Коронавірус: коли закінчиться епідемія

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Світ закривається. Місця, що колись були переповнені життям, стали містами-привидами з великими обмеженнями - від зупинення роботи підприємств та закриття шкіл до обмежень на поїздки та заборон на масові збори.

Це глобальна реакція на хворобу. Але коли це закінчиться і коли ми зможемо продовжувати своє звичне життя?

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що країна може "переломити ситуацію" протягом найближчих 12 тижнів і "відправить коронавірус геть".

Але навіть якщо кількість хворих почне зменшуватися в наступні три місяці, то ми все одно будемо далеко до кінця.

Це може зайняти багато часу, можливо, цілі роки.

Зрозуміло, що нинішня стратегія ізоляції частин суспільства не є стійкою в довгостроковій перспективі.

Соціальна та економічна шкода від цього була б катастрофічною. Що потрібно країнам, так це "стратегія виходу" - спосіб зняття обмежень і повернення до нормального стану.

Але коронавірус не зникне. Якщо ви скасуєте обмеження, які стримують вірус, випадки зараження неминуче зростуть.

"У нас є велика проблема, що таке стратегія виходу, як ми виходимо з цього всього?" - каже Марк Вулхаус, професор епідеміології інфекційних хвороб Единбурзького університету.

"Це не лише Велика Британія, жодна країна не має стратегії виходу", - додає він.

Це науковий та суспільний виклик.

По суті є три шляхи виходу з цього безладу:

вакцинація

достатня кількість людей отримає імунітет і перехворіють

або назавжди змінити нашу поведінку

Кожен із цих шляхів зменшить здатність вірусу до поширення.

Вакцини - через 12-18 місяців

Вакцина має дати імунітет людям, щоб вони не захворіли після зараження.

Імунізуйте достатню кількість людей, приблизно 60% населення, і вірус не викличе спалахи - ця концепція відома як груповий імунітет.

Цього тижня у США випробували експериментальну вакцину після того, як дослідникам дозволили пропустити тести на тваринах.

Дослідження вакцини проводяться швидко, але немає гарантії, що вона буде успішною і допоможе імунізації в глобальному масштабі.

Найреальніша версія, що вакцина може з'явитись через 12 до 18 місяців, якщо все пройде добре.

Це занадто багато, якщо ми говоримо про небачені соціальні обмеження.

"Очікування вакцини не повинно називатись стратегією подолання хвороби, це не стратегія", - заявила професор Вулхаус.

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Природний імунітет - не менше двох років

Короткострокова стратегія Великої Британії полягає в тому, щоб знижувати кількість випадків зараження, аби запобігти переповненню лікарень. Адже коли у вас закінчуються ліжка у відділеннях інтенсивної терапії, то кількість смертей зростає.

Після того, як кількість захворювань зменшать, це може дозволити тимчасово скасувати деякі обмеження - до того часу, поки захворювання не зростуть і не виникне необхідність у новому раунді обмежень.

Але незрозуміло, коли це може статись.

Головний науковий радник Британії сер Патрік Валланс заявив, що "встановлювати чіткі строки неможливо".

Це може призвести до вироблення групового імунітету, оскільки все більше людей перехворіють.

Але, на думку професора Ніла Фергюсона з Імперського коледжу Лондона, це може зайняти роки: "Ми говоримо про пригнічення передачі на рівні, завдяки якому, сподіваємось, заразиться лише мала частина країни."

Все це, на його думку, може тривати не менше двох років.

Але є сумнів у тому, чи стійким буде цей імунітет. Інші коронавіруси, які викликають симптоми звичайної застуди, мають дуже слабку імунну відповідь, і люди можуть заражатись тим же вірусом багато разів.

Яке ж рішення?

"Третій варіант - постійні зміни в нашій поведінці, які дозволяють нам утримувати низьку швидкість передачі вірусу", - сказав професор Вулхаус.

Це включає постійне дотримання деяких соціальних обмежень.

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Або запровадити жорстке тестування та ізоляцію пацієнтів, щоб спробувати уникнути спалахів.

"Раннє виявлення та відстеження контактів хворого у першій хвилі поширення хвороби не спрацювало", - додає професор Вулхаус.

Розробка препаратів, які можуть успішно лікувати інфекцію Covid-19, може допомогти іншим стратегіям.

Їх можна використовувати, як тільки люди проявляють симптоми у стадії, яку називають "контроль передачі", щоб зупинити зараження інших.

Або лікувати пацієнтів у лікарні, щоб зробити захворювання менш смертельним та зменшити тиск на інтенсивну терапію. Це дозволило б країнам впоратися з більшістю випадків, перш ніж потребувати повторного запровадження соціальних обмежень.

Збільшення кількості ліжок для інтенсивної терапії матиме подібний ефект завдяки збільшенню спроможності боротися з великими спалахами.

Я запитав головного радника з медичних питань Великої Британії професора Кріса Вітті, яка його стратегія виходу. Він сказав мені: "Довгостроково, очевидно, що вакцина - це вихід із цієї ситуації, і всі ми сподіваємось, що це відбудеться якомога швидше".

І що "в глобальному масштабі наука знайде рішення".

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