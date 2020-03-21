''Нас не тестують на коронавірус'': за що британські лікарі лають владу

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Коронавірусом у Великій Британії заразилися тисячі, 177 людей померли. Попри колосальне навантаження і відповідальність, британські лікарі не відчувають підтримки уряду. Вони скаржаться на брак масок і неможливість пройти тести.

Ось що вони розповіли ВВС.

Сандеш Гулхане, лікар-терапевт, Глазго:

- Сьогодні у мене перший вихідний за чотири тижні. Я працюю лікарем загальної практики в Глазго. Моя дружина - також лікар. Вона вагітна і має народити 1 квітня. Вона щойно пішла у декрет. Все це дуже складно - ми не знаємо, як коронавірус впливає на плід і на вагітних жінок. Ми не знаємо, оскільки це нове захворювання.

Мені дуже пощастило, тому що моя лікарня придбала маски до того, як все почалося. Але нам прислали маски з терміном придатності до 2016 року. Рік зверху заклеїли новою датою - до 2021-го. Ми не знаємо, хто це зробив, але намагаємося в цьому розібратися. Почули, що це хоч якісь маски, і все буде добре. А де докази?

Ще хтось нам сказав, що маски зберігалися на складі правильно. Звідки я знаю, як вони там лежали всі ці роки? На сайті виробника пишуть, що останній термін дії - три роки, після цього їхня ефективність падає. Але це ще не найгірша ситуація, у нас є хоч якісь маски. В інших лікарнях лікарі не мають навіть цього, а працюють з пацієнтами, у яких діагностували коронавірус.

Лікарі бояться. Нас не тестують на коронавірус і не вживають адекватних заходів щодо нашого захисту. У мене вже з'явився цілий ритуал. На роботі я переодягаюся у спеціальний медичний одяг, хоч терапевтам це не призначено - ми працюємо у звичайному одязі. Коли я приходжу додому, прошу дружину і сина триматися якомога далі.

Тепер з роботи мене зустрічає тільки пес, мені ж треба хоч з кимось пообійматися. Я обмежив контакт з близькими, почав спати окремо, користуюся іншою ванною кімнатою. З родиною ми лише їмо разом. Я намагаюся робити все можливе, щоб захистити дружину, але працювати я не припиню - люди без мене вмиратимуть.

Нішант Джоші, лікар відділення швидкої допомоги, Лондон:

- Я працюю у приймальному відділенні швидкої допомоги в лікарні Лютона і Данстабла. Я оглядав хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію.

Найбільше нас турбує те, що величезна кількість пацієнтів без симптомів приходять на перший погляд з безневинними проблемами типу розтягнення зв'язок або головного болю, і вони передають інфекцію тим, хто на передовій служби охорони здоров'я.

І потім медперсонал стає переносником інфекції коронавірусу, і ми розносимо інфекцію іншим пацієнтам. Очевидно, що це відбувається по всій країні - ми могли б знизити ризик, запровадивши обов'язкове носіння хірургічних масок для всіх пацієнтів, але нам сказали, що їх просто на всіх не вистачить.

Абсолютно неприйнятно те, що уряд довів до подібної кризи всю систему охорони здоров'я.

Медпрацівники по всій країні на межі: лікарі й медсестри бояться, що ми усі заразимося, і, самі того не знаючи, передамо інфекцію і нашим пацієнтам, і нашим близьким.

Ми перебуваємо у неймовірній ситуації - і ми вражені жахливою байдужістю уряду щодо заходів безпеки для працівників охорони здоров'я.

Моїй лікарні дуже пощастило, що у неї гарне керівництво, яке належним чином реагує на наші побоювання, але кожна лікарня скута як місцевими, так і загальнонаціональними правилами - там просто немає можливості прийняти якесь нестандартне рішення, якого ми наразі дуже потребуємо. Борис Джонсон має відповісти на це запитання: чому ми не тестуємо працівників охорони здоров'я?

У нас немає достатньої кількості захисних костюмів, і влада, на жаль, уникає цього питання на своїх прес-конференціях.

