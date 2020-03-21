Київ зупиняє пасажирські перевезення - Аваков

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Голова МВС України Арсен Аваков заявив, що з неділі у Києві зупиниться пасажирське перевезення.

"Київ зупиняє пасажирські перевезення, крім працівників екстрених служб, аптек і продмагів. З неділі", - написав він у фейсбуку.

Інших подробиць Аваков не повідомив.

Перед тим міністр заявив, що наполягає на запровадженні в Україні "тотального карантину".

"Тотальний карантин"

Зараз, вважає Аваков, в країні повинні працювати тільки критично необхідні суб'єкти.

"Інші повинні бути закриті і люди повинні бути вдома на карантині. Не звільнені, не відправлені за свій рахунок - на карантині - про збитки і компенсації подумаємо і вирішимо пізніше, коли виживемо!" - додав Аваков.

"Людям - не виходити з дому, крім крайньої необхідності. Це повинно стати жорстким правилом в найближчі дні!" - написав він.

Уряд та президентський штаб, за словами голови МВС, вже готує такі варіанти.

Пізніше у суботу зі зверненням має виступити мер Києва Віталій Кличко, і, як очікують, підтвердить заяви пана Авакова про зупинку пасажирського перевезення.

З 17 березня у Києві оголосили карантин, припинили роботу метро й всіх розважальних закладів, кафе, ресторанів та ТРЦ.

Водночас МОЗ та київська мерія повідомили, що кілька служб таксі погодилися безкоштовно перевозити медиків, які не можуть дістатися на роботу через карантин.

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