможуть або за спеціальним рішенням командувача ООС, або у бік України з реєстрацією на контрольованих Києвом територіях, а у бік "ЛНР" з місцевою реєстрацією.

Копирайт изображения Яна Вікторова Image caption У Луганську люди запасаються продуктами через страх коронавірусу

Як повідомили ВВС News Україна у прикордонній службі, наразі рішень про повне припинення роботи пунктів пропуску від штабу Об'єднаних сил немає.

"З українського боку всі рішення ухвалюються виключно командувачем ООС. Прикордонники діють згідно з правилами, якщо буде визначено закрити повністю пункти - так і діятимемо. Якщо будуть винятки, діятимемо за ними", - повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

ОРДЛО в блокаді

З 18 березня Росія закрила в'їзд у країну для іноземців до 1 травня. Ця заборона стосується і мешканців обох самопроголошених республік.

При цьому влада ОРДЛО повідомила мешканцям, що до Росії все ж таки будуть пускати тих, хто вже встиг отримати російські паспорти та має дозвіл на проживання в Росії.

Виїхати туди також зможуть організовані групи для отримання паспортів РФ.

Росія масово роздає мешканцям Донбасу російські паспорти. За даними влади "республік", серед мешканців ОРДЛО російські паспорти отримали вже майже 300 тисяч з-поміж понад трьох мільйонів.

Тому більшість мешканців "ДНР" та "ЛНР" з 21 березня все ж таки втратить можливість як виїхати до підконтрольних Україні районів, так і до Росії.

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