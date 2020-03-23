Копирайт изображения УНІАН

В Україні - знову великий попит на зброю і боєприпаси.

Пандемія коронавірусу призвела до того, що частина українців почала скуповувати не лише продукти та маски, але й рушниці, набої та іншу продукцію магазинів зброї.

Зброярі зізнаються, що нинішній попит нагадує 2014 рік. Проте є і свої відмінності.

Що купують

Нинішній ажіотаж на зброю - не унікальне українське явище.

Арсенали "епохи коронавірусу" масово скуповують у США та в інших країнах.

Копирайт изображения FirearmsNewsMag Image caption Магазин зброї одного з американських міст

Утім, Україна проходила схожий попит не так давно - у 2014 році.

Одразу після Майдану він виник через "параліч" правоохоронної системи, потім - війну на Донбасі.

"Поки що попит не настільки ажіотажний, як у 2014-му. На деякі види товарів він зріс, але на вогнепальну зброю - навпаки, знизився, тому що сервісні центри дозвільної системи, куди треба звертатись для оформлення дозволу на придбання зброї, зараз на карантині", - розповідає BBC News Україна Панас Маслійник з мережі збройних магазинів "Ібіс. Зброя. Рибальство".

"Що стосується асортименту, то в 2014 усі готувалися до війни, відповідно купували цивільну зброю, яка має військове минуле. Цивільні версії автоматів Калашнікова, приміром", - пригадує він.

"Зараз більше турбує питання самозахисту, тому популярніша більш проста й доступна зброя, скажімо, недорогі помпові рушниці", - пояснює Панас Маслійник.

Копирайт изображения УНІАН Image caption З особливим ажіотажем зараз скуповують набої

Інструктор стрілецького клубу "Практика" Віталій Педченко також пригадує 2014-й: "Тоді напруга зростала поступово, місяцями, був час на те, щоб оформити дозвіл та купити зброю. У магазинах купили все, навіть неходові моделі. Набоїв не було, пам'ятаю акцію: "Набої тільки з купівлею АК".

"Зараз паніка раптова, події розвиваються стрімко, час пішов буквально на тижні та дні. Оформити дозвіл не встигли - система перестала приймати громадян. Навіть ті, хто мав ось-ось його отримати, не можуть забрати дозвіл", - додає він.

"Тому зараз масово закуповують набої, а зброю купують лише ті, хто має на руках дозвіл на придбання", - відзначає інструктор.

Що з цінами

Копирайт изображения Віталій Педченко Image caption Інструктор зі стрільби Віталій Педченко каже, що зростання цін у магазинах зброї викликане просіданням гривні

Ціни також пішли угору. Пов'язане це одразу з кількома причинами.

Перша - просідання курсу гривні.

Волонтер Олександр Карпюк (відомий також як Serg Marco) пояснює, що більшість рушниць, які продаються в Україні, та комплектуючі до них - з США, Канади чи Туреччини.

Зрозуміло, що зі зниженням курсу гривні вони дорожчатимуть.

Віталій Педченко додає: "Навіть набої, які виробляються в Україні, використовують імпортні компоненти. Зі зростанням курсу ціни змінюються, й зараз вони значно зросли".

Можливий дефіцит

Інша причина ажіотажу - ймовірний дефіцит у магазинах зброї.

Тут, за словами Карпюка, впливає і припинення авіасполучення з США, і скорочення виробництва на заводах зброї через карантин.

"Ніхто не розуміє, коли будуть наступні поставки. І керівництво магазинів так само не може дати відповідь на це питання. Всі очікують найгіршого", - відзначає волонтер.

Копирайт изображения Панас Маслійник Image caption Панас Маслійник відзначає, що поки що серйозного дефіциту немає, але все може змінитися

Водночас Маслійник каже, що справжнього дефіциту на ринку зброї немає. Поки що.

"Робота європейських логістичних компаній ускладнена, терміни доставки зросли у кілька разів, послуги значно подорожчали. Цілком ймовірно, що зброя та набої будуть дорожчати. Або, якщо ситуація із перетином кордонів не покращиться, вони знову можуть закінчитись. Це питання кількох тижнів чи місяця", - пояснює він.

"Деякі клієнти, хто бачив цю ситуацію у 2014-му, зараз також її передчувають. Тому купують значно більшими обсягами, ніж зазвичай", - додає він.

Магазини зброї наразі закрили на карантин. Однак деякі все ще працюють як пункти видачі замовлень через інтернет.

Поки не розберуть все, що є на складах.

Психологія

Зрештою, ще одна причина для ажіотажу на зброю - причому як у США, так і в Україні - психологічна.

"Кожна людина у кожній країні намагається задовольнити базовий інстинкт - самозбереження", - говорить голова Української асоціації власників зброї Георгій Учайкін.

"У смутні часи довіри до державних структур стає менше, навіть у США. Всі розраховують на себе", - додає він.

Він вважає, що за таких умов закривати магазини самозахисту - помилка: "Це призведе до збільшення обсягів продажу на чорному ринку. Тобто ще більше нелегальної зброї потрапить в руки українців, а рівень громадської безпеки знизиться".

Правоохоронці вважають по-іншому.

Георгій Учайкін - давній прихильник легалізації вогнепальної зброї в Україні.

Він підтримує законопроєкт "Про зброю", який передбачає легалізацію "короткостволу" для населення - вогнепальних пістолетів і револьверів.

Незадовго до карантину - у лютому - цей та альтернативний проєкт розглядала робоча група у парламенті, яка обидві ініціативи відправила на доопрацювання.

Правоохоронці, зокрема МВС та СБУ, виступають проти легалізації "короткостволів" і прогнозують збільшення злочинності через це. Говорять і про "неоднозначність" такого кроку на тлі війни на Донбасі.

Війна не на карантині

Копирайт изображения barrett.net Image caption ЗСУ використовує на Донбасі не лише гвинтівки, розроблені ще за радянськими стандартами. Як бути з набоями для них?

Війна на Сході України - це те, на що також може вплинути дефіцит зброї.

Мова йде про снайперів, яких до цього часу багато в чому забезпечують волонтери.

"У нас війна на паузу не зупиняється - воювати треба і людей готувати треба. А нинішня ситуація, на жаль, впливає", - констатує волонтер Олександр Карпюк.

За його словами, проблеми можуть виникнути саме з набоями для "натівських стандартів" снайперських рушниць (наприклад, патронів калібру .338 чи .50).

"Ми не виробляємо боєприпаси під "натівські калібри, всі складові закуповуються в Америці", - пояснює волонтер.

"Зараз втрати на фронті - від снайперів, нам треба їм протистояти. Адже йде окопна війна з малими групами та снайперами", - додає Олександр Карпюк.

Зведення з Донбасу підтверджують ці слова.

19 березня від пострілу снайпера у районі Попасної загинув 35-річний сержант ЗСУ.

Тож, кажуть волонтери, проблему боєкомплектів для українських снайперів має вирішувати Генштаб. Інакше українським снайперам доведеться повертатися до старих радянських гвинтівок.

"Снайперське протистояння наростає. Нам потрібні снайперські рушниці і потрібні навчені люди, які стріляють зранку до вечора, щоб підвищувати свій стрілецький рівень", - наголошує Олександр Карпюк.

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