Коли я делікатно запитав про це кілька тижнів тому, як ми будемо реагувати на Сovid-19, мені навіть на думку не спало запитати, чи вистачить нам хірургічних масок! На жаль, це може стати найбільшим скандалом в історії британської системи охорони здоров'я.

Всю нашу систему роками підточували і саботували - настільки, що іноді ми, лікарі, просто працюємо на умовах доброї волі. Тепер ми опинилися в ситуації фактично воєнного стану, коли наші ресурси настільки жалюгідні й нікчемні, що це просто небезпечно.

Необхідно, щоб влада відповіла за цю недбалість. Але тут постає інше запитання: якщо у нас вже зараз немає достатньо масок, то що буде за кілька місяців із запасом наших основних ліків? Я найбільше боюсь, що постраждають від усього цього хворі.

Майкл Нуші, медбрат, Лондон:

- Наша лікарня у першу чергу надає все необхідне тих, хто безпосередньо працює з хворими, і перевагу надають тим, хто працює в операційних і анестезіології.

Я знаю, що лунали побоювання, що почали зникати деякі засоби та обладнання з комор, але з цим швидко розібралися, посиливши охорону. Я і мої колеги поки не отримали індивідуально підібрані маски, оскільки ми не перші у черзі.

Щодо тестування медпрацівників. Сьогодні вранці наша лікарня повідомила про те, що всіх, хто працює з хворими, будуть тестувати на коронавірусну інфекцію, тому це заспокоює.

Так, я вважаю, що реакція нашої влади була надто повільною і недостатньо жорсткою. Я не розумію, чому вони почали говорити людям нікуди не ходити, але не дали розпорядження зачинити паби й ресторани - що означає, що ці заклади зазнають збитків і врешті-решт зачиняться, не маючи можливості подати позов про відшкодування збитків своїм страховикам.

У порівнянні з іншими країнами у нас більш стриманий підхід, і я хвилююся, що внаслідок цього помре більше людей, ніж могло б.

Ярослав Церман, лікар-реаніматолог відділення інтенсивної терапії у Манчестері:

- Ми вирішили переобладнати наше звичайне відділення інтенсивної терапії на відділення для пацієнтів з коронавірусом. Ніхто з нас не був свідком того, щоб під коронавірус або під якусь іншу епідемію перелаштовували відділення інтенсивної терапії.

Я працюю у старому вікторіанському будинку з багатьма порожніми приміщеннями, одне з яких наші медсестри самостійно підготували на випадок надзвичайної ситуації, причому зробили це в неділю.

Пацієнтів з Covid-19 я бачу щодня. Деяких з них перевели до нас. Коронавірус руйнує легені, але на стані інших органів особливо не позначається. Дивно, наскільки добре пацієнти з Covid-19 виглядають, коли надходять, і як сильно їхній стан може погіршитись протягом кількох годин.

Марина Діель, лікар-терапевт, Лондон:

- Я сімейний лікар і зазвичай приймаю всіх, хто живе у цьому районі. Ми оглядаємо всіх - у кого кашель або ще щось, але, оскільки під час первинного огляду тестування не проводять, ми не можемо сказати, що це за вірус у пацієнта.

З минулих вихідних ми запровадили діагностичне сортування пацієнтів за телефоном, тобто ми телефонуємо всім, хто вже записаний, і намагаємось вирішити проблеми у телефонному режимі. Ми запрошуємо пацієнтів до лікарні лише за крайньої потреби, та якщо у них немає симптомів коронавірусу.

Більшість людей розуміють ситуацію і погоджуються на нові правила. Хоча у мене був пацієнт, який спочатку набрехав щодо причин свого візиту, а потім прийшов до приймальні й почав вимагати, щоб його перевірили на коронавірус.

Пацієнти, звичайно, стурбовані проблемами у постачанні медичних препаратів і хочуть отримати більше, ніж потрібно. Сьогодні я розмовляла з раковою хворою - у її доглядальниці з'явилися симптоми коронавірусу, і вона була дуже стурбована тим, хто буде за нею доглядати.

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