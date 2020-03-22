Надія є: п'ять причин порадіти під час пандемії коронавірусу

Копирайт изображения AFP Image caption По всьому світу епідемія спонукала людей робити добрі вчинки

Із поширенням коронавірусу по всьому світу для людей настали темні часи. Кількість інфекцій та смертельних випадків зростає, міста і навіть цілі країни закриваються, і багатьох людей примушують ізолюватися. Але у темному тунелі цих тривожних новин є також і проблиски світла, які дають людству надію.

1. Зменшення забруднення

Із запровадженням через поширення вірусу карантину, у деяких країнах спостерігається суттєве зниження рівня забруднення.

У Китаї та на півночі Італії зафіксували значне падіння рівня діоксиду азоту - серйозного забруднювача повітря, який стимулює глобальне потепління - на тлі зниження промислової активності та поїздок на автомобілях.

Копирайт изображения NASA

Дослідники Нью-Йорка також розповіли BBC, що згідно з результатами досліджень, що рівень чадного газу, що виділяється переважно через автомобілі, порівняно з минулим роком знизився майже на 50%.

І мірою того, як авіакомпанії масово скасовують рейси та мільйони людей по всьому світу працюють з дому, така тенденція спостерігатиметься і в інших країнах.

2. Очищення каналів

Копирайт изображения EVN

Тим часом мешканці Венеції помітили значне поліпшення якості води у знаменитих місцевих каналах.

Вулиці популярного туристичного міста на півночі Італії спорожніли через карантин, внаслідок чого суттєво зменшився рух водного транспорту, що дозволило мулу осісти на дно.

Зазвичай каламутна вода стала настільки прозорою, що у ній тепер навіть можна побачити риб.

3. Добрі вчинки

Зараз можна почути безліч історій про панічні закупи та бійки за туалетний папір і консерви, але вірус також спонукає людей по всьому світу робити добрі вчинки.

Два мешканці Нью-Йорка за 72 години зібрали 1300 добровольців для доставки продуктів та ліків літнім та вразливим людям.

Facebook повідомив, що сотні тисяч людей у ​​Британії приєдналися до місцевих груп підтримки, створених через поширення вірусу. Подібні групи почали формувати й у Канаді.

А в австралійських супермаркетах запровадили спеціальну "годину людей похилого віку", коли старші покупці та люди з інвалідність можуть спокійно купувати необхідні речі.

Люди також жертвують гроші, діляться рецептами та порадами щодо тренувань, морально підтримують літніх людей у самоізоляції та перетворюють свої підприємства на центри роздачі продуктів харчування.

4. Об'єднаний фронт

В Італії, де запровадили загальнодержавний карантин, людей об'єднали життєствердні пісні, яких вони почали співати на балконах.

Копирайт изображения Reuters

На півдні Іспанії інструктор з фітнесу показував вправи на низькому даху посеред багатоквартирного комплексу, мешканці якого виконували їх на своїх балконах.

Багато людей скористалися можливістю зв'язатися з друзями та коханими через телефонні чи відеодзвінки, інші почали організовувати віртуальні зустрічі в клубах чи пабах за допомогою мобільних додатків.

Вірус також привернув увагу до важливості медичних працівників та інших людей, які працюють у ключових службах. Тисячі європейців з балконів та вікон аплодували лікарям і медсестрам, які борються з вірусом, тоді як студенти-медики в Лондоні зголосилися допомогти медпрацівникам у догляді за дітьми та домашніх справах.

5. Бум творчості

Копирайт изображения Rebel Book Club

Оскільки мільйони людей опинилися у тривалій ізоляції, багато хто вирішив використати її для занять творчістю.

Користувачі соцмереж розповідають про свої нові захоплення, зокрема читання, кулінарію, в'язання та малювання.

Публічна бібліотека у Вашингтоні організувала віртуальний книжковий клуб, а італійський шеф-кухар з мішленівською зіркою Массімо Боттура запустив Instagram-серію під назвою "Карантин на кухні", у якій показує любителям готувати свої рецепти.

Викладач мистецтва в американському штаті Теннессі організував онлайн-уроки для дітей, які сидять на карантині, щоб надихнути їх займатися творчістю вдома.

І хоча багато публічних закладів закрили, поціновувачі мистецтва можуть здійснити віртуальні екскурсії найбільшими світовими галереями, зокрема у паризькому Луврі та Ватиканському музеї, не виходячи зі своїх віталень.

А сіднейська обсерваторія в Австралії запропонувала людям, що змушені сидіти вдома, віртуальний тур нічним небом.

Поп-зірки, зокрема фронтмен Coldplay Кріс Мартін та співак Кіт Урбан, також провели онлайн-концерти, щоб допомогти людям боротися з нудьгою у самоізоляції.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!