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Мер Києва Віталій Кличко заявив, що кілька служб таксі погодилися безкоштовно перевозити медичних працівників, які не можуть дістатися на роботу через карантин.

"Служби таксі - "Болт", "Убер" - висловили готовність безкоштовно перевозити медпрацівників, які готові їздити на роботу. Зараз міська влада опрацьовує зі службами таксі цю можливість", - сказав він.

З 17 березня у Києві оголосили карантин, припинили роботу метро й всіх розважальних закладів, кафе, ресторанів та ТРЦ.

Один з працівників Uber у розмові з BBC News Україна розповів, що із запровадженням карантину в Києві суттєво впав попит на послуги таксі й замовлень стало суттєво менше.

За словами працівника Uber, люди перестали їздити в торгові центри та на відпочинок у бари, ресторани й нічні клуби, які зачинені. Замовлення на послуги таксі надходять у кілька годин ранкових та вечірніх годин пік.

Моніторинг цін на послуги таксі в онлайн замовленнях свідчить, що із запровадженням карантину ціни на послуги зросли, але не суттєво.

Раніше міська влада заявляла про велику проблему для медиків з діставанням на роботу через зупинку роботи метро у Києві.

Окреме питання - логістика для медиків, які живуть поза Києвом і не можуть дістатись до роботи через припинення транспортного сполучення столиці з регіонами.

Пан Кличко сьогодні нагадав, що зараз у Києві зареєстровано три випадки коронавірусу.

Серед них - 50-річний киянин, який нещодавно відвідував Швейцарію. Приватна клініка, яка робила йому аналіз на вірус, не повідомила про це державу. Діагноз натомість підтвердила німецька лабораторія.

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