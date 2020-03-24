Коронавірус у Південній Кореї йде на спад: як їм це вдалося?

Копирайт изображения EPA Image caption Мешканці Сеула дезінфікують свої райони

Південна Корея повідомила про найменшу кількість нових випадків коронавірусу з моменту, коли рівень зараження досяг піку чотири тижні тому. Це дає надію, що спалах у найбільш ураженій країні Азії після Китаю може піти на спад.

За останню добу в країні зафіксували 64 нові випадки Covid-19, загалом їх - 8 961, з яких 111 смертельних.

Однак чиновники охорони здоров'я застерігають, що радіти зарано - за їхніми словами, на країну все ще чекає довга війна з інфекцією.

Наразі центром пандемії є Європа.

Італія повідомила про 651 смерть у неділю, загальна кількість загиблих у країні склала 5 476. В Іспанії зафіксували 394 нових смертей, загалом від коронавірусу там загинули 1 720 людей.

Водночас мер Нью-Йорка попередив про погіршення ситуації, зокрема через брак основних медичних товарів.

Очікування, що боротьба з вірусом буде тривалою, підкріпили новини з Японії - прем'єр-міністр країни вперше визнав, що Олімпійські ігри 2020 року в Токіо можуть перенести.

У чому секрет успіху Південної Кореї?

Щодня у Південній Кореї на коронавірус тестують майже 20 тис. людей - це найбільша кількість тестів на душу населення у світі.

У країні створили мережу державних та приватних лабораторій та десятки мобільних центрів, де люди із симптомами можуть перевірити стан здоров'я.

Південна Корея розробила свій підхід після спалаху Близькосхідного респіраторного синдрому (MERS) у 2015 році, коли в країні була найбільша кількість хворих після Саудівської Аравії, а 36 людей померли.

MERS змусив країну переосмислити свій підхід до інфекційних захворювань, і Центри контролю за хворобами створили спеціальну комісію для підготовки до найгіршого сценарію - і цей крок, схоже, цілком себе виправдав.

Суттєво змінилися закони щодо управління та публічного обміну інформацією про пацієнтів із інфекційними захворюваннями, і їхню дію можна було побачити цього року, коли уряд відправляв людям на мобільні повідомлення, щоб вони знали, що перебувають поблизу хворої людини.

Цими вихідними уряд посилив превентивні дії, надсилаючи попередження про надзвичайні ситуації, закликаючи людей триматися подалі від місць скупчення людей, таких як церкви, караоке, нічні клуби та тренажерні зали.

Релігійних лідерів закликали перевіряти температуру вірян і під час служб зберігати дистанцію між ними не менше двох метрів.

Деяким церквам за порушення цих правил наразі загрожують судові позови.

Чому в країні бояться нової хвилі?

Як повідомляє інформаційна агенція Yonhap, у країні було дві хвилі інфекції - перша почалася 20 січня з першого підтвердженого випадку, а друга - з масового інфікування у релігійній спільноті.

Копирайт изображения EPA Image caption Пасажирів, які прибули до Інчхона з Лондона, відправляють на двотижневий карантин

Зараз є побоювання, що ініціювати третю хвилю можуть інфіковані з-за кордону.

Уряд планує встановити близько 20 тестувальних кабінок в аеропорту Інчхона, щоб пришвидшити процес тестування усіх прибулих з Європи.

Нові процедури в'їзду почали діяти у неділю. Наразі до країни приїхали 152 людини із симптомами вірусу, які чекають на результати тестів.

Аналіз

Лора Бікер, кореспондент ВВС у Сеулі

Південна Корея перебуває у критичній точці. Так, агресивне використання технології для відстеження вірусу та масове тестування усіх, хто контактував з інфікованими, - стратегія, яка виявилася успішною. Але лікарі по всій країні запитують - що далі?

Мета - відкрити школи через два тижні. Саме тому уряд надсилає термінові повідомлення, закликаючи населення протягом наступних 15 днів дотримуватися соціальної дистанції, щоб уникнути сплеску інфекцій. Прийшла весна, і люди прагнуть насолодитися теплом. Почуття солідарності й того, що це битва, яку потрібно виграти разом, поступово розмивається. Служби охорони здоров'я сподіваються, що суворе попередження про те, що ця війна досі триває, змусить людей утримуватись від масових зібрань.

Тим часом лікарі обговорюють наступні можливі кроки. Підхід "відстеження, тестування, лікування" будуть застосовувати й надалі. Але його також потрібно буде продумати. Наприклад, що робити, якщо інфекція потрапить до шкільного класу? Закривати цілу школу? Знову закрити всі школи? І далі порушувати нормальне життя?

На пресконференції голова Національного медичного комітету д-р О Мюн-дон заявив журналістам, що після відкриття шкіл може бути ще один сплеск. Його також турбує можлива повторна активація вірусу наступної зими. Він згадав, що, можливо, прийшов час дозволити частині населення захворіти. Це - так звана теорія "колективного імунітету". Чиновник визнає ризик, але також вважає, що зараз саме час вести ці розмови та попередити громадськість.

Парадокс успіху Південної Кореї полягає в тому, що після тривалої самовідданої боротьби з вірусом, медики в країні мають продовжувати працювати. Це трохи схоже на підйом на круту гору, коли не знаєш, скільки лишилось до вершини або які перешкоди можуть бути на шляху. Жахлива ситуація в Європі змушує місцеву владу боятися, що якщо вони трохи розслабляться, на них може чекати така сама доля.

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