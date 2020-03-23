Коронавірусом, що пішов з Китаю, вже заразилися понад 300 тисяч людей у світі. Проте поширення хвороби також надзвичайно серйозно вплинуло і на економіки різних країн по всьому світу.

В Організації з економічного співробітництва та розвитку вже заявили, що світові знадобиться багато років, аби оговтатися від пандемії.

Генсек Анхель Гуррія повідомив ВВС, що вже зараз економічні наслідки поширення хвороби є більшими, ніж просто фінансова криза. За його словами, вірити в те, що постраждалі країни зможуть швидко відновити свої економіки - це "видавати бажане за дійсне".

Ось п'ять графіків, які наочно демонструють цей вплив.

Світові фондові ринки під ударом

Зміни на фондових ринках, де купують і продають акції компаній, впливають не лише на самі компанії і трейдерів. Вони впливають на те, як у світі рухаються інвестиції, а також на пенсійні та інші заощадження у багатьох країнах, адже, наприклад, пенсійні фонди часто вкладають гроші клієнтів у цінні папери.

Усі головні індекси провідних фондових бірж світу в Японії, Британії та США суттєво впали відтоді, як наприкінці минулого року хвороба почала поширюватися.

Від початку нового року FTSE впав на 34,1%, Dow Jones Industrial Average - на 31,1%, а Nikkei - на 28,7%.

При цьому американський Dow Jones та британський FTSE пережили рекордні падіння за понад 30 років - від 1987.

Ці цифри означають: інвестори бояться, що поширення коронавірусу припинить зростання економіки, а дії урядів будуть недостатніми, аби запобігти поширенню хвороби.

У відповідь на це центральні банки у багатьох країнах почали знижувати облікові ставки, щоб зробити гроші дешевшими, а позики - доступнішими. В теорії це також має підтримати споживчий попит.

Серед тих, хто пішов на зниження облікової ставки, Федеральна резервна система США та Банк Англії.

Туризм на межі краху

Із тисячами скасованих рейсів, відряджень і відпусток, туристична галузь зазнала величезних втрат.

Уряди по всьому світу запровадили заборони на подорожі, аби стримати поширення вірусу.

ЄС на 30 днів закрив свої зовнішні кордони для усіх, хто не є громадянами країн-членів. Це безпрецедентний крок.

У США наклали обмеження на авіасполучення із Європою.

У Британії підрахували, що за рік від вересня 2018 до вересня 2019 країну відвідали 415 тисяч туристів з Китаю. За даними VisitBritain, китайські туристи зазвичай витрачали за поїздку утричі більше, ніж середній показник. Їхній "середній чек" у Британії дорівнював 1 680 фунтів.

Страх заразитися на коронавірус та урядові заклики залишатися вдома мають катастрофічні наслідки для готельного та ресторанного бізнесу.

За даними OpenTable, в середині березня цього року у порівнянні з тим самим періодом минулого бронювання практично припинилися. У Канаді було скасовано 94% бронювань, у Німеччині - 90%, у Британії - 82%, США - 84%.

Китайські підприємства не працюють

У Китаї, звідки коронавірус поширився світом, виробництво падає від початку року.

Але варто пам'ятати: Китай виробляє третину усіх товарів у світі та є найбільшим світовим експортером.

Уповільнення китайської економіки можна навіть побачити з космосу.

Американська космічна агенція NASA заявила, що супутникові спостереження за рівнем забруднення атмосфери свідчать про значне зменшення вмісту діоксиду азоту над Китаєм. "Принаймні частково", кажуть вчені, це пояснюється значним уповільненням економіки через спалах коронавірусу.

Зупинка виробництво вразила ланцюжки постачання низки світових гігантів.

"Безпечні" інвестиції під питанням, нафта падає

Під час кожної кризи інвестори віддають перевагу безпечним активам.

Серед них золото завжди вважали абсолютно надійним. До березня ціни на золото стабільно зростали.

Але зараз інвестори настільки непевні у тому, як розвиватимуться події і якими можуть бути наслідки для світової економіки, що обвалилися навіть ціни на золото.

Крім того, ціни на нафту впали до найнижчого рівня майже за 20 років - від червня 2001.

Інвестори побоюються, що подальше поширення вірусу зумовить уповільнення світової економіки, а відтак, зменшиться і попит на нафту.

На додачу до коронавірусу нафтові ціни тягне вниз і суперечка між ОПЕК та Росією.

Зростання може зупинитися

Зростання економіки приносить більше багатства та більше нових робочих місць.

За оцінками Організації з економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), через пандемію коронавірусу зростання світової економіки може виявитися найменшим від після кризового 2009 року.

Якщо ще у листопаді ОЕСР прогнозували, що у 2020 році глобальна економіка зросте на 2,9%, то зараз прогнози погіршилися на пів відсотка - до 2,4%.

У разі ж, коли пандемія коронавірусу триватиме довше і матиме важчі наслідки, коли підприємства залишатимуться закритими, а працівники залишатимуться вдома, у 2020 світова економіка може зрости лише на 1,5%.

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