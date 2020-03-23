Ходити в храм чи ні: що каже церква про карантин

Копирайт изображения УНІАН Image caption Митрополит УПЦ МП Павло закликав людей ходити до храму

Релігійні діячі загалом закликають своїх вірян дотримуватися вимог карантину через коронавірус.

В розпал пандемії найвпливовіші церкви України озвучили свої рекомендації, серед яких не піддаватися паніці, дотримуватися правил гігієни, а за необхідності залишатися вдома і дивитися трансляцію богослужінь.

Утім є й такі церковники, які закликають під час карантину "не боятися і ходити в церкву". Наскільки це безпечно та чи порушують такі священики правила карантину?

"Моліться, постіться, ходіть у храм"

13 березня на YouTube каналі Києво-Печерської Лаври з'явилося відеозвернення митрополита УПЦ МП Павла під назвою "Карантин: чи скасують богослужіння".

У ньому настоятель Лаври заявив, що "найстрашніша епідемія - це гріх, який руйнує людську природу".

"Не бійтесь нічого, не жахайтеся подій, які йдуть - а вони будуть, і буде ще гірше, якщо ми не покаємося", - наголосив владика Павло.

"Від нас сьогодні потрібне єдине: моліться, постіться, ходіть у храм, причащайтесь і причащайте дітей маленьких. Не дивіться: старше покоління чи молодше. Всі поспішайте до храму", - закликав священник.

Він також розкритикував "укази безумних велінь, щоб сьогодні не ходили до храмів".

"Ми живемо у вільній, як називають сьогодні, демократичній країні. І ніхто не має права змусити мене не ходити до храму", - відзначив митрополит Павло.

Він також запевнив, що не дозволить закрити Києво-Печерську Лавру: "Ми будемо ходити хресними ходами, будемо цілодобово молитися".

Як проходять богослужіння

За кілька днів, вже після введення жорстких заходів карантину про обмеження зібрань, митрополит Павло записав друге відеозвернення, де вже трохи пом'якшив позицію щодо церковних ритуалів під час карантину.

"Якщо людина боїться цілувати ікону, то можна просто нахилити голову", - пояснив він.

Митрополит також відзначив, що можна не цілувати руку священнику.

При цьому Священний синод УПЦ МП закликав своїх вірян все ж не ходити до церкви, якщо з'явилися симптоми хвороби, не збирати на богослужіння більше десяти людей, а в ритуалах використовувати одноразовий посуд.

"Потрібно ретельно стежити, щоб ікони, до яких прикладаються вірні, постійно протиралися дезінфекуючим розчином", - йдеться у рішенні синоду.

Дотримуватися карантину закликали й в інших конфесіях. Утім повністю від богослужінь не відмовилися - наприклад, у православних зараз період перед Великоднем, на який припадає багато літургій.

Предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній у неділю провів службу у Свято-Михайлівському соборі Києва. На фото видно, що на ній було більше десяти людей.

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А перший випадок коронавірусу на Тернопільщині стався у священника греко-католицької церкви, який до госпіталізації встиг провести кілька богослужінь і похорон, та навіть сходити в райдержадміністрацію.

Про свою хворобу він, вочевидь, не знав. Інакше за це могла б бути кримінальна відповідальність.

Що кажуть у поліції

Джерела BBC News Україна у Національній поліції кажуть, що не вважають заклики священників ходити в церкву порушенням норм щодо карантину.

Там додають, що відповідальність могла б бути, якби якісь релігійні діячі свідомо закликали порушувати карантинні обмеження і не довіряти уряду.

Або ж хтось зі священників проводив богослужіння, знаючи про свою хворобу.

Копирайт изображения Національна поліція

Водночас у поліції кажуть, що готові розглянути заяву про порушення релігійних діячів, наприклад, про проведення богослужіння за участі понад десяти людей, якщо таку заяву хтось подасть.

Поліція вже склала півтори тисячі адмінпротоколів за статтею про "порушення правил щодо карантину людей".

"У разі виявлення порушень умов карантину просимо громадян повідомляти на спецлінію 102 для негайного реагування", - закликають правоохоронці.

Секта у Кореї

Копирайт изображения EPA Image caption Лідер секти, через яку поширився коронавірус у Південній Кореї, вибачався на колінах

Тим часом у Південній Кореї збираються судити лідерів секти "Храм скинії свідоцтва Шинь-Чонджу", яких звинувачують у поширенні коронавірусу.

За даними офіційних осіб, спалах коронавірусу у Кореї почався з міста Тегу, де послідовники цієї секти заразили один одного під час обряду, після чого вірус почав поширюватися по країні.

Лідер секти - 88-річний Лі Ман Хі - називає себе біблійним месією. Він стверджує, що "судний день" настане за його життя, і тоді 144 тисячі його послідовників піднімуться разом з ним на небеса.

Він вже вибачився на колінах перед нацією: "Хоча це не було зроблено навмисно, багато заразилися. Ми намагалися, як могли, щоб запобігти цьому, але у нас не вийшло".

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