Коронавірус в Україні. Інтерактивна мапа
В якій області найбільше інфікованих коронавірусом? Скільки одужало? А скільки померло? Все це - на нашій інтерактивній мапі.
В Україні станом на 13:00 24 березня загалом зафіксували 97 випадків зараження коронавірусом. За минулу добу - 11 нових випадків, а за вівторок - 13 нових випадків, всі в Чернівецькій області.
Усі дані про поширення коронавірусу в Україні - з інформаційних повідомлень міністерства охорони здоров'я, за винятком анексованого Росією Криму.
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