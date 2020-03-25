Падіння ринків: чому це має мене хвилювати?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Провідні компанії бояться втратити прибутки через коронавірус

Останні кілька тижнів на світових фондових ринках панував хаос, а деякі експерти почали говорити про можливу рецесію.

Але навіщо, спитаєте ви, мені взагалі ці "ринки" та "акції", якщо я не людина у блискучому костюмі?

Тому, що шокові коливання на фондових ринках можуть вплинути на кожного - і ось як:

У мене немає акцій - чому це має мене хвилювати?

Якщо безпосередньо у вас акцій немає - а їх немає у більшості людей - вам може здаватися, що зміни на фондових ринках на вас не вплинуть.

Однак заощадження мільйонів людей, які мають пенсію (особисту чи робочу), інвестовані у пенсійні схеми.

І вартість цих заощаджень залежить від цих інвестицій на фондових ринках.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Який ефект матиме коронавірус на фондові ринки у довгостроковій перспективі?

Великі падіння цін на акції, ймовірно, принесуть погані новини пенсіонерам.

І навіть якщо у вас немає пенсії, але зміни будуть досить значними, вони можуть вдарити по світовій економіці - а це вплине майже на всіх.

Згадаймо базові терміни

Ціни на акції - це показник фінансового здоров'я компанії: чим більша вартість компанії, тим вища ціна кожної акції.

Провідні компанії країни чи регіону входять до групи, що називається індексом.

На кшталт FTSE 100, який об'єднує 100 кращих компаній у Британії, вони окреслюють ширші економічні тенденції.

Але яке відношення до фондового ринку маю я?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коронавірус спровокував економічну невизначеність, яка б'є по цінах акцій

Ціни на акції падають, коли виникає економічна нестабільність, наприклад, під час фінансової кризи або пандемії на кшталт коронавірусу.

Це означає, що інвестори менш схильні купувати акції компаній, а скоріше воліють навпаки забирати свої гроші.

Для прикладу візьмемо США, на які зазвичай орієнтуються інші ринки в усьому світі.

У понеділок президент Дональд Трамп заявив, що загальнонаціональна надзвичайна ситуація з коронавірусом може тривати до кінця літа або навіть довше.

Для інвесторів це був сигнал, що економічна активність страждатиме принаймні протягом наступних чотирьох місяців.

Це створює ефект доміно, оскільки глобальні ринки пов'язані через ланцюги поставок.

Що це означає для світу - і не тільки для Заходу?

США є найбільшим світовим споживачем, і якщо люди там працюють з дому та витрачають менше, це впливає на компанії, що виробляють товари та надають послуги.

Хоча кінцевий споживач може бути й у США, ймовірно, що деталі - або й увесь продукт - йдуть із виробничих центрів, таких як Індія та Китай.

Зниження попиту ставить під загрозу багато робочих місць.

Чи вплине це на мою роботу?

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Десятки великих компаній, таких як Apple, Nike та Microsoft, попередили, що їхні прибутки постраждають від пандемії.

Вони можуть зменшити обсяги виробництва чи закрити офіси, але зазвичай у кризових умовах в першу чергу скорочують робочі місця.

Отже, якщо цей спад триватиме і погіршуватиметься, він може вплинути на глобальну економіку та промисловість - і, можливо, саме на вашу роботу.

Чи постраждають сильніше жінки?

Наразі немає жодних доказів, що спалах по-різному фінансово вплине на чоловіків та жінок.

"Зарано говорити, чи є чи буде різниця, але цьому можуть сприяти певні фактори, зокрема те, які галузі зазнають найбільшого впливу, а також наявність ґендерних культурних упереджень, - каже Шерілін Рага, економістка і старша наукова співробітниця Інституту закордонного розвитку (ODI), незалежного аналітичного центру в Лондоні. - У таких країнах, як Ефіопія, Італія чи Камбоджа, де потужна текстильна промисловість, у якій зазвичай більше працівниць, вплив на собі відчує більша кількість жінок".

Я живу в країні, що розвивається - як це вплине на мене?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Під час паніки на світових ринках інвестори зазвичай в першу чергу виводять гроші з країн, що розвиваються

Під час спаду глобальної економіки витрачають менше грошей і роблять менше інвестицій, що вражає національну економіку.

Країни з низьким і середнім рівнем доходу зазвичай називають такими, що розвиваються, і хоча існує більший ризик інвестицій у ці ринки, там є і значний потенціал для отримання великих прибутків.

"Коли світові ринки стабільні, інвестори заробляють багато грошей, оскільки ринки, що розвиваються, зазвичай мають вищі відсоткові ставки", - говорить пані Рага.

Але коли на світових ринках паніка, інвестори зазвичай спочатку виводять гроші саме з ринків, що розвиваються.

"Якщо у країну надходить менше грошей, виглядає, що вона має проблеми в економіці, що, як правило, спричиняє падіння валюти. Слабша валюта зазвичай провокує здорожчання споживчого кошика", - каже вона.

Країн, що розвиваються, зазвичай мають борги, і слабша валюта означає, що країні буде важче повертати ці гроші.

Урядам, можливо, доведеться скоротити фінансування в галузі охорони здоров'я та соціальних служб, щоб здійснити узгоджені виплати.

А як щодо імпорту та експорту?

Копирайт изображения Getty Images Image caption За інформацією Африканського банку розвитку, Африка імпортує їжі на 35 мільярдів доларів щороку

Уповільнення виробництва, імпорту та експорту впливатиме на країни по-різному - залежно від того, наскільки вони орієнтовані на певні галузі.

"Очікується, що експортери нафти на кшталт Нігерії, Анголи та Монголії, суттєво втратять прибутки від експорту, що, ймовірно, спровокує падіння місцевої валюти", - говорить пані Рага.

За даними ODI, близько 60% нафти Ангола експортує до Китаю, і оскільки імпорт сповільнюється, це матиме суттєвий економічний вплив.

"Несподівана проблема, яка може виникнути в таких регіонах, як Африка, - це брак харчів. Адже Африка експортує ресурси, а імпортує продукти харчування", - каже Шеріллін Рага.

За інформацією Африканського банку розвитку, Африка імпортує їжі на 35 мільярдів доларів щороку.

Спричинена коронавірусом глобальна рецесія або тривалі перебої у ланцюгах поставок означатимуть здорожчання імпорту та набагато менші прибутки від експорту.

Чи є якісь гарні новини?

Коли люди втрачають не лише роботу, але й життя, важко відшукати якийсь позитив.

Однак, в суто інвестиційному плані, нижчі ціни на акції дають можливість їх вигідно придбати - з надією, що у довгостроковій перспективі ситуація стабілізується й ціни на них почнуть зростати.

Але експерти попереджають, що усі, хто спокушається зараз інвестувати, мають зважити, наскільки вони готові до того, що їхні інвестиції ще довго втрачатимуть у ціні, і переконатися, що вони не вкладають усі гроші в один вид цінних паперів.

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