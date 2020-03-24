Коронавірус в Україні. Інтерактивна мапа

В якій області найбільше інфікованих коронавірусом? Скільки одужало? А скільки померло? Все це - на нашій інтерактивній мапі.

В Україні станом на 13:00 24 березня загалом зафіксували 97 випадків зараження коронавірусом. За минулу добу - 11 нових випадків, а за вівторок - 13 нових випадків, всі в Чернівецькій області.

Усі дані про поширення коронавірусу в Україні - з інформаційних повідомлень міністерства охорони здоров'я, за винятком анексованого Росією Криму.

